‘RUŠE NAM UGLED U SVIJETU!’ Plenković iz Jasenovca šalje poruku o ZDS, više nema šale: ‘Svaki put idu kaznene prijave’

Autor: E.P.

Ove nedjelje se obilježava 78. obljetnica proboja posljednjih zatočenika logora Jasenovac, dana koji je ostao upisan u povijest.

Tim povodom tradicionalno se održava se već tradicionalno i komemoracija na kojoj je prisutan i državni vrh, uključujući i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika RH Zorana Milanovića.

Izjavu medijima dao je i premijer Andrej Plenković.

“Činit ćemo i dalje napore kako bismo emancipirali ovu temu, podigli svijest i na taj način osobito mladim generacijama prenijeli one traumatične trenutke povijesti.

Drago mi je što su s nama i predstavnici židovske zajednice, to je važna poruka. Mislim da je to dobro”, rekao je premijer.

O novom zakonu o kažnjavanju

“Vidjeli ste da je Sabor usvojio Zakon o prekršajima s povećanim kaznama, smatramo da je to korak u pravom smjeru. Znamo da je to i trenutno zabranjeno, a oni koji to čine štete ugledu Hrvatske. Kroz nekoliko godina je ta tema svedena na mali krug ljudi. Vidi se i u Hrvatskom saboru, osim par iznimaka velika većina je bila ZA”, rekao je i nastavio o uzviku Za dom spremni koji se čuo u Saboru, a rekao ga je gradonačelnik Sinja Miro Bulj.

“To je loša poruka. Oni zastupnici koji to izgovaraju neka im bude na sliku i priliku. U ovom trenutku nije tema. Mislim da ima već niz presuda i sudska praksa. Važno je da mi u javnom prostoru njegujemo kulturu dijaloga.

Novinari su ga pitali “zašto zazire od toga da to uđe u kazneni zakon”.









“Mislim da je stvar i danas zabranjena i samo smo povećali kazne koji će odmaknuti ljude od tog pozdrava. Svaki put idu kaznene prijave”; rekao je.

O pucnjavi u zagrebačkom klubu Ritz

I u Hrvatskoj kao i drugdje postoji kriminal, mi se protiv toga borimo.

Istraga će pokazati. U svakom slučaju nisam bio u klubovima jako dugo pa ne znam o redarim. Nošenje oružja bez dozvole je neuobičajeno, siguran sam da službe to provjeravaju.