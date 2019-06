RJEŠENA KRIZA U LICI: Milinović i Kustić postigli dogovor o proračunu

Autor: Hina

Ličko-senjski župan Darko Milinović i predsjednik Županijske skupštine Marijan Kustić postigli su u srijedu na radnom sastanku u Gospiću dogovor o proračunu za 2019. godinu i sjednici Skupštine u ponedjeljak, 1. srpnja, priopćeno je u srijedu iz županova ureda.

Ostalo je otvoreno kako će se u proračun ugraditi više od 20 milijuna kuna vrijedni HDZ-ovi amandmani, ali dogovoreno je da će se “modalitet pronaći do petka”.

Riječ je, kako je medijima prije rekao Kustić, o razvojnim projektima financiranim iz EU fondova, o čemu su se 13. lipnja u Zagrebu dogovarali Darko Milinović i premijer Andrej Plenković. Nakon toga Milinović je 19. lipnja priopćio da povlači stari prijedlog proračuna za 2019. godinu i predlaže novi, koji će biti oko 397 milijuna kuna i koji je za 22,4 milijuna veći od onog prije šest mjeseci.

Milinović je priopćio da se najveća promjena odnosi na Opću bolnicu u Gospiću (20 milijuna kuna, od čega je 19,2 milijuna kuna nepovratnog novca iz Europske unije), a u novom prijedlogu je i stavka od 200.000 kuna “za režijske troškove i organizaciju proslave 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u sklopu koje bi, prema želji Marka Perkovića Thompsona, proslava bila na Krbavskom polju”.

Današnje priopćenje završava zaključkom da su župan Milinović i predsjednik Kustić izrazili zadovoljstvo radnim sastankom, a rok za prihvaćanje proračuna je 10. srpnja. Ne prihvati li se do tada proračun, Vlada bi trebala raspustiti Skupštinu i raspisati izbore i za Skupštinu i za župana sa zamjenicima.

Kriza regionalne vlasti u Ličko-senjskoj županiji traje od prošle godine. Prijevremeni izbori održani su u ožujku, Županijska skupština konstituirana je u travnju, od kada je pet puta odgođena sjednica s dnevnim redom s prihvaćanjem proračuna, a privremeno je financiranje završilo. Ono se sada, kako je rekao župan, obavlja na temelju “mišljenja Ministarstva uprave da nema zapreke da se isplate plaće korisnicima i da je to zakonito”.

Kako ovaj saziv Skupštine od utemeljenja u travnju nije održao nijednu sjednicu, župan Milinović nedavno je zaprijetio da će iskoristiti mogućnost i da će, prema Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, on sazvati sjednicu ako se to uskoro ne dogodi, no u međuvremenu ju je sazvao Kustić za ponedjeljak, 1. srpnja u 14 sati.