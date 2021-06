RIMCU IZLETJELO: Predstavio Neveru, a na pitanje je li njegov zaposlenik jurio više od 230 km/h, otkrio više no što je htio

Autor: M.P.

Mate Rimac obratio se medijima ispred Vrtova sunca u kojima je izložena Rimac Nevera, automobil koji izaziva oduševljenje diljem svijeta.

Kako je rekao, otkrili su finalnu verziju tog auta koji kreće u proizvodnju i isporuku kupcima.

“Ono što je zanimljivo kod auta jest da pomiče granice” rekao je Rimac.

Svi potencijalni kupci moći će voziti auto na cesti, a na raspolaganju im je i mogućnost da konfiguriraju svoj auto, biraju mu boju i sjednu s dizajnerima Rimac Automobila.

Rimac je rekao da je na prezentaciju došlo 80 ljudi iz cijelog svijeta, a narudžbe su pale i prije testnih vožnji.

No, nije mogao izbjeći pitanje testne vožnje koja je danas završila na naslovnicama svih medija, a zbog koje je intervenirala i policija. Rimac je odgovarao na pitanje kako je došlo do neprijavljene testne vožnje čija je snimka završila na društvenim mrežama, a u kojoj se može vidjeti kako muškarac vozi Neveru brzinom od čak 230 km/h i to na predjelu na kojem je ograničenje 90 km/h.

‘Nažalost, jedan kolega to nije izvršio…’

Novinare je posebno zanimalo je li za volanom bio direktor prodaje Rimac Automobila Krešo Ćorić, kako se nagađa. Rimac je rekao da neće iznositi privatne podatke, no malo se zaletio i tako neizravno potvrdio da je za upravljačem zaista bio jedan od njegovih zaposlenika.









“Mi našim kupcima, gostima i zaposlenicima kažemo da je testna vožnja ovdje na javnoj cesti i da se trebaju poštivati prometni propisi. Na žalost, jedan kolega to nije izvršio i žao nam je zbog toga. Bila je policija, razgovarali su s vozačem i bit će, nadam se, propisno kažnjen”, rekao je Rimac, a prenosi Dubrovački vjesnik.

Policija: Protiv vozača će biti podnesen optužni prijedlog

I policijska uprava dubrovačko-neretvanska oglasila se o slučaju snimke na kojoj se vidi da Rimčev novi automobil “Nevera” pod upravljanjem nepoznatog vozača magistralom vozi 232 kilometara na sat.

“Vezano za objavljeni video koji prikazuje vožnju automobilom po magistralnoj cesti brzinom od 232 km/h, obavještavamo vas da je proveden postupak utvrđivanja prekršajne odgovornosti te je utvrđeno da se radi o prometnici državne ceste D-8 na predjelu Ratac kod Dubrovnika i da je vozač grubo prekoračio dopuštenu brzinu kretanja vozilom, odnosno da je vozilom upravljao brzinom od 232 km/h na predjelu gdje je ograničenje brzine 90 km/h zbog čega će protiv njega nadležnom Općinskom sudu u Dubrovniku biti podnesen optužni prijedlog sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Napominjemo da Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj nije prijavljena testna vožnja automobilom po prometnicama u nadležnosti ove Policijske uprave”, rekli su iz policije.