Riješio je sve probleme osim kadrovskih: Otkrivamo imena ljudi koji bi mogli sjesti na ključne pozicije u sudstvu, obavještajnoj zajednici i financijama

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Namirio je nezadovoljne sindikaliste i gotovo otvoreno ušao u kampanju za parlamentarne izbore na kojima će se boriti za treći uzastopni mandat. Tim se riječima u HDZ-u najavljuju planovi njihova šefa, premijera Andreja Plenkovića. I bez ovih najava, već je neko vrijeme vidljivo kako je Plenković u svojevrsnoj kampanji u kojoj nastoji učvrstiti svoju ionako prilično stabilnu poziciju u domaćoj političkoj areni, u kojoj, kada je oporba u pitanju, jednostavno nema ozbiljnu konkurenciju. Svjestan toga, Plenković na svakom koraku puca od samopouzdanja koje se, doduše, treba preliti i na unutarstranačke redove iako i njih, bez obzira na sve tihe pobune takozvane desnice, ipak drži pod kontrolom.

Ono što Plenkoviću, unatoč svim uspjesima i rezultatima, ipak ne polazi za rukom jest kadroviranje, koje se svako malo ispostavi kao jedan od najvećih problema vladajuće stranke, pa i njegove Vlade kroz koju je prodefiliralo dvadesetak ministara koji su ispraćani uglavnom zbog afera i upitne sposobnosti, uz iznimku koju čini Nataša Tramišak, žena čijom je neargumentiranom smjenom Plenković uznemirenoj HDZ-ovoj desnici poslao injekciju za smirenje pokazujući im kako je on gazda u svojem dvorištu. Koliko mu je kadroviranje problematično, može se vidjeti u državnim tvrtkama, gdje je mnoštvo vodećih ljudi s v.d. predznakom, što znači da premijer svoje ljude ipak nije uspio pozicionirati na značajnim pozicijama, što bi prema najavama iz HDZ-a mogao uskoro učiniti. Velike pripreme za izbore ne mogu uključivati samo namirivanje sindikata, prije toga se Plenković na svim poljima mora presložiti, a to će u predizborno doba biti nezgodno.

Veliki odlasci

Nezgodno je za Plenkovića i to što u idućoj, predizbornoj godini istječu mandati čelnom čovjeku Sigurnosno-obavještajne agencije Danijelu Markiću, glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek, guverneru Borisu Vujčiću, a službeno bi dogodine svoju poziciju zbog isteka mandata morao napustiti i smijenjeni ravnatelj VSOA-e Ivica Kinder. Kada je riječ o Markiću, Plenković ne bi imao ništa protiv da on na čelu SOA-e ostane u još jednom mandatu, iako nije nesklon tomu da tu najvažniju sigurnosnu agenciju u zemlji preuzme profesor Mirko Bilandžić, nakon čega bi se premijer založio za to da Markić svoju karijeru nastavi kao šef hrvatske diplomacije u Francuskoj, za što je jedno vrijeme intenzivno lobirao Zvonimir Frka Petešić koji najveći dio svoje karijere i jest proveo u Francuskoj.





Da bi imenovao prvog čovjeka SOA-e, Plenković će baš kao i u slučaju ravnatelja VSOA-e, morati postići kompromis s tvrdoglavim predsjednikom Zoranom Milanovićem, s kojim je već neko vrijeme u svađi, zbog čega još nije imenovan ni nasljednik smijenjenog Kindera koji je pao zbog gomile afera u toj vojnoj agenciji. Kao svojeg kandidata za vodeću poziciju u VSOA-i ministar obrane Mario Banožić predlagao je brigadnog generala Miju Validžića, kojega po svemu sudeći Milanović nije podržao. Navodno je Milanović po zagovoru svojeg savjetnika Dragana Lozančića najskloniji tomu da VSOA-u preuzme bivši djelatnik te agencije Damir Stručić, koji je angažiran na Hrvatskom vojnom učilištu. Sve i da nema ništa protiv Stručića, Plenković se sada ne kani složiti s Milanovićevim prijedlogom pa bi se taj izbor mogao rastegnuti do posljednjeg trenutka, a ako ovako dugo biraju ravnatelja Vojne agencije, vjerojatno će još teže izabrati ravnatelja SOA-e, što nije nimalo nevažno jer je u ovom slučaju riječ o nacionalnoj sigurnosti. Nije nevažno ni to tko će nakon izglednog umirovljenja Zlate Hrvoj Šipek preuzeti poziciju glavnog državnog odvjetnika, a po kuloarima se govori da nije nemoguće da to bude nova ravnateljica USKOK-a Željka Mostečak, koju kolege opisuju kao vrhunsku profesionalku i veliku stručnjakinju.

Napuštena pozicija

Kao što je poznato, Mostečak je i prije zbog svoje stručnosti spominjana kao moguća kandidatkinja za glavnu državnu odvjetnicu, ali su u HDZ-u tada ipak odlučili igrati na sigurnu kartu pa su poziciju prepustili Hrvoj Šipek. U međuvremenu je Mostečak stigla na poziciju ravnateljice USKOK-a koju je uz neuvjerljiva objašnjenja napustila Vanja Marušić. Premda su se njezini kolege kleli da je Mostečak iznimno stručna, što se komentiralo i među odvjetnicima, ona zasad nije napravila nikakve značajnije iskorake, USKOK tapka na mjestu kao i dosad. Kao kandidat za glavnog državnog odvjetnika nakon umirovljenja Zlate Hrvoj Šipek spominjao se i HDZ-ov odvjetnik Vladimir Terešak, ali teško da će se Plenković kockati s takvim kadroviranjem u predizbornom periodu i izložiti se napadima i kritikama javnosti i predstavnika medija. Mandat iduće godine u tom istom predizbornom periodu istječe i Vujčiću koji se u Hrvatskoj, prema tvrdnjama upućenih, ne kani zadržati, on svoju karijeru misli nastaviti u inozemstvu, odnosno u Europskoj središnjoj banci. Dok se guverner Vujčić nada europskoj fotelji, njegovoj guvernerskoj fotelji nada se bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić koji se pravodobno povukao sa svoje političke pozicije skrasivši se u Hrvatskoj narodnoj banci na mjestu viceguvernera koje bi za njega trebalo biti odskočna daska za preuzimanje vodeće pozicije u HNB-u, što je navodno plan koji su on i premijer Plenković ionako odavno osmislili.

U idućoj godini Plenković će morati pronaći rješenje i za Ustavni sud u kojem sjedi 13 sudaca, od kojih njima desetorima mandat istječe početkom lipnja iduće godine. Premda postoji mogućnost da se sucima mandat produlji na još pola godine, premijer Plenković najskloniji je tomu da se suci imenuju u njegovu aktualnom mandatu s postojećom dvotrećinskom većinom zastupnika u Hrvatskom saboru, ali i to bi se moglo pretvoriti u kompleksnu tematiku.

Lak dogovor

Dobro je poznato da su se dosad imenovanja ustavnih sudaca odvijala prema dogovoru između dviju najvećih stranaka, SDP-a i HDZ-a, koje su o tom pitanju uspijevale postići kompromis. No SDP danas više nije najveća oporbena stranka već su to Socijaldemokrati s kojima se Plenkoviću ne bi trebalo biti teško dogovoriti, ali se može očekivati da će se u tom scenariju ostatak oporbe pobuniti, zato je Plenković već krenuo u akciju te se HDZ-ovci nadaju kako bi na koncu pri izboru sudaca Ustavnog suda mogli imati potporu kolega iz Fokusa, ali i zastupnika Milana Vrkljana i Miroslava Škore. Sve u svemu, i ovdje je riječ o kompleksnoj temi koja se još nije ni načela, iako u SDP-u već ispod glasa spominju svoje kandidate za koje po svemu sudeći agitira predsjednik Republike Zoran Milanović koji bi rado nesuđenu predsjednicu Vrhovnog suda Zlatu Đurđević progurao u Ustavni sud, u kojem vidi i svojeg kolegu Orsata Miljenića.

Inače treba spomenuti kako mandat iduće godine istječe sutkinji Snježani Bagić i sucu Andreju Abramoviću koji su na glasu kao Milanovićevi kadrovi u Ustavnom sudu, u kojem sjedi i zaboravljena SDP-ovka Ingrid Antičević Marinović kojoj iduće godine također istječe mandat. I ona je, baš poput bivšeg predsjednika Sabora Josipa Leke kojem također istječe mandat u Ustavnom sudu, na glasu kao osoba od povjerenja predsjednika Milanovića. Naravno da u Ustavnom sudu svoje kadrove imaju i HDZ-ovci, a i njima također iduće godine istječe mandat. Riječ je o Branku Brkiću, Mariju Jelušiću i Lovorki Kušan, ali i Davorinu Mlakaru te Rajku Mlinariću i Miroslavu Šumanoviću.

Kako tvrde upućeni, Plenković ne bi imao ništa protiv da se Ustavni sud osvježi novim kadrovima čak i onda kada je HDZ u pitanju, a posebno je nesklon bivšem ministru Davorinu Mlakaru, umjesto kojega se kao izgledni kandidat za Ustavni sud spominje aktualni saborski zastupnik HDZ-a Dražen Bošnjaković.









Kozmetičke promjene

Kada posloži kadrove koji će preuzeti vodeće pozicije u državnim institucijama, premijera Plenkovića očekuju novi izazovi koje će morati rješavati za stranačkim stolom jer nakon toga slijedi formiranje lista za parlamentarne izbore, i to, kako zasad stvari stoje, na izborima koji bi mogli biti iznenađujući i zbog novih, prekrojenih izbornih jedinica koje je HDZ prema tezama iz oporbe prilagodio svojoj stranci. Ako na tim idućim parlamentarnim izborima Plenković osvoji još jedan mandat te ako se u tom scenariju odluči zadržati u hrvatskoj politici, s Milanovićem će ući u pregovore o ispražnjenim diplomatskim foteljama jer se taj proces, čini se, odgađa do daljnjega. No kada se sagledaju svi mandati koji istječu iduće godine, takvo što nije ni čudno, posebice kada se zna da Milanović i Plenković ni na jednom pitanju ne mogu pronaći kompromis. Plenković uz to mora postići kompromis sa svojim stranačkim kolegama vezan uz datum izbora, a sve ove pozicije koje treba popuniti ukazuju na to da se izbori ipak neće održati na proljeće iduće godine, već u redovnom roku.