Rusi krenuli u ofenzivu, žestoko tuku na istoku: ‘Vode se teške borbe, situacija je dosta komplicirana’

Ruske snage su zauzele dio teritorija u blizini istočnog ukrajinskog grada Svatove, rekla je u nedjelju zamjenica ukrajinskog ministra obrane.

“Tamo se vode žestoke borbe. Neprijatelj napada Bilohorivku i Serebrianku”, rekla je dužnosnica obrane Hanna Maliar u objavi na Telegramu, misleći na dva manja sela južno od Svatova.

Istočni grad, koji se nalazi u regiji Lugansk, dugo se smatrao ključnom metom za ukrajinske snage. Nalazi se duž ključnih ruskih opskrbnih ruta, pa bi eventualno ponovno zauzimanje grada imalo važne strateške implikacije za Ukrajinu.

Maliar je izvijestila da je na istoku “svugdje vruće”, a ruske snage napreduju u blizini opkoljenih gradova Avdiivka i Mariinka u regiji Donjeck.

“Vode se žestoke borbe… Situacija je dosta komplicirana”, napisala je.

Dok ukrajinski borci u svojoj ofenzivi napreduju duž južnog krila u području Bahmuta, s “djelomičnim uspjehom”, Maliar je rekla da je Rusija premjestila dvije zračne jurišne pukovnije na sjeverno krilo i da se borbe nastavljaju.

Na južnim linijama bojišnice izvještava se o postupnom napredovanju ukrajinskih trupa na jugu, posebice u područjima koja okružuju gradove Berdiansk i Melitopol na jugoistoku Ukrajine.

⚡️Air Force warns of missile, drone attacks in several Ukrainian oblasts.

Ukraine’s Air Force warned of Russian drone attacks in Zhytomyr, Cherkasy, Khmelnytskyi, and Vinnytsia oblasts and missile attacks in Zaporizhzhia and Odesa oblasts overnight on July 3. (1/2)









— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 3, 2023