‘RUSI ĆE OPET MOBILIZIRATI, OVAJ PUT PUNO VIŠE’ Savjetnik Zelenskog tvrdi da zna što se sprema, Peskov: ‘Ne razgovaramo o tome’

Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova, ustvrdio je da se Rusija priprema za drugu rundu mobilizacije u siječnju, s planovima da regrutiraju do 700.000 rezervista.

Moskva je u rujnu pozvala više od 300.000 vojnika da se bore u Ukrajini, što je natjeralo stotine tisuća muškaraca u Rusiji da pobjegnu iz zemlje kako bi izbjegli novačenje.

Geraščenko je u tvitu rekao – doduše bez ikakvih dokaza – da je onih 300.000 ljudi koji su već bili unovačeni ubijeno, ranjeno ili demoralizirano.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima je jučer rekao da ne razgovaraju o pozivanju dodatnih vojnika za borbu u Ukrajini u sklopu drugog kruga mobilizacije.

Russia is getting ready for 2nd wave of mobilization in January. The plan is to draft 500,000-700,000. The 300,000 drafted before – already killed/wounded/demoralized.

Russians are starting to be quietly unhappy about authorities – they can’t understand losses in praised army.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 22, 2022