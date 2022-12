RUSI MASOVNO UDARAJU, SIRENE ODZVANJAJU UKRAJINOM! Stižu upozorenja: ‘Lansirano 120 raketa. Opskrbite se!’, Lavrov ima poruku za Zelenskog: ‘Istjerat ćete Rusiju? Samo iluzija’

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u glavnom gradu Kijevu i južnim ukrajinskim regijama Herson i Mikolaiv u ranim jutarnjim satima u četvrtak, dan nakon što su ruske snage pojačale minobacačke i topničke napade na grad Herson.

Savjetnik predsjedničkog ureda Oleksij Arestovič napisao je na Facebooku da je preko 100 projektila dolazilo u nekoliko valova i da su se diljem zemlje mogle čuti uzbune za zračni napad, a Mihajlo Podoljak, još jedan savjetnik Zelenskog, na Twitteru piše o 120 ruskih raketa koje je lansirao ‘zli ruski svijet kako bi uništio kritičnu infrastrukturu i masovno ubio civile’.

Zatim je dodao, sarkastično se osvrćući na nedavne poruke iz Rusije o tome što bi bilo potrebno za pomicanje prema bilo kakvom mirovnom rješenju:

“Čekamo daljnje prijedloge “mirotvoraca” o “mirnom rješenju”, “sigurnosnim jamstvima Ruske Federacije” i nepoželjnosti provokacija”.

29.12.22. 120+ missiles over 🇺🇦 launched by the “evil Russian world” to destroy critical infrastructure & kill civilians en masse. We’re waiting for further proposals from “peacekeepers” about “peaceful settlement”, “security guarantees for RF” & undesirability of provocations.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022