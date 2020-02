ROJS DETEKTIRAO PROBLEM? U HDZ-u treba provesti lustraciju, a najviše bivših komunista i titoista je u toj stranci

Umirovljeni general bojnik Ljubo Ćesić Rojs gostovao je u podcastu portala Otvoreno gdje je komentirao stanje u HDZ-u i svoje razloge za kandidaturu za šefa HDZ-a.

Sam sebe predstavlja kao Tuđmanovog i Šuškovog generala. Nije zadovoljan podjelama u HDZ-u i trenutnim stanjem u stranci.

“Ja sam najavio kandidaturu za predsjednika HDZ-a. Više puta sam znao reći da je HDZ za mene svetinja. Član sam od 1989. godine i predsjednik Tuđman bi više puta znao reći ‘stvarao sam HDZ da bi stvorio Hrvatsku, a ne da bi vladao njome’. Žaloste me ove podjele unutar HDZ-a, ovi natpisi u medijima. Nije to napravio HDZ. Ti ljudi koji naprave nešto što nije u redu, oni imaju svoje ime i prezime. Isto tako, uz tu moju kandidaturu 7. veljače kada budu raspisani izbori, ja sam spreman povući se i dalje biti samo običan član ako će doći do zajedništva, ako će se suzbiti redovi, da ne dođe do podjele unutar Hrvatske demokratske zajednice. Zašto? Ajme ti ga nami, ako ponovno dođu komunisti na vlast!”

“Od 2000-ih godina HDZ se odmaknuo od Tuđmana zato što smo 2000. godine izgubili izbore poslije smrti predsjednika Tuđmana i sve se udružilo protiv HDZ-a. Imali smo šesteročlanu, kasnije peteročlanu koaliciju i tada kad sam se javljao za ispravak krivog navoda i za repliku, onda bih uvijek govorio da imamo to što imamo, hrvatsku državu, zahvaljujući čovjeku koji nas je ujedinio, pomirio iseljenu Hrvatsku, koji je znao što hoće, koji je osluškivao bilo naroda, koji je služio svom hrvatskom narodu, koji je provodio volju svog hrvatskog naroda.”

“Danas svi naši političari, i ovi bivši predsjednici i sadašnji, a i budući, mantraju neki zapadni Balkan, jugoistočna Europa, a ja sam naučio od predsjednika Tuđmana da bi zapadni Balkan i jugoistočna Europa bili već zlo za hrvatski narod nego bivša Jugoslavija. Izašli smo iz te tvorevine i hvala Bogu da u Ustavu stoji da se ne možemo udružiti, ali kako ta ekipa ne bi dobila većinu za promjenu Ustava, ja se ponovno uključujem u politiku. Ako naši budu podložni, ako hrvatski narod to ne prepozna i dođe do, kako oni najavljuju, velike koalicije HDZ-a i SDP-a, eto nam promjene Ustava, evo vraćanje Hrvatske na zapadni Balkan. Pa vidite što se dešava u Rijeci. Pozivaju se na umjetnost, ali treba raščistiti sa svim totalitarnim sistemima, i sa fašizmom i sa komunizmom. U Hrvatskoj se mora provesti lustracija, a lustraciju treba provesti i u HDZ-u. Najviše bivših sekretara partije, bivših komunista, titoista je nažalost u stranci kojoj ja pripadam – u HDZ-u. Dok s njima ne raščistimo nema nam napretka.”, kazao je Rojs.

Detektirao krivca za Kolindin poraz

“Nakon predsjedničkih izbora bio sam razočaran iz razloga što sam se nudio predsjednici da ću pomoći, da ću odraditi ne jedan, nego cijeli hrvatski generalski zbor, da nas pošalje po terenu. Imali smo dva kombija, nije trebalo ništa nego malo nam goriva uliti i da hodamo po cijeloj Hrvatskoj, od Vukovara i cijele naše kršne Slavonije, Like, Dalmatinske zagore, Istre pa do Dubrovnika, pa i Herceg Bosne.Predsjednica nažalost nije prihvatila prijedlog koji smo joj nudili i odmah poslije prvog kruga ja sam vidio da stvari ne idu dobro. Nisam optužio, ja sam rekao da je čovjek koji je vodio stožer, gospodin Anušić, nije dorastao zadatku i zadaći na koju je bio postavljen. Ja nemam ništa protiv njega, on je moj kolega i suborac, međutim mlad je, nikakve bitke, rata nije dobio pa neće ni tu na izborima.

Nažalost, predsjednica je više vjerovala njima koji su slatkorječivo pričali i završili smo tako kako smo završili. Sad je gotovo, izbore smo izgubili, idućih pet godina imat ćemo kandidata koji je prikupio 106 tisuća glasova više, što nije mala razlika, imat ćemo predsjednika republike gospodina Zorana Milanovića. Ja kao legalist, vojnik priznajem pobjedu i čestitam mu. Ali da smo mi radili na terenu… Pa HDZ ima takvu bazu, da smo samo mobilizirali svoje ljude… Kažu da imamo 200 tisuća članova, pa da imamo i 100 tisuća, neka svaki od njih makar deset skupi, to je milijun glasova. Pobijedili bi u prvom krugu”, objašnjava Ćesić Rojs.

