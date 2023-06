Rojs nakon izdaje kreće u osvetnički pohod: Najavio štetu za HDZ, ‘sve je to osmišljeno u nekim centrima’

Autor: Daniel Radman

Burna je atmosfera posljednjih dana u Hrvatskom generalskom zboru, iz kojega je nakon samo 14 minuta vijećanja izbačen general Ljubo Ćesić Rojs, koji takvu odluku ne namjerava primiti prekriženih ruku. Odluku za koju se među ostalima založio i njegov kum, predsjednik HGZ-a Marinko Krešić, Rojs uspoređuje s izdajom, a isto to misli i o susretu koji su predstavnici te udruge u povodu Dana državnosti održali u zagrebačkom Islamskom centru, gdje su se sastali s izaslanstvom Udruženja generala BiH.

Rojs je u svojem stilu sasuo salvu kritika na taj susret, zbog čega je ispraćen iz Generalskog zbora, koji naziva gemišt-bojnom pozivajući i Krešića i cijelo Predsjedništvo i Upravni odbor da podnesu ostavke.

“Ne može nas pet odlučivati o svemu pored 120 članova. Nismo mi crkvena zajednica da idemo u džamiju. Otkad je ovo vodstvo, mi nismo otišli k našem kardinalu, nadbiskupu službeno. Idemo u džamiju i na druženje s Alijinim generalima. Nisu oni generali BiH, onda bi bili i Hrvati i Srbi”, odrješito poručuje Rojs koji svoje donedavne kolege proziva zbog prekomjerne konzumacije alkohola, a te prozivke mogle bi se opisati kao uvertira u još ozbiljnije sukobe u kontekstu kojih je Rojs spreman na sve, pa i na ponovni politički angažman.





Rojs nema zamjerke prema Plenkoviću

Stoga nije nemoguće da na iduće izbore izađe samostalno okupljajući oko sebe snažna i dokazana domoljubna imena. Dok oko tih imena strategiju tek treba osmisliti, imena onih koji su mu okrenuli leđa Rojsu su i više nego dobro poznata. Ruku za njegovo izbacivanje iz Zbora, uz Krešića, digli su i generali Mladen Kruljac, Frane Tomičić, Zvonko Peternel, Josip Štimac, Rajko Dumančić te Tihomir Blaškić, Ivan Bobetko i Tomašević. Osim Rojsa, samo je general Galić bio protiv te odluke, dok su generali Andabak i Bajan bili suzdržani.

S odlukom koja je donesena Rojs se ne miri. Kako nam otkriva, na ovom popisu nalazi se mnogo ljudi koje je osobno stvarao i za koje se zalagao i zbog toga mu je posebno teško. Ovdje je, po svemu sudeći, riječ o izdaji na profesionalnoj i ljudskoj razini, a Rojs je generalima sklonima HDZ-u trn u oku postao još prije nekoliko mjeseci, otkako je postalo jasno da su simpatije između njega i predsjednika Republike Zorana Milanovića uzajamne, pa se teško oteti dojmu da i iza ovih podjela i sukoba kojima svjedočimo dok se ugled Generalskog zbora ruši kao kula od karata, stoji politika. I Rojs je svjestan da je politika ta koja mu radi o glavi, no on ne misli da premijer Andrej Plenković ima išta s time, štoviše, predsjednika Vlade i svojeg HDZ-a cijeni i poštuje, a smutnju u generalske redove po njegovu mišljenju unosi HDZ-ov doajen Vladimir Šeks, što je uostalom još na samom početku ovih konflikata potvrdio Branimir Glavaš. Metodologiju kojom ga se nastoji eliminirati Rojs uspoređuje sa SUBNOR-ovim djelovanjem, ali napominje da njega ništa od toga neće zaustaviti.

U pozadini Šeks i Mesić?

“Neistina je da mene gura predsjednik Zoran Milanović, poštujem instituciju predsjednika kao i svaku drugu i odazivam se kad me institucija pozove, a ako Šeks misli tako montirati, imat će štetu samo HDZ na izborima. Ja imam odličan odnos s Milanovićem, ali i s premijerom Andrejem Plenkovićem, iako su mi rekli da sam izbačen po njegovu naputku, ja u to ne želim vjerovati niti u to vjerujem”, kaže Rojs koji nam prepričava detalje tajnog sastanka na kojem je dogovoreno njegovo izbacivanje.

Tom su sastanku, uz Krešića i generale Tomičića i Ivana Bobetka, nazočili Rojs, ali i Luka Bebić, koji je netom prije toga upravo s Rojsom pio kavu. “Nakon gostovanja na N1 otišao sam kući, presvukao se i došao na kavu u Babonićevu. Ondje sam sreo Bebića, on u blizini ima stan. Usred naše kave zvali su ga da hitno dođe do prostorija Generalskog zbora, on se čovjek digao i otišao da vidi što se događa. Njega ni za što ne krivim, Bebić je častan i pošten čovjek, ali Šeks nema nikakve veze s Generalskim zborom niti je on član Zbora. Sve su djelatnike izbacili van i na tom sastanku se ovo dogovorilo. Sve je to osmišljeno ranije u nekim centrima, s jedne strane je u pozadini Šeks, a s druge Stipe Mesić. Sve ovo seže u 2000. s 2. na 3. siječnja, kada su u drugi krug izbora za predsjednika ušli Mesić i Budiša, a kandidat HDZ-a nije prošao jer su se prethodno sastali Šeks i Krešić s Mesićem i održali tajni sastanak nakon kojeg je javljeno svima na terenu da glasaju protiv Mate Granića, a za Stipu Mesića.”

Maknuta zastava

“I to traje još od smrti Franje Tuđmana, ti se repovi vuku i danas, očito te snage i danas djeluju”, smatra Rojs, koji uz to napominje da su Šeks i Mesić u najboljim odnosima onda kada se javno najviše sukobljavaju jer jednostavno tako djeluju i jer je sve to dio igrokaza za naciju. Posebno našeg sugovornika žalosti Krešić, ne samo zbog njegova izbacivanja iz Zbora nego i zbog toga što je pristao da se iz prostorija Generalskog zbora makne zastava hrvatskog naroda iz BiH koja je legalna i legitimna, a on se pritom pozvao na poštovanje institucija susjedne zemlje.

“Ja ću do groba ostati vjeran predsjedniku Franji Tuđmanu i prvom ministru obrane Gojku Šušku, to se zna da sam ja branik tih ljudi, a ovo što se učinilo posljednji je čavao u Tuđmanov i Šuškov lijes”, kaže general Rojs uz napomenu da Predsjedništvo Generalskog zbora nije iznad Upravnog odbora te da će se shodno tome njihova odluka još propitkivati, i to preko odvjetnice koju je on već angažirao i koja se primila posla vezanog uz žalbu na ovu odluku Generalskog zbora, na čijoj se idućoj sjednici Rojs, bez obzira na ovu odluku, namjerava pojaviti. Namjerava se Rojs izgleda opet i politički angažirati i vratiti u saborske klupe, iz kojih je izašao postajući najcitiraniji Hrvat u povijesti.