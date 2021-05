ROŠADA OSJEČANA: Vječna borba desnice i ljevice postala je još napetija na ovom političkom polju, tko ide u drugi krug?

Autor: M.V.

Od ukupno sedam kandidata za gradonačelnika Osijeka, u popriličnoj je prednosti samo jedan. Kako pokazuju podaci HRejtinga, na 600 ispitanika, čak 32,9 posto birača osvaja mladi HDZ-ovac, Ivan Radić. Iako je njegov prolazak takoreći siguran, nestranački Goran Kušec i Berislav Mlinarević, kandidat saveza Domovinski pokret-Most, svakom anketom dožive drugačije sudbine. Trenutno je u prednosti Kušec s 18,5 posto podrške dok je Mlinarević na 16,8 posto. Istraživanje Dnevnik.hr pak prednost je dalo Mlinareviću.

U svakom slučaju, slijede ih Vladimir Šišljagić (Snage Slavonije i Baranje) s 8,6 posto te Vladimir Ham, kandidat koalicije predvođene HNS-om (6,3 posto) koji s Katarinom Kruhonjom (Možemo!) konstantno mijenja mjesta. Kruhonja pak sada osvaja 5,5 posto birača dok kandidat grupe birača Miroslav Vanek ima 2,8 posto podrške.

Drugi krug

Ukoliko uz Radića u drugi put prođe SDP-ovac Kušec, Radić osvaja s 48,4 birača, no zanimljivo bi bilo i da u drugi krug uđe kandidat Domovinskog pokreta i Mosta, Mlinarević. Pobjedu ideološki sličnih kandidata i ovog bi puta osvojio Radić, s nešto manjom podrškom nego u srazu sa SDP-om, 44,3 posto, a Berislav Mlinarević 36,8 posto.

No, ukoliko iz scenarija izbacimo Radića te sukobimo Mlinarevića i SDP-ovca Kušeca, Mlinarević osvaja fotelju, no uz nešto manju izlaznost birača jer do pet je puta više neodlučnih nego u prethodnim scenarijima.

Što se tiče Gradskog vijeća, izborni prag prelaze samo četiri opcije, a to su koalicija predvođena HDZ-om (33,5 posto), SDP (20,1 posto), savez Domovinskog pokreta i Mosta (15,7 posto) te Možemo! s (6,6 posto). Izbornom pragu od 5 posto najbliža je Snaga Slavonije i Baranje (3,9 posto).