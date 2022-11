ROĐEN U BRUXELLESU, NA STAŽU U BRUXELLESU! Milanovićev sin odlazi kod Freda Matića: ‘HDZ tako nagrađuje svoju mladež’

Autor: L.B.

“Želja mi je da što više mladih dobije priliku kod mene stažirati, da iz prve ruke vide kako je raditi u EP-u i da im u životopisima piše da su prošli to iskustvo. To je moje diskrecijsko pravo kao europarlamentarca i nema zakona ni pravilnika koji kaže da to moram i pod kojim uvjetima”, kazao je europarlamentarac Fred Matić nakon vijjesti da sin Zorana Milanovića dolazi kod njega stažirati.

Dodao je i kako “HDZ tako nagrađuje svoju mladež”, pa naveo kojom se logikom vodio u odabiru.

“HDZ tako nagrađuje svoju mladež, a ja sam odlučio da priliku dobivaju i oni koji nemaju veze sa strankama, koji nemaju utjecajne roditelje, no dio djece poznanika i prijatelja također je dobio priliku. Među njima je i sin Zorana Milanovića”, rekao je Predrag Fred Matić za 24 sata.





‘Nije tajna da smo Milanović i ja kućni prijatelji’

Tako se kod Matića svaka dva mjeseca izmjenjuju stažisti u Bruxellesu, koji dobivaju 1400 eura mjesečne naknade, što im je, kako kaže Matić, dovoljno za smještaj i hranu.

“Nitko nakon staža neće moći kupiti Mercedes”, našalio se Matić te pojasnio kako je Ante Jakov Milanović (24) završio kod njega, na stažu od mjesec i pol dana.

“Praznici kreću 15. prosinca, zato će on biti kraće. Nije tajna da smo Milanović i ja kućni prijatelji, pa sam ga u jednom razgovoru pitao kako su dečki i što rade. Rekao je da je stariji diplomirao i da trenutačno ništa ne radi. Rekao sam da ću ga onda ja zvati u Bruxelles na staž da to prođe. Milanović je rekao da su to naše stvari i da se njega ne tiče, ako mali hoće, neka ide”, ispričao je Matić.

Dolaze i Ukrajinke

Kroz njegov ured do sada je prodefiliralo oko 15 stažista, a uskoro će stići i Ukrajinke.

“Inače ne mogu stažirati mladi koji nisu iz EU, no zbog rata su drugačiji uvjeti za Ukrajince pa sam tražio asistentice da nađu dvoje mladih iz Ukrajine da i oni dobiju priliku. Ne znam je li to itko do sada napravio i meni nije ni bitno. Suosjećam s tim ljudima jer prošao sam to na svojoj koži”, dodaje.

Svaki zastupnik u Europskom parlamentu, uz svoja primanja, dobiva i 25.000 eura za troškove ureda. Iz tog budžeta Matić plaća stažiste.









“Rekao sam svojim asistentima da rade što hoće, samo da paze kad su novci u pitanju, jer cijeli život živim pošteno i ne želim tu nikakve mrlje. Zato sva moja nabava ide preko natječaja”, ističe Matić.

Rođen u Bruxellesu

Podsjetimo, Ante Jakov Milanović je stariji sin predsjednika Zorana Milanovića. Rođen je u Bruxellesu u vrijeme kada je Milanović bio diplomat pri NATO-u.

Po završetku Klasične gimnazije u Zagrebu, upisao je studij prava u Nizozemskoj, no vratio se kući prekinuvši studij.









Jedno vrijeme bio je u novinarskim vodama radeći za Televiziju Jadran u vlasništvu kontroverznog splitskog poduzetnika Stipe Latkovića, kuma bivšeg predsjednika Stjepana Mesića.