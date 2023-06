Rojs se potpuno ogolio: On je krivac za moje izbacivanje iz Zbora! ‘Milanovića vodim u Široki! Plenković? Ne vjerujem da ima veze s ovime’

Autor: Iva Međugorac

Među tim ljudima su i oni koje sam stvarao, srčano i uz puno emocija otkriva nam odmah na početku razgovora general Ljubo Ćesić Rojs koji je izbačen iz Hrvatskog generalskog zbora. Ruku za Rojsovo izbacivanje iz ove udruge koja je najprepoznatljivija upravo po njemu i njegovom djelovanju digli su predsjednik Zbora i njegov kum Mladen Krešić te generali Mladen Kruljac, Frane Tomičić, Zvonko Peternel, Josip Štimac, Rajko Dumančić te generali Tihomir Blaškić, Ivan Bobetko i Tomašević. Pored Rojsa, samo je general Galić bio protiv ove odluke, dok su generali Andabak i Bajan bili suzdržani. S odlukom koja je donesena Rojs se ne miri.

Rojs se s ovom odlukom ne misli pomiriti

”Sve je to protuzakonito. Nije dozvoljena rasprava, a sjednica Upravnog odbora je završila za 14 minuta. Oni su prekršili Statut koji je jasan, a sve to pada po Zakonu o udrugama, ono što se provelo bilo je nasilje. Predsjednik, moj kum Krešić, nije nikome dozvolio raspravu premda i na sudu imate pravo na obranu. Odluku o mome izbacivanju je dao na glasovanje, a ja sam se tome samo smijao, to je običan pamflet”, smatra Rojs koji objašnjava kako je njegov problem po Krešićevim tezama bila izjava za Večernji koju je dan nakon sjednice Zbora na kojoj je Rojs opomenut da bi na koncu bio i izbačen iz Udruge.





Rojs je uvjeren da ove metode kojima se služi Generalski zbog ne odudaraju previše od onih kojima se služio SUBNOR, no Rojs bez obzira na sve kroz što sada prolazi od svojih stajališta ne odustaje ni za što. Poznato je naime da je do ove situacije i sukoba među generalima došlo nakon što je Rojs osudio sastanak članova Hrvatskog generalskog zbora s generalima Armije Bosne i Hercegovine na Dan državnosti.

Kao zamjenik predsjednika Zbora Rojs je radi toga i tijekom gostovanja na N1 televizije kritizirao članove Zbora, ali i samog Krešića rekavši da se taj susret trebao odviti u prostorima Generalskog zbora, ako je već organiziran povodom Dana državnosti, a osim toga Rojs od starta smatra nedopustivim to što se u izaslanstvu skupine generala iz BIH pojavio i Džemal Merdan, KOS-ov doušnik koji je pod sumnjom da je počinio ratni zločin nad hrvatskim narodom u srednjoj Bosni. Rojsovu predanu borbu za Hrvate u Bosni i Hercegovini dakako nije potrebno niti naglašavati, i zbog toga ni sada ne misli kapitulirati.

Posebno je Rojsa u svemu ovome povrijedilo to što je njegov kum Krešić pristao na to da se iz prostorija Generalskog zbora makne zastava hrvatskog naroda iz BiH koja je legalna i legitimna, a on se pri tome pozvao na poštivanje institucija susjedne zemlje.

Čavao u Šuškom i Tuđmanov lijes

”Ja ću do groba ostati vjeran predsjedniku Franji Tuđmanu, i prvom ministru obrane Gojku Šušku, to se zna da sam ja branik tih ljudi, a ovo što se uradilo je posljednji čavao u Tuđmanov i Šuškov lijes”, smatra general Rojs uz napomenu da Predsjedništvo generalskog zbora nije iznad Upravnog odbora te da će se shodno tome njihova odluka još propitkivati.

Ono što međutim nije upitno jest da su problemi za Rojsa krenuli kada je otvoreno počeo komplimentirati predsjednika Republike Zorana Milanovića te kada se preko njega počeo zalagati za prava Hrvata u BiH.

‘‘Oni mene neće zaustaviti, ja poštujem instituciju predsjednika Republike i i dalje ću se kod njega zalagati za Hrvate u BIH, odvesti ću Milanovića u Široki Brijeg, u srce hrvatskog naroda u BiH. Neistina je da mene gura predsjednik Zoran Milanović, poštujem instituciju predsjednika kao i svaku drugu i odazivam se kad me institucija pozove, a ako Šeks misli tako montirati imati će štetu samo HDZ na izborima. Ja imam odličan odnos sa Milanovićem, ali i s premijerom Andrejom Plenkovićem, iako su mi rekli da sam izbačen po njegovom naputku ja u to ne želim vjerovati, niti u to vjerujem”, otkriva nam general Rojs.









Kako je kazao dogovor o njegovom izbacivanju odvijao se dva sata nakon njegova gostovanja na N1 televiziji na sastanku na kojem su nazočili generali Krešić, Tomičić, Ivan Bobetko i Vladimir Šeks kojeg Rojs naziva Sova.

”Ja sam nakon toga gostovanja otišao kući, presvukao se i došao na kavu u Babonićevu tamo sam sreo Bebića, kojega su usred toga zvali da dođe hitno u Generalski zbor. On je častan i pošten čovjek, digao se i otišao na taj poziv, njega za ništa ne krivim, ali Šeks nema nikakve veze s Generalskim zborom niti je on član Zbora. Sve su djelatnike izbacili vani, i na tom sastanku se ovo dogovorilo. Sve je to osmišljeno ranije u nekim centrima, s jedne strane je u pozadini Šeks, a s druge Stipe Mesić. Sve ovo seže u 2000. godinu s 2. na 3. siječanj kada su u drugi krug izbora za predsjednika ušli Mesić i Budiša, a kandidat HDZ-a nije prošao jer su se prethodno sastali Šeks i Krešić s Mesićem i održan tajni sastanak nakon kojeg je javljeno svima na terenu da glasaju protiv Mate Granića, a za Stipu Mesića. I to traje još od smrti Franje Tuđmana, ti se repovi vuku i danas, očito te snage i danas djeluju”, smatra Rojs.

Glavaš također spominjao sastanak

Zanimljivo je podsjetiti da je o ovom sastanku kojeg sada spominje Rojs nedavno za 7dnevno, ali i na svojem fejs profilu progovarao Branimir Glavaš.









“E moji ratni generali HGZ-a! Kako niste svih ovih godina shvatili da je Vladimir Šeks zvani Kolega i Sova ubačen u vaše redove da vas ‘razbuca’ i usmjerava?! Isto kao i u Počasnom bleiburškom vodu! Upravo Šeks zasjeda u sjedištu Hrvatskog generalskog zbora i traži da se general Rojs izbaci iz njega. Opće je poznato da generalu Marinku Krešiću priopćenja piše Kolega, odnosno Sova. Krešić je samo marioneta u rukama HDZ-a i njihova lutka na koncu!”, napisao je Glavaš nedavno na svojem fejs profilu.

Je li sudjelovao na ovom sastanku pokušali smo saznati i od samog Bebića, no do okončanja ovoga teksta odgovor nismo dobili, ali nam zato Rojs napominje kako osim Šeksa u ovom rušilačkom pohodu najvjerojatnije sudjeluje i bivši predsjednik Stjepan Mesić. ”Šeks odavno frče na mene, još otkako sam se pojavio na američkoj crnoj listi”, prisjeća se naš sugovornik koji kaže da se radi toga htio obračunati sa ovim HDZ-ovim doajenom koji prema Rojsovim riječima još uvijek ima ogroman utjecaj na hrvatsko pravosuđe, no Rojs od toga ne strahuje pošto je uvjeren kako je u pravu.

”On je meni jednom osobno rekao, citiram ga, tko se meni zamjeri ja sam osvetoljubiv”, prisjeća se Rojs te kaže da je baš zbog toga što se zamjerio Šeksu i bivši premijer Ivo Sanader završio iza rešetaka.

Slične teze o Šeksu već dugo iznosi i sam Glavaš koji je sa ovim HDZ-ovim doajenom već dugo u sukobu.

“Rojs se Šeksu zamjerio zbog toga što je iskren i što nema dlake na jeziku, on kaže ono što mu je na umu, a sigurno je tomu pridonijelo i to što uvažava instituciju predsjednika Republike”, izjavio je nedavno Glavaš za 7dnevno napominjući kako ne misli da premijer Plenković ima izravan utjecaj na ono što Šeks čini.

“Ne smatram da Šeks radi po premijerovim smjernicama, ne mogu uprijeti prst u Plenkovića jer je Šeks jednostavno takav, on voli gurati nos u sve i ostavljati dojam da utječe na sve, što mu polazi za rukom, posebno kada je riječ o hrvatskom pravosuđu. Nevjerojatno je koliki utjecaj on još ima na pravosuđe, ali pogledajte kako gura glavu da ga se vidi, i kada se održavaju sjednice Predsjedništva HDZ-a, Šeks i tada nastoji biti vidljiv i ostaviti dojam da je bitan. Plenković je vrlo mudar i pametan političar, on je toga svjestan i vjerojatno mu se zbog toga ne zamjera”, smatra Glavaš.

Bez obzira na sva ova smatranja u samom Generalskom zboru problem ne vide te su se oglasili priopćenjem u kojem kažu da je situacija u njihovim redovima stabilna. ”Hrvatski generalski zbor nastavlja odlučno djelovati sukladno svojim propisima, a prema prihvaćenim planovima rada. Hrvatski generalski zbor će se i nadalje boriti za međusobne odnose utemeljene na međusobnom uvažavanju i poštovanju, solidarnosti, kolegijalnosti, međusobnoj toleranciji i povjerenju, istinitosti, prijateljstvu i odanosti kako u djelovanju unutar HGZ tako i izvan njega, uvažavajući pravo na drugačije mišljenje i poštivanje mišljenja drugih, ali ne prihvaćajući anarhiju i nepridržavanje vlastitih propisa”, stoji u priopćenju Zbora.

Rojs angažirao odvjetnicu

Bez obzira na priopćenja iz Zbora Rojs se ne kani zaustaviti, niti se misli ispričavati. ”Pogrešno je što su predsjednik i generali išli na koljenima u Islamski centar, a nisu smjeli ni iz prostorija udruge skloniti službenu zastavu hrvatskog naroda BiH koja deset godina stoji u našem uredu pošto su prema Statutu generali HV-a i HVO-a ravnopravni članovi”, kaže Rojs koji se pita gdje su sada braniteljske odluke, ali i bez njih on odluku odbija priznati nazivajući je nelegalnom pa se shodno tome i dalje smatra članom Zbora i zamjenikom predsjednika kojega je izabrala Skupština, koja ga shodno tome jedina i može smijeniti.

”Oni koji su me izbacili sada slave, a ja sam se fino pozdravio sa svojim kumom Krešićem i otišao. Uzeo sam odvjetnika, točnije odvjetnicu, i namjeravam koristiti pravne lijekove koji su mi na raspolaganju. Naravno da se planiram pojaviti na svakoj sljedećoj sjednici Zbora, pa neka me izbace, ovoga puta fizički! Nisam se ogriješio i ušutkati me neće nitko ”, zaključuje Rojs.