RUČAK NAKON ZAREĐENJA BISKUPA PROMETNUO SE U SKANDAL: Zaposlenici hotela molili stožer da ih zaštiti od neodgovornog ponašanja! 'Tko će pitati crkvu što oni rade?'

U Dubrovačkoj biskupiji u subotu je zaređen novi biskup, Roko Glasnović, o čemu smo već pisali. No, nakon same svečanosti planiran je ručak za sve goste. Njih 450.

Međutim, upravo to je bio povod obraćanja zabrinutih zaposlenika dubrovačkog hotela lokalnom Stožeru civilne zaštite.

Naime, upozorili su da je za ručak u 14 sati najavljeno 450 osoba u hotelima President i Lacroma, koji se nalaze u blizini jedan od drugog. Zbog mjera, gosti su razdvojeni u četiri prostorije, javlja Dnevnik.

Zaposlenici molili stožer da ih zaštiti od ‘neodgovornog ponašanja’

Prema odluci Nacionalnog stožera od 11. siječnja, okupljanja su ograničena na 100 osoba koje imaju COVID potvrdu. No, zaposlenici hotela upozorili su kako je “očito da će se ovdje mjere u najtežem trenutku epidemije grubo kršiti. Čak i razdvajanjem u četiri prostorije”.

Zaposlenici su naveli kako se zbog toga osjećaju ugroženo i mole lokalni stožer, ali i cjelokupnu zajednicu, da ih u okviru ovlasti zaštite od posljedica “neodgovornog ponašanja”.

Naime, sporni ručak planiran je prije mjesec dana. Tada su koronabrojke bile manje, a mjere su manje ograničavale okupljanja. Međutim, početkom tjedna čitatelj je upozorio Dnevnik kako se planovi o ručku nisu promijenili ni nakon što je Stožer pooštrio mjere koje se odnose na broj osoba koje mogu prisustvovati okupljanju.

“Dubrovačka biskupija povodom ređenja novog biskupa organizirat će ručak za više od 400 osoba u hotelu Lacroma. Pandemija divlja više nego ikada pa nije jasno kako im može pasti na pamet napraviti toliko okupljanje te jesu li i kako dobili dozvolu za toliki skup”, kazao je čitatelj.

Odgovor biskupije u dva navrata i mijenjanje planova

“U Dubrovačkoj biskupiji, nakon više od godinu dana od kako je nadbiskup mons. Mate Uzinić preuzeo službu u Rijeci, u subotu 22. siječnja biti će zaređen novi dubrovački biskup mons. Roko Glasnović, što je događaj od velike važnosti i interesa vjernika Dubrovačke biskupije, ali i šire.

U hotelu Lacroma planiran je ručak za dvjesto ljudi, uz COVID potvrde, odvojenih u dvije zasebne dvorane, kako bismo, u skladu s važećom odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama i preporukama, maksimalno smanjili mogućnost prijenosa COVID-19. Na sličan način organiziran je i ručak za rodbinu u hotelu President. O svim detaljima obaviješten je i nadležni Stožer, od kojeg je i službeno zatražena suglasnost”, naveli su u biskupiji.

Čitatelj tvrdi kako su se planovi za ručak promijenili nakon zanimanja medija u utorak te da su tada održavani hitni sastanci kako bi se sve ponovno isplaniralo, nakon čega su ponovno iz Dubrovačke biskupije priopćili:

"Papa Franjo imenovao je mons. Roka Glasnovića dubrovačkim biskupom 30. studenoga prošle godine, a prema Zakoniku kanonskog prava biskupsko ređenje mora se organizirati u roku tri mjeseca od trenutka imenovanja (kan. 379). Iz tog razloga se odmah nakon imenovanja pristupilo organizaciji.









Za samu organizaciju ručka tražili smo objekte koji su zadovoljavali tada važeće epidemiološke mjere. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije organizacija je više puta mijenjana, kao što se i više puta pozivalo vjernike koji su planirali doći organizirano da to odgode, čime je broj gostiju značajno smanjen.

Nakon donošenja nove Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama i preporukama u komunikaciji s nadležnim stožerom organizacija je dodatno izmijenjena kako bismo maksimalno smanjili mogućnost prijenosa COVID-19. Nije isključeno da će do samog ređenja biti još izmjena”, poručili su iz Ureda za medije Dubrovačke biskupije, neodgovorivši konkretno na upit.

Stožer: Uvjereni smo kako će se biskupija pridržavati mjera

Potom su se, u međuvremenu, očitovali i iz lokalnog Stožera civilne zaštite te rekli kako nisu nadležni za pitanje organizacije ručka te da vjeruju da će se biskupija pridržavati mjera.

“Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije upoznat je s događanjima povodom ređenja novog biskupa, a sve u organizaciji Dubrovačke biskupije. Što se tiče dijela Vašeg upita vezanog za organizaciju ručka u jednom dubrovačkom hotelu, Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije nije nadležan za ovo pitanje. Uvjereni smo da će se organizator, Dubrovačka biskupija, kao i dosad, pridržavati svih mjera propisanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa”, navode u odgovoru iz stožera.

Zaposlenici hotela prestravljeni brojem gostiju

Čitatelj navodi i da je ručak za više od 400 osoba u jednom hotelu u planu već nekih mjesec dana.

“Mi smo se šokirali i pitali kako je to moguće. I prije mjesec dana je to bilo previše, ali kako to funkcionira? Tko će pitati crkvu što oni rade?”, pita se.

“Pošto su krenule nove mjere, kako se sve zahuktalo s novim brojkama zaraženih, ja vidim da i dalje stoji broj od 400 uzvanika. Nikome od nas nije bilo svejedno. Imali smo još ranije jedno događanje sa 600 prisutnih. U jednu ruku ste prestravljeni, u drugu sretni što nitko nije zaražen. Prošlo je ok, recimo to tako, ali epidemiološke mjere se u takvim uvjetima ne mogu poštivati”, objašnjava čitatelj i dodaje: “Kad sam ovih dana vidio da broj od 400 ljudi i dalje stoji, ja sam bio prestravljen”.

On kaže kako su u utorak bili iz uprave te rekli da se mediji raspituju, pa će goste razdvojiti u dva hotela.

“Jedan od hotela je trenutno zatvoren, a u drugome će gosti biti u dvije dvorane. Ja sam odmah bio svjestan da su reagirali na vaš mail. Pitali su i iz uprave, rečeno im je da su u biskupiji dobili od medija upit pa da imaju hitne sastanke na kojima razmatraju kako to organizirati”, dodao je čitatelj.