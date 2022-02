‘RIMAC JE NAJAVILA DA BI MOGLO BITI PROBLEMA’! Peternel otkriva što se priča u kuloarima: ‘Klupko će se raspetljavati, premijer bi trebao biti oprezniji’

Autor: N.K

Uhićen je ministar Darko Horvat, a premijer Plenković žestoko je prozvao DORH.

Reagirala je oporba koja je zgranuta reakcijom premijera. Svi su očekivali da će odmah smijeniti Horvata, ali to se nije dogodilo. Nakon Možemo i Benčić, konferenciju za medije održao je i Domovinski pokret.

Prvi je govorio Bartulica.

“On je sa sobom u kontradikciji. Postaneš ministar, pomogneš onima kojima si dužan. Ja znam da je Plenkovićeva transformacija HDZ-a prazna priča. Svi koji drže leđa ovoj Vladi na neki način sudjeluju u udruženom pothvatu”, rekao je Bartulica.

“Priča se u kuloarima”

“Kao što vidite, ova vesela koalicija opet ulazi u probleme s pravosuđem. Ono što me danas zasmetalo je slab osjećaj premijera Plenkovića za vladavinu prava. Postavio je pitanje tajminga i smatra da je DORH pre ažuran. Nije shvatio da on kao premijer nikada ne bi trebao ulaziti u to kada će DORH postupati. Sada je mnogima sve jasno što se tiče neovisnosti DORH-a i jasno je nepoznavanje premijera ove suštine. Ministar je kao i svaki drugi građanin. Svi smo pred zakonom jednaki. Svakako premijer bi trebao biti oprezniji s takvim tipom izjavama. Svjedočimo nečemu što smo očekivali. Gospođa Rimac je kuloarski najavljivala da će biti problema s određenim ministrima. Klupko će se raspetljavati”, rekao je Peternel.

“Ja mislim da nije njegov posao da dovodi u pitanje odluke DORH-a. Nedavno je stao iza gospođe Hrvoj Šipek i sad kad mu to ne odgovara, proziva DORH. Još jednom ću reći da Hrvatska ima kulturu da afere jako brzo nastaju. Pitanje je tko će biti sljedeći, a nažalost na mnoge se i zaboravi. Pitanje je samo hoće li epilog ovoga biti pravedan. Nažalost, često govorim da su naše institucije zarobljene. Na mnogim pozicijama stoje nekompetentni ljudi. To vrijedi za mnoge institucije”, rekao je.

“Naše političare treba razvlastiti”

“Mi ćemo i dalje upozoravati na ovo. Ja kao pojedinac sam ušao u politiku jer mislim da Hrvatskoj trebaju novi ljudi s novim idejama. Ovaj model gdje ljudi na pozicijama pogoduju i u tajnosti dogovaraju kako će se novac dijeliti, to mora prestati”, rekao je Bartulica.

“Naše političare treba razvlastiti”, rekao je Bartulica.