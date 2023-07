Rusi najavljuju žestoku osvetu za napad na Moskvu: ‘To je teroristički čin’

Rano u ponedjeljak Ukrajina je lansirala dvije bespilotne letjelice na Moskvu, ali Rusi su ih presreli i uništili, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Ruske državne novinske agencije izvještavaju kako su dijelovi dronova pronađeni dva kilometra od zgrada ministarstva, te su ga nazvali “terorističkim napadom“. Ministarstvo obrane objavilo je u svojoj aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da u napadu nije bilo žrtava.

Ni ministarstvo obrane ni gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin nisu naveli gdje su dronovi presretnuti.

Also Moscow was attacked overnight by several drones and inflicted severe damage. The Russian Ministry of Defense calls it “an act of International Terrorism”. pic.twitter.com/yQ9gdaN70r

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 24, 2023