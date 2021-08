ROJS IZNIO KAKO NEKI GENERALI BOJKOTIRAJU MILANOVIĆA: ‘Malo se zatrčao’, kaže šef generalskog zbora!

Autor: L.B.

Umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs u utorak je na N1 televiziji rekao kako neki njegovi ratni kolege bojkotiraju prijem koji predsjednik Milanović organizira na kninskoj tvrđavi.

“Dobar dio mojih kolega, generala, bojkotira predsjednika, da ne dođe gore. Ne znam u čemu je problem, jesu li to neke igre. Ako vi javljate da nećete doći četvrtog navečer, nego petog ujutro… Četvrtog navečer hrvatski generali dobivaju najveće odlikovanje. Kruljac, Peternel, Kapular i Miličević. Da ne dođem zbog njih, ja bih se sramio, ne bih došao ni petoga”, rekao je.

Ubrzo se javio šef Hrvatskog generalskog zbora Pavao Miljavac te za istu televiziju kazao da nema riječi o bojkotu primanja generala kod predsjednika Zorana Milanovića na Kninskoj tvrđavi u srijedu navečer.

‘Rojs se malo zatrčao’

“Ja mogu reći kao predsjednik Hrvatskog generalskog zbora da mi o tome niti smo raspravljali niti postoji kakva ideja za to. Nema razloga da bi bojkotirali. On je vrhovni zapovjednik. Legitimno i legalno izabran na tu funkciju i mi to poštujemo kao hrvatski generali”, rekao je.

Dodao je i kako smatra da se “general Rojs malo zatrčao.”

“Ima nekih problema oko nekih počasnih činova koji su odgođeni pa je jasno revoltiran time rekao da se neki generali neće odazvati”, tvrdi Miljavac.

Kaže da on u srijedu također dolazi na prijem generala.

Na pitanje je li to i prvotno bio plan, odgovara:









“Imam nekih obaveza pa sam pokušao na neki način to malo promijeniti da bih išao možda dan kasnije, međutim kolege generali koji su dobili visoka odličja, s obzirom na to da sam im ja bio i načelnik Stožera i ministar obrane, za to vrijeme su oni na neki način i zaslužili ta odličja i oni su željeli da budem s njima pa sam onda odlučio da idem.

‘Trebalo bi napraviti neki pravilnik’

Inače nije bilo nikakvih posebnih pritisaka da idem. Idem svake godine pa sam mislio, ne moram možda baš i ove. Svake godine vam je to tako. Puno ljudi se prijavi dva mjeseca unaprijed pa vam je onda tu problem sa smještajem, sa spavanjem prije svega. Za visoke časnike se uvijek nađe neko rješenje”.

Kako kaže, smještaj organizira Ministarstvo hrvatskih branitelja, dijelom MORH, a nešto se i organizira individualno.

“Mislim da bi ipak trebalo napraviti neki protokol, neki pravilnik po kojem bi se svake godine išlo jednako”, zaključuje Miljavac u izjavi za N1.