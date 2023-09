Rusi napadnuti u gluho doba noći, šire se snimke eksplozija: ‘Molimo vas, ostanite mirni’

Ruska protuzračna obrana uništila je u četvrtak ujutro 11 ukrajinskih dronova iznad Krima, citirala je ruska državna novinska agencija RIA rusko Ministarstvo obrane.

Tvrde i da je jedan dron uništen iznad ruske Brjanske oblasti.

Ukrajinske snage dronovima gotovo svakodnevno napadaju ruska pogranična područja.

Promet na Krimskom mostu, koji povezuje Krim s ruskim kopnom, privremeno je obustavljen, objavljeno je na Telegram kanalu. Razlozi za prekid prometa nisu navedeni.

“One koji su na mostu i u zoni očevida molimo da ostanu mirni i prate upute službenika osiguranja prometa”, glasi poruka s Telegram kanala.

Krimski most dug 19 km, poznat i kao Kerčki most, više je puta napadan tijekom rata.

Kyiv Post javlja kako se noćas u lučkom gradu Jevpatorija na Krimu dogodila eksplozija, pozivajući se na snimke s raznih Telegram kanala.

⚡️A powerful explosion occurred in the temporarily occupied #Yevpatoriya (#Crimea) at night. Local Telegram channels published photos and video.

According to Russian state media reports, Russian air defenses allegedly destroyed 11 drones over the territory of temporarily… pic.twitter.com/I64DoX3nSY









— KyivPost (@KyivPost) September 14, 2023