ROĐENDAN VELIKOG TESLE: Još uvijek rasprave je li Hrvat ili Srbin. ‘Hrvati su neznalice, nemaju svoju povijest pa kradu tuđu’

Na današnji dan, prije 165 godina, rođen Nikola Tesla, jedan od najvećih izumitelja i znanstvenika koje je svijet ikad vidio.

Obilježavanje Teslinog rođendana održano je ispred njegovog spomenika u Zagrebu prigodnim programom, polaganjem vijenaca i puštanjem Teslinih golubica.

Ostat će zauvijek upamćen po velikom broju otkrića i patenata koji su temelji napretka cjelokupnog čovječanstva.

Izumitelj, elektrotehničar, fizičar Nikola Tesla rođen je 10. srpnja 1856. godine u mjestu Smiljan kraj Gospića.

Potječe iz pravoslavne obitelji, otac Milutin je bio pravoslavni svećenik, a majka Georgina (Đuka) također potječe iz pravoslavne svećeničke obitelji Mandića.

Upravo je Teslino podrijetlo, odnosno nacionalna pripadnost, nažalost, još uvijek kamen spoticanja između Hrvata i Srba. Samo nekoliko dana, potpuno neočekivano, raspravu je ponovno potaknuo vlasnik automobilske tvrtke Tesla, Elon Musk, otvorivši priču ‘čiji je Tesla’.

“Nikola Tesla je rođen u Hrvatskoj od srpskih roditelja”, napisao je Musk na Twitteru što je izazvalo veliku raspravu između Hrvata i Srba.

Tesla Model 3 Leads in BEV Sales in Croatia in June & in 1H 2021https://t.co/xB1NRussTT









— Tesmanian.com (@Tesmanian_com) July 7, 2021