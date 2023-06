Rojsova izjava o Milanoviću prošla ispod radara, pazite s kim ga je usporedio

Autor: Z.S.

Umirovljeni hrvatski general Ljubo Ćesić Rojs gostovao je kod Mojmire Pastorčić koja ga je ugostila u RTL Direktu. Povod je bio je njegovo izbacivanje iz Hrvatskog generalskog zbora.

Mojmira se nije mogla prestati smijati Rojsu: ‘Nisam izbačen, ne ide to ‘priko kolina’

“Ja nisam izbačen. Nisu se držali pravila Statuta i ja tu odluku ne priznajem! To ne pije vode, ne ide ‘priko kolina’. Ja i kum Krešić smo bili previše dobri pune 32 godine, ali sada znam da je to čovjek sa dva lica. Nije se držao Statuta, ali… Koga je uopće briga za Hrvatski generalski zbor? Kao da je koga briga tko je predsjednik. Ali, evo, mene mnogi guraju, ali ja ću izaći kad ja odlučim i to će biti uragan”, kazao je Rojs, koji je privukao i dosta pažnje izjavom o potencijalnom povratku u politiku.





‘Nisam ja tako pokvaren’

“Uragan zato što ćemo uzeti najmanje 15 zastupnika. Ne ja, hrvatski branitelji. I ako kažu da ne moram biti u saboru – ja sam to iskusio. Morate jedno misliti, drugo raditi, treće govoriti. Nisam ja tako pokvaren. U svakoj stranci. Da je to vođa kao što je bio predsjednik svih Hrvata dr. Franjo Tuđman. Do groba ne odstupam od njegove i politike Gojka Šuška i ostat ću vjeran i nikad neću napustiti tu politiku”, kazao je te je progovorio o aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću, te je posve iznenadio onim što je o njemu rekao.

“Simpatiziram Milanovića zato što je jedini pravni nasljednik predsjednika svih Hrvata, dr. Franje Tuđmana, jedini koji govori riječi koje je govorio predsjednik i bori se za hrvatski narod u BiH. Koji vidi kako je teško dolje hrvatskom narodu i bori se da bude ravnopravan ostalim narodima, a ne potišten”, poručio je Rojs.