IZ RUSIJE STIŽU RIJEČI KOJE LEDE KRV U ŽILAMA! ‘Sve koji su protiv nas ćemo ubiti’: Imaju i popis za likvidaciju, najdivljije prijetnje do sada

Autor: Dnevno.hr

Rat u Ukrajini poprima nove dimenzije iz dana u dan, a svijet strepi nakon pripojenja ukrajinskih pokrajina Ruskoj Federaciji zbog moguće eskalacije i nuklearnih aktivnosti svjetskih sila.

I dok sa Zapada konstantno dolaze vijesti o raspadu ruske armije i Putinovim problemima, u Rusiji i dalje prevladava velika podrška invaziji i slaganje s predsjednikom Vladimirom Putinom.

Jedan od, kako ga zovu mediji, “najpoznatijih ruskih pristaša Putina” Jevgenij Satanovski u srijedu je,gostujući u TV showu Večer s Vladimirom Solovjovom na ruskoj televiziji iznio vrlo zabrinjavajuć prijedlog.





Jezive prijetnje

Voditelj je u emisiji Satanovskog pitao kako Rusija može pobijediti i kako bi Rusija trebala reagirati na Amerikance, na što je Satanovski odgovorio: “Rusija je to što je i nastavit ćemo se voditi načelima kao i dosad. Svi koji su uz nas će biti u redu, a ostale ćemo ubiti… Protiv nas djeluje relativno mala grupa koja prijeti i ne boji se ničega. Od Gorbačova, kada smo počeli igrati po njihovim pravilima, prestali su nas se bojati i to je glavni faktor” objasnio je, javlja The Daily Beast.

Voditelj Solovjov je na to pitao misli li na otprilike 1,5 milijardi ljudi u svijetu koji su povezani s NATO-om.

“Ne postoji 1,5 milijardi ljudi koji usmjeravaju sve s druge strane, nego oko dvjestotinjak osoba. Trebali bi shvatiti da ako prijeđu granice, to će značiti njihov kraj. Ja znam te ljude, sve sam ih vidio. Jedini učinak će na te ljude imati ako razumiju da su osobno na rubu”, objasnio je Satanovski.

Potvrdio je i kako je sastavio listu tih ljudi, a dodao je i kako podivlja kad ljudi tvrde da je mir bolji od rata.

“Ne, mir nije bolji i neće biti mira. Cilj ovih ljudi je da naša država ne postoji i da naši ljudi i jezik ne postoje – ustvari, da ne postoji ni uspomena na nas”, objasnio je Satanovski.

Video je odjeknuo i izazvao zgražanje.