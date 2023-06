Roditelji teško optužuju vozača: ‘Vrijeđa nam djecu zbog nacionalnosti, zove ih konjima’, evo što kaže prijevoznik

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Roditelji učenika iz Široke Rijeke, malog mjesta u blizini granice s BiH, požalili su se da im vozač autobusa karlovačkog Autotransporta vrijeđa djecu, nakon čega je, tvrde, prestao primati putnike na križanju na kojemu je to radio dotad i to sada radi kilometar i pol dalje.

Obje stanice su improvizirane, radi se o križanju s nerazvrstanom cestom jer prave stanice ne postoje na ruti do 20 kilometara udaljenog Vojnića, a do prve stanice u Miholjskom đaci imaju 15 kilometara.

Roditelji su se požalili na vozača, rekli su da njihovo dijete ide u četvrti razred te da je iz sela još osmero đaka i nešto drugih putnika. Dodaju da je svih godina autobus stajao na tom raskrižju ispred kuće.

Roditelji: Djecu vrijeđa jer su Bošnjaci, pitao ih je za janjetinu i krmetinu

Majka dječaka Fatima Dolić za Jutarnji je rekla da je vozač djecu nazivao magarcima i konjima, da im je psovao mater, a kako su 1. svibnja imali polaganje kamena temeljca za Islamski centra, navodno ih je pitao hoće li ga voditi na janjetinu i krmetinu. Majka je ogorčena jer smatra da je to vrijeđanje na nacionalnoj osnovi s obzirom na to da su svi đaci koje primi u autobusu u Širokoj Rijeci Bošnjaci i muslimani.

Dodaje da je pisala Autotransportu Karlovac s molbom da se vozač tako ne ponaša, a i drugi roditelji su joj potvrdili da se njihova djeca žale. Sutradan je uslijedila reakcije, vozač je samo prošao kraj putnika na stanici. Navodno je njezino pismo iz Autotransporta pročitano na sastanku na temu autobusnih stanica u Vojniću, no, tvrdi, to je ispalo kao neka vrsta sprdačine i pošalice koja je izazvala smijeh.

Prijevoznik: Vozač je upozoren, požalio se na neprimjereno ponašanje učenika

U Autotransportu kažu da su održali sastanak na tu temu u Općini Vojnić, na kojemu su bili i predstavnici roditelja učenika iz Široke Rijeke te da su tamo zaključili kako će se, dok se na propisani način ne obilježe i sagrade autobusna stajališta, za što je Općina naručila projektnu dokumentaciju, zaustavljati na najprikladnijim i najsigurnijim lokacijama.

Na biranim lokacijama, navode, jedino je moguće ukloniti autobus s kolnika radi sigurnog ulaženja putnika.

“Na prigovore na ponašanje vozača uzeta je njegova pisana izjava, upozoren je na ponašanje iako on ističe da je ponašanje učenika pri vožnji u autobusu ponekad neprimjereno. On je na to upozorio roditelje, na čemu su mu zamjerili, stoga ne bismo spekulirali o uzročno-posljedičnoj vezi ukidanja stanice” kažu u Autotransportu za Jutarnji.