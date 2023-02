RIMAC SPREMA PAKLENI PLAN ZA PLENKOVIĆA! Premijer će morati sve otkriti: Istražiteljima otkrila pikanterije

Autor: Iva Međugorac

Odavno se među poznanicima bivše državne tajnice i nekadašnje kninske gradonačelnice Josipe Rimac progovara o tome da ona nema namjeru sama povući teret afere Vjetroelektrane čija je ona glavna protagonistica. Istraga oko Rimac raširila se na sve strane što i ne čudi, budući da je zajedno s kolegicom Gabrijelom Žalac praveći se glupa splela svoju mrežu kroz cijelu stranku, a po svemu sudeći i Vladu zbog čega navodno po izlasku iz Remetinca gdje joj je bilo prilično teško i jest poslala poruku vladajućima da će ministre rušiti jednog po jednog. Niz je ministara zaista od tada do danas napustio Vladu premijera Andreja Plenkovića koji se također ovih dana našao u nezavidnom položaju baš zbog poruka koje je njegova bivša stranačka kolegica razmjenjivala sa nekadašnjom ministricom Žalac, a u kojima se spominje AP.

Rimac je dio prijetnji već ostvarila

Sada je već i više nego jasno da se iza tih inicijala krije premijer Plenković s kojim Rimac doista i jest kao državna tajnica kontaktirala oko vjetro-parka, a koji ju je nakon jedne poruke na tu temu nazvao, no pitanje svih pitanja jest je li Plenković imao i neku drugu, pa možda i veću ulogu u ovom slučaju. Zbog slučaja Rimac iz Vlade je već otišao niz državnih tajnika, a treba znati da njen sudski proces još nije u povojima i da bi on doista mogao uzdrmati vrh vladajuće stranke pa i samu Vladu u koju je zbrinuta nakon što je ostala bez gradonačelničke fotelje u Kninu.





To što su Rimac njeni kolege izbacili iz stranke već na samu naznaku afere, njoj je teško palo, tim više što je Žalac za razliku od nje nakon svega još uvijek članica HDZ-a, a iz svega toga posve joj je jasno da ona u stranci više nema na koga računati pa to i jest razlog radi kojega je odlučila boriti se sama za sebe. Zbog afere Vjetroelektrane do sada su u Uskok u svojstvu svjedoka hodočastili bivši ministri Zdravko Marić i Predrag Štromar, aktualni ministar obrane Mario Banožić, ali i prvi čovjek HROT-e Boris Abramović, a premda su svi potvrdili da je ona na njih vršila pritisak, nitko od njih to nije prijavio, a ovih dana u krugu Josipe Rimac govori se da je to zato što ona nije radila ništa pogrešno, i ništa na svoju ruku.

Kontakti s Plenkovićem

Ona je kao što je poznato kontaktirala i sa ministricom poljoprivrede Marijom Vučković, s kojom je bila prijateljica, a kako je kontakte ostvarivala i sa samim Plenkovićem i kako više doista nema što izgubiti Rimac je pripremila strategiju pa će sukladno tome na suđenju za svjedoka predložiti baš Plenkovića. Što bi tamo premjera mogli pitati, i zašto baš njega teško je reći, no poznato je da je Rimac i sama istražiteljima priznala kako je kontaktirala Plenkovića zbog vjetroparka Krš-Pađene. Istražiteljima je Rimac jasno dala do znanja da se ne smatra krivom i da nije primila ništa čime bi prekršila hrvatske zakone već je namjeravala samo pomoći da se unutar rokova završi taj projekt koji bi bio od koristi kninskom kraju iz kojega dolazi.

Kako se može čuti Rimac je govoreći o svojem slučaju objasnila istražiteljima da je Plenkovića kontaktirala kako bi ga upozorila na probleme s kojima se Bašić i Dragan Stipić susreću po pitanju niza dozvola i dokumenata koje su teško pribavljali za realizaciju svojih planova, a o čemu nije obavijestila samo Plenkovića već se u tim trenucima obratila i DORH-u. Najkraće rečeno Plenković je ipak imao i mogao imati saznanja o onome što se odvija oko vjetroparka, no izgleda da ni on baš poput ministara nije pravodobno reagirao, ili je kako se vidi iz posljednjih događanja u medijima reagirao prekasno.