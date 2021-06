ROJS O TOME KAKO SE PLENKOVIĆ PONIO PREMA NJEMU! Za to ga treba pohvaliti: ‘Bio bih zločest čovjek kad bih rekao drugačije! 80 posto Hercegovaca dat će glas Milanoviću!’

Autor: Iva Međugorac

Osebujni general Ljubo Ćesić Rojs ni čuti nije htio za teze iznesene u prošlom broju tjednika 7 dnevno u kojem su pisali o pokojnom ministru obrane Gojku Šušku, njegovu diplomatskom pasošu bivše Jugoslavije, kao i o njegovu udbaškom dosjeu. Osim što se u emotivnom razgovoru prisjetio pokojnog ministra, general je prokomentirao aktualna zbivanja na političkoj sceni, dotaknuo se svojeg HDZ-a, predsjednika Zorana Milanovića, ali, dakako, i svojeg hrvatskog naroda u BiH, kojega u svakom svojem javnom nastupu spomene.

* Kako komentirate napise iz prošlog broja 7dnevno? Što kažete na udbaški dosje i putovnicu pokojnog Šuška?

Ma budala je onaj tko to može reći, evo tako napišite, BUDALA. Ljudi govore gluposti, da je on imao diplomatsku putovnicu prije, onda bi se moglo o tome raspravljati. Ministar Šušak nije imao nikakvu putovnicu, došao je bez putovnice u Hrvatsku. Ne znam u kojem kontekstu se to sada izvlači, nije bilo nikakvih drugih putovnica, nismo imali svoju državu, svoje putovnice, da je imao putovnicu prije nego što smo mi stvorili svoju državu i prije nego što su provedeni izbori, moglo bi se nešto govoriti, ovako su to gluposti.

Ljudi ne razumiju, nisu sudjelovali ni u čemu, pa ni u kreiranju i stvaranju hrvatske države. Pa hrvatska država tada je bila u nastajanju, nije priznata do 15. siječnja 1992. godine, a mi tada nismo imali svoje putovnice, ni diplomatske, ni diplomacije, ništa. Naravno, da bi se moglo putovati vani, tada je prve diplomatske putovnice izdavalo savezno Ministarstvo vanjskih poslova, nema tu nikakvog spora. Svi su tada imali takve putovnice. Jesmo li mi tada koji smo bili u Rakitju i specijalnoj policiji imali šahovnice, a drugi petokrake jer je tada Boljkovcu bio nadređen Savezni sekretarijat za unutarnje poslove i Petar Gračanin u Beogradu? Bilo je tako dok se Hrvatska nije odvojila.

* Tko onda, po vašem mišljenju, stoji iza ovih teza koje se iznose o ministru Šušku?

Ljudi koji pričaju o svome velikom hrvatstvu i sudjelovanju u ratu. Pa neka kažu gdje su bili, na kojem položaju, neka mi kažu samo jednu kotu. To što čitaju iz nekih dokumenata i prave se pametni, neka mi kažu samo što su učinili za Hrvatsku. Ministar Šušak je izgarao i izgorio za Hrvatsku, i da ga nije bilo, vjerujte mi, nikada ne bismo stvorili slobodnu i nezavisnu hrvatsku državu. Tuđman je u njemu imao i lijevu i desnu ruku, najboljeg suradnika. Isto tako, da nije 29. studenoga 1994. u Pentagonu s ministrom SAD-a Williamom Peryjem potpisao sporazum o suradnji Hrvatske i američke vojske, oni bi priznali SAO krajinu i onda bi ti i takvi koji danas prozivaju ministra Šuška u Turnju kod Karlovca i tu u Petrinji imali SAO krajinu. Ljudi nemaju blage veze, a nisu ništa učinili za stvaranje hrvatske države.

* Te se priče stidljivo pojavljuju posljednja dva desetljeća, tko stoji iza toga? Koji je cilj takvih priča?

To su očito neki ljudi koje plaćaju strani plaćenici, neka kažu odakle primaju dotacije jer ja ne znam. Vidim, neki povjesničari pišu i oni sad kao znaju kako je stvarana hrvatska država, a bili su dolje u Livnu, da ne nabrajam koji su to povjesničari, prepoznat će se, sad oni znaju nešto o nastajanju hrvatske države. Oni koji nisu sudjelovali na strateškoj razini u stvaranju države, nego na taktičkoj razini govore gluposti. Nije se moglo preko koljena neke stvari prelomiti, da nije potpisano primirje koje je Šušak potpisao u Sarajevu 2. siječnja, što bismo mi? Nismo se naoružali, nemamo ništa, Hrvatska još nije bila priznata. Što bismo mi onda, kako? Dajte mi recite kako?









* Mislite li što poduzeti kako bi ‘obranili’ lik i djelo pokojnog ministra?

Gojko Šušak je hrvatsku putovnicu dobio među prvima, a to je bilo 23. travnja 1992. godine, tada je dobio hrvatsko državljanstvo koje mu je potpisao tadašnji ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak. O čemu mi pričamo? Svi smo imali – i vi, i ja jugoslavenske putovnice. Ovo je sramota. Blate ga dezerteri koji za Hrvatsku nisu dali ni čašu vode.

* Kada govorite o stranim plaćenicima, taj se pojam često spominjao u posljednjoj kampanji za lokalne izbore. Moram vas pitati kako iz perspektive svojeg HDZ-a komentirate rezultate tih izbora?

Nikako! Ja gledam iz perspektive HDZ-a dr. Franje Tuđmana i razočaran sam zato što su došle sada neke glave koje samo kimaju i gledaju što će im ovi izvana reći, kako uvesti nemoralne zakone, kako ovjekovječiti istospolne brakove, dugine boje, a ne vode brigu zašto se Hrvatska iseljava, zašto nam mladi odlaze iz svih područja gdje su Hrvati većina. Ljudi teško žive, kakvu ćemo zemlju imati kada iselimo narod? Tko će u njoj obitavati i živjeti, onda će nam sudbinu krojiti neki drugi. Umjesto da potičemo mlade ljude da se žene, da prave djecu, da Hrvatska u tom pogledu ne stagnira, mi odosmo naopako. Evo, maloprije sam pročitao na jednom portalu kako je Zoran Milanović obrisao pod Željkom Komšićem. Znači, Željko Komšić je Hrvat, ne može nitko reći da nije Hrvat. Išao je govoriti da je Hrvatska mala zemlja i da ne može ona uvjetovati NATO-u. Htjeli su pretvoriti BiH u građansku državu. Onda dođete na zaključak da nama nisu krivi ni Srbi ni itko drugi, nego naše izdajice, hrvatske Jude, takvih ima 30 posto, to je ona stoka sitnog zuba koju je prozivao dr. Franjo Tuđman. E, takvi vam danas napišu takve neke bombastične članke kao veliki stručnjaci, njima je dovoljno i 1000 kuna, to im netko da i oni tako žive, preživljavaju i sve ostalo.









* Koliko je za to sve što problematizirate odgovoran i premijer Plenković? Ipak on kao predsjednik Vlade rukovodi državom, a osim toga predsjednik je HDZ-a…

Pa odgovoran je. Evo, prije nekoliko dana u Travniku je bio izaslanik koji vodi Ured za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Znači, poslan je po nalogu gospodina Plenkovića i ondje ga moli župnik koji je u Uzdolu napravio čudo, don Miljenko Džalto, da ga primi. Nije mu se htio javiti! I on govori o nečemu, a potječe od dolje, odakle sam ja. Ako nas takvi predstavljaju i zastupaju interese hrvatskog naroda u iseljeništvu i BiH, to je sramota. Mene je sram jer sam deset godina sudjelovao u stvaranju svega toga, s dva najveća lava u povijesti Hrvatske – dr. Franjom Tuđmanom i Gojkom Šuškom. Sram me kada vidim tko nas danas predstavlja. Sramota me, ja se sramim.

* Hoćete li onda napustiti stranku i pridružiti se Domovinskom pokretu?

Neću jer ostajem vjeran svojoj domovini Hrvatskoj, svome hrvatskom narodu, Franji Tuđmanu i Gojku Šušku do groba. Zašto bih ja prelazio? Neka oni prijeđu Škori, a mi ćemo ponovno vratiti HDZ dr. Franje Tuđmana onakav kakav je bio do 1999. godine, dok nije Franjo Tuđman umro.

* S kime ćete vratiti HDZ? Koga vidite na čelu stranke?

Pa vidim, ima u Hrvatskoj puno dobrih i pametnih ljudi.

* U kakvom ste odnosu s gospodinom Plenkovićem?

Moram priznati da ja osobno, kada razgovaram s gospodinom Plenkovićem, nemam nikakvih problema, očito i do njega dolaze dezinformacije, on je oko sebe skupio tih nekih ljudi, ja ne znam, od zla oca i gore matere.

* Tko su ti ljudi?

Ima ih strašno puno, evo ja sam vam sada naveo čovjeka koji vodi Ured za Hrvate izvan Hrvatske. Tako me složilo kad me je nazvao don Miljenko Džalto koji je u Uzdolu napravio spomenik za 42 pobijena civila. Više je on napravio za Hrvate Rame i Uzdola nego što je pola Vlade napravilo za Hrvate u BiH, a da ne govorim ovo što rade na granicama, to je sramota. Neće primiti načelnike pograničnih općina da s njima porazgovaraju, a onda se čude što su izgubili u Splitu i Makarskoj. Neće ljudi više da idu glasovati. Onda meni pojedinci odgovaraju da su mogli taj dan ići glasovati bez ikakva testa. Znači, trebate ih samo da glasuju za vas, a drugi dan opet po starom. Opet Jovo nanovo – e, neće to tako ići. Hrvatski narod se ne da zezati. Svijet nije počeo ni s njima ni sa mnom i neće završiti ni s njima ni sa mnom.

* A što kažete na poruke osječko-baranjskog župana Ivana Anušića koji smatra kako bi HDZ trebao razmisliti o suradnji s Miloradom Pupovcem i SDSS-om?

Ne znam šta govori Anušić, a ja osobno nikad ne bih koalirao s Pupovcem. Neka oni ostvaruju prava koja im po Zakonu o nacionalnim manjinama pripadaju, ali neka se ne petljaju. Naravno da bih ja koalirao i s Mostom i s Domovinskim pokretom, ali što će nama i Most i Domovinski pokret. Neka se vrate svi u okrilje HDZ-a dr. Franje Tuđmana i onda neće biti u hrvatskom korpusu nikakvih drugih stranaka. Ja jedino razmišljam, ako ovi budu ovako stvarno navirali i gubili po terenu, da osnujemo HDZ dr. Franje Tuđmana.

* Vi biste vodili taj HDZ?

Ne mora biti sa mnom na čelu, ja mogu biti zadnja karika, ali napravili bismo odmah lustraciju unutar stranke, svih tih udbaša i kosovaca, oni bi mogli biti simpatizeri, a ne bi mogli biti na važnim pozicijama u stranci.

* Jeste li Plenkoviću pokušali sugerirati da provede lustraciju unutar stranke pa da i sam uvidi s kim surađuje?

Ja s njim imam odličan odnos i razgovor, ali njemu očito pune glavu kojekakvi žuti, crni labudovi koji nemaju blage veze i učahurili su se oko njega ljudi koje narod ne poznaje niti mogu u narodu dobiti jednog glasa. Očito mu krive informacije serviraju, ako Plenković i nakon ovog mandata misli ostati predsjednik HDZ-a i Vlade, morat će promijeniti kurs, a s ovakvim ljudima ćemo izgubiti i na sljedećim izborima doživjet ćemo potop ne samo u Hrvatskoj, nego i u BiH. Ja sam mu to rekao, čovjek se ne ljuti, kažem mu pravu istinu, a on možda misli: pusti Rojsa, a slušaj ove labudove. Ti labudovi će ga koštati glave, meni je to žao, ja s njime mogu razgovarati, on je obrazovan, kažem mu istinu. On mi nikada nije ni jedne ružne odgovorio na to. Bio bih zločest čovjek kad bih drugo rekao.

* Vi možete razgovarati i s predsjednikom Zoranom Milanovićem, za razliku od Plenkovića…

Zašto ne bih mogao razgovarati? Pa mi se ne slažemo u svemu! Samo upozoravam i kazujem kako je bilo u vrijeme predsjednika Tuđmana, da je to bila jedina ispravna politika, da je Tuđman vodio računa o svakom hrvatskom čovjeku, gdje god bio. Ja tako i na sastanku nastupam, Hrvatski narod je jedan, jedinstven i nedjeljiv. Nemam ja što biti zadovoljan ili nezadovoljan Milanovićem. Tko mene što pita, hrvatski sam general, nastupam generalski i ne cmizdrim tamo. Zato i kažem za ove neke da su jazavci, za mene bi takvi ili visjeli na banderi ili bili u zatvoru. To su obične lopine, Hrvatska ne može s njima ići naprijed. Trebamo jednom raščistiti tko je tko u Hrvatskoj. Ako je Rojs lopov – onda hajmo zatvoriti tog lopova. Imam osjećaj da se štite lopovi koji na veliko kradu. Ovih ću dana dobiti dokumentaciju iz koje se vidi da se samo na jednim ugovorima ukralo 500 milijuna dolara. Što reći na to? Šutjeti! Ja ne bih bio general, bio bih onda jado. Nitko i ništa.

* Ne krijete zadovoljstvo predsjednikovim angažmanom po pitanju Hrvata u BiH. Koliko ste zadovoljni njegovim nastupom na Nato summitu i činjenicom da će se njegovim zalaganjem u deklaraciji ipak spomenuti Dayton i izborni referendum u toj zemlji?

Poslije Tuđmana, nitko se tako kao on nije zauzeo za Hrvate u BiH. Iskreno to kažem, uvidio je problem, vidio što im se sve čini i kako su proglasili, on se oglasio i za osmero djece iz Viteza koja su tragično stradala i time pokazao da je predsjednik svih Hrvata pa i Hrvata BiH. Ovo što je napravio jedan mali, ali značajan pomak. To pozdravljam i podržavam zato što je hrvatski narod u BiH poslije smrti predsjednika Tuđmana ostao bez svojeg zaštitnika, ostali su nigdje. Oni su danas prepolovljeni, kako mi mislimo izgubiti svoj narod dolje, a nekada je BIH bila rasadnik, koljevka hrvatstva. S ovakvom politikom, otiđi dolje slikati se, otići na bogate ručkove, a ništa ne riješiti to nije rješenje.

Na sljedećim predsjedničkim izborima, po sadašnjem raspoloženju Hrvata u BiH, Milanović će dobiti 80 posto. Gojko Šušak i Franjo Tuđman su znali koliko je cijenu hrvatski narod iz BIH platio za Hrvatsku, bili su u prvim redovima kad je trebalo, zato mi se sviđaju izjave predsjednika Republike.