RUSI IDU PO MOĆNU AMERIČKU VOJNU TEHNOLOGIJU! Ugrožena velika tajna moćne sile: Cijeli svijet strepi od sveopćeg rata

Dok cijeli svijet strahuje od eskalacije rata u Ukrajini, iznad Crnog mora došlo je do opasnog susreta ruskog borbenog aviona i moćnog američkog drona, a Rusi sada najavljuju kako će s morskog dna pokušati izvući njegove ostatke. Ipak je riječ o vrlo vrijednoj opremi koju američka vojska ne želi vidjeti u tuđim rukama.

Akciju vađenja najavio je tajnik ruskog vijeća za nacionalnu sigurnost Nikolaj Petrušev, a glasnogovornik Bijele kuće John Kirby izjavio je da ga možda nikad neće biti moguće naći jer je dron navodno na velikoj dubini.

Kirby kaže da ostaci drona nisu pronađeni. “I nisam siguran da će ikad biti jer je pao u jako duboko more. Još analiziramo postoji li način da ga izvadimo. Možda ne postoji”, izjavio je Kirby CNN-u.Ako ga izvade Rusi, američke vlasti su poduzele mjere da ne mogu izvući korisne informacije, dodao je. “To je naše vlasništvo”, dodao je.

Kremlj je ranije u srijedu priopćio da su nakon tog incidenta odnosi sa Sjedinjenim Državama u “žalosnom stanju” i na najnižoj točki.

“Amerikanci stalno govore da ne sudjeluju u vojnim operacijama. Ovo je posljednja potvrda da oni izravno sudjeluju u tim aktivnostima – u ratu”, rekao je.

State Department je u utorak pozvao ruskog veleposlanika Anatolija Antonova kako bi izrazio zabrinutost SAD-a zbog incidenta, prvog te vrste od početka rata u Ukrajini prije više od godinu dana

Američka vojska je u utorak objavila da je ruski borbeni zrakoplov udario u propeler špijunskog drona, koji se potom srušio u Crno more. Rusija to niječe i tvrdi da je letjelica pala zbog “oštrog manevriranja”.

📹 CBS channel showed a video reenactment of how a Russian #Su27 fighter jet shot down an American #MQ9 Reaper. pic.twitter.com/pRO9tPcxM7

— KyivPost (@KyivPost) March 15, 2023