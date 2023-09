Rusi izgubili sve kriterije: Moskva potajice povukla potez od kojeg Zapad drhti

Autor: Mario Stefanov/7dnevno

Sjevernokorejski diktator Kim Jong-un osobno je početkom rujna prigodom porinuća predstavio novu podmornicu, koja bi prema njegovoj izjavi trebala biti naoružana projektilima s nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa. Istom prigodom razdragani Kim je najavio da će takvim projektilima uskoro biti naoružani i površinski brodovi sjevernokorejske ratne mornarice.

Objavljene fotografije podmornice na klasični dizel-električni pogon ne govore puno. Nadgrađe kao nastavak zapovjednog mosta u odnosu na procijenjenu veličinu podmornice ukazuje na to da bi mogla biti naoružana raketom “Musudan”, temeljenom na ruskoj raketi R-27 ili SS-N-6, po NATO-ovoj kodifikaciji.

Naime, 1992. godine ruski Makejev raketni dizajnerski biro potpisao je ugovor sa Sjevernom Korejom o izradi rakete-nosača po uzoru na R-27. Kao rezultat toga nastao je vrlo sličan sjevernokorejski Hwasong-10 “Musudan”. Jedina razlika u odnosu na original bio je malo produžen trup. Prototipovi ove rakete navodno su dovršeni 2000. godine. Sumnja se da je modificirana varijanta ovog projektila zatim prodana iranskoj vojsci 2005. pod oznakom BM-25 “Khorramshahr”. Sjeverna Koreja tvrdila je da je projektil sama dizajnirala i proizvela, što je, dakako, malo vjerojatno. Projekt vlastite proizvodnje u međuvremenu je bio privremeno zamrznut vjerojatno zbog povlačenja ruske tehničke podrške.





Čisti klon

No ruski rat u Ukrajini i njime započeti rusko-kineski udar na cijeli međunarodni poredak i pozicije Zapada otvorio je vrata ne samo nastavku tihe ruske tehničke podrške Sjevernoj Koreji nego i otvorenom transferu tehnologije i znanja, pa čak i direktnoj isporuci nosača nuklearnog oružja. Projekt je, sudeći po hvalisanju Kima Jong-una, i to indikativno neposredno prije njegova puta u Rusiju na sastanak s Putinom, vrlo vjerojatno nastavljen kao još jedan oblik ruskog udara na zapadne interese. Riječ je o raketama srednjeg dometa do 2500 km. Izgled nadgrađa na prikazanoj podmornici odaje da rakete koje bi trebala nositi još nisu operativne i da podmornica još nije spremna za prihvat balističkih projektila.

Međutim, to nije sve. Prema svim raspoloživim podacima, Rusi su s mnogo manje pompe Sjevernoj Koreji isporučili ili vodili razvoj mnogo opasnijeg oružja, nosača nuklearnih bojnih glava, koje nije namijenjeno samo vođenju nuklearnog rata u Aziji nego može doseći ciljeve u SAD-u i Europi.

Sjeverna Koreja prikazala je javnosti interkontinentalni balistički raketni projektil pod nazivom “Hwasong-18”, koji je čisti klon ruske interkontinentalne balističke rakete Topol-M ili SS-27 Mod 2 prema zapadnoj kodifikaciji koja može nositi nuklearne bojne glave, a dometa je oko 10.500 kilometara. Raketa ima tri stupnja s raketnim motorima na kruto gorivo.

Prema objavljenim snimkama, riječ je ili o originalnom projektilu Topol-M ili sjevernokorejskoj inačici iste ruske rakete. U svakom slučaju, Sjevernokorejci je nisu mogli sami razviti u tako kratkom vremenu.

Pojava rakete Hwasong-18 odgovor je na pitanje kakvim to raketama Kim Jong-un namjerava naoružati svoje podmornice i površinske ratne brodove. Odgovor je jednostavan – ruskim oružjem koje u međusobnoj razmjeni oružja očito polako iz Rusije curi prema Sjevernoj Koreji.

Stručna pomoć

Istraživanje koje je proveo Theodore Postol za američki think-tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) pokazuje da bi sjevernokorejski projektil Hwasong-18 na čvrsto gorivo mogao biti mnogo napredniji i mnogo veća prijetnja nego što je većina analitičara procijenila na temelju njegovih ranih testiranja. Čini se vjerojatnim da su Sjevernokorejci razvili ovu raketu uz izravnu rusku tehničku pomoć.

Sjeverna Koreja nije mogla sama razviti tehnologiju i dizajn za interkontinentalni balistički projektil (ICBM) na čvrsto gorivo. Odnekud su morali dobiti stručnu pomoć i tehnologiju. Sličnosti između sjevernokorejskog Hwasong-18 i ruskog Topol-M upućuju na Moskvu kao dobavljača. S obzirom na to koliko se brzo ovaj sjevernokorejski sustav razvio, također je malo vjerojatno da je on djelo sjevernokorejskih znanstvenika i inženjera, kao što je to, uostalom, bio i slučaj s raketom “Musudan” kao kopijom ruske R-27/SS-N-6.

Tijekom proteklih pet godina Sjeverna Koreja je testirala i u upotrebu uvela nekoliko modernih raketnih sustava. Između ostalih i sjevernokorejsku kopiju ruskog balističkog projektila kratkog dometa Iskander. Čini se da Sjeverna Koreja radi na razvoju hipersoničnih sposobnosti za ovaj projektil, kao i višecijevnih raketnih bacača dugog dometa koji koriste sustave navođenja i mogu pokriti velike dijelove Korejskog poluotoka.









Odakle su se odjednom pojavili ti sustavi? Vrlo je vjerojatno da je većina njih došla od Rusa. Zapravo, pregled kršenja sankcija protiv ruskih entiteta i pojedinaca u posljednje tri godine otkriva nekoliko sankcija koje se izravno bave širenjem nuklearnog oružja u Sjevernu Koreju iako uključeni sustavi nisu specificirani, upozorava dr. Bruce E. Bechtol, profesor političkih znanosti na Sveučilištu Angelo State i predsjednik Međunarodnog vijeća za korejske studije te suradnik na Institutu za korejsko-američke studije.









Najozbiljniji aspekt

Većina sustava koje je Sjeverna Koreja testirala u proteklih pet godina dizajnirana je za borbu na Korejskom poluotoku. Novi Hwasong-18 očito nije. Sjeverna Koreja bi vjerojatno koristila ovaj ICBM za napad na Sjedinjene Države. Dakle, je li moguće da je sjevernokorejski vođa Kim Jong-un tražio od svojih ruskih saveznika da ga opreme i taktičkim sustavima za korištenje na poluotoku i ICBM-om koji bi vjerodostojno mogao ugroziti Sjedinjene Države? Ako je tako, Sjevernokorejci poduzimaju ozbiljne mjere kako bi pogoršali prijetnju koju predstavljaju SAD-u, Južnoj Koreji i Japanu, navodi dr. Bechtol.

Ovisno o tome koliko su balističkih sposobnosti Rusi pružili Sjevernokorejcima – ako je Hwasong-18 zapravo projektil temeljen na ruskoj tehnologiji – ovaj bi razvoj mogao potpuno promijeniti način na koji Sjedinjene Države, Južna Koreja i Japan provode obranu od balističkih projektila. Ruska raketa sposobna je proći kroz američki proturaketni sustav uz moderne protumjere. Također može nositi više termonuklearnih bojnih glava. Čak i da su Rusi pomogli Sjevernokorejcima da naprave projektil temeljen na Topol-M ICBM (SS-27 Mod 2), ostaje nejasno koliko bi naprednih sposobnosti ruske rakete nosio Hwasong-18. Ali ostaje činjenica – Sjeverna Koreja je odnekud dobila ovu raketu i malo je vjerojatno da ju je sama razvila. Ovo samo po sebi može biti najozbiljniji aspekt sjevernokorejske prijetnje nuklearnim arsenalom, sada ne samo na Korejskom poluotoku nego i samom SAD-u, zaključuje dr. Bruce E. Bechtol.

Ako uistinu Hwasong-18 vuče genetsko porijeklo od ruskog Topola ili ako je riječ o potpuno istoj ruskoj raketi direktno isporučenoj Sjevernoj Koreji, nastavak razvoja mornaričkih balističkih projektila srednjeg dometa “Musudan” bit će najmanji problem. Odgovor na pitanje kakve bi projektile s nuklearnim bojnim glavama Sjeverna Koreja mogla koristiti u svojoj mornarici, kako to najavljuje Kim, najvjerojatnije je identičan odgovoru na pitanje otkud Sjevernoj Koreji odjednom ICBM s više nuklearnih bojnih glava koji neodoljivo podsjeća na rusku raketu TOPOL –M.

Geopolitički interesi

Uočljivi veliki tehnološki skok i Kimove najave razvoja nuklearnih snaga najvjerojatnije su rezultat transfera ruske tehnologije. Rusko-sjevernokorejska vojnotehnička suradnja jača od početka ruske agresije na Ukrajinu i sastavni je dio masivnog rusko-kineskog plana rušenja postojećeg poretka međunarodnih odnosa koji prema njihovoj ocjeni pogoduje Zapadu.

U cilju rušenja pozicija Zapada i međunarodnog poretka Rusija i Kina pokušavaju okupiti oko sebe što više nezadovoljnih država koje su u izravnom sukobu sa Zapadom ili su pak s njim u napetim odnosima poput Irana, Sjeverne Koreje ili Bjelorusije – redom država s autokratskim režimima. U sklopu istog plana koji se odvija na globalnoj razini – dok Moskva održava plamen rata u Ukrajini – jest i namjerno širenje nuklearnog oružja i usmjeravanje nuklearne tehnologije prema svima koji joj pružaju podršku, a ne mogu ugroziti njezine vojne i geopolitičke interese.

Posjet Kima Rusiji i sastanak s Putinom bio je u tom kontekstu. Sjeverna Koreja isporučuje Rusiji ogromne količine konvencionalnog, prije svega topničkog streljiva. Zauzvrat od Rusije dobiva tehnologiju kakvom nije raspolagala prije pokretanja ruskog rata u Ukrajini, a nije je mogla u tako kratkom vremenu sama razviti. Nije isključeno da je Rusija već isporučila Sjevernoj Koreji nuklearno oružje jednako kako je učinila i u Bjelorusiji, a ako nije, u nastavku ruskog rata u Ukrajini i pokušaja rušenja globalnih pozicija Zapada to je samo pitanje dana.