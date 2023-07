Riješeno kao od šale: Banožić dobio upis hipoteke za kredit APN-a

Autor: I.G.

Ministru obrane Mariju Banožiću uspjelo je ovog tjedna, unatoč štrajku namještenika službenika u pravosuđu, upisati hipoteku banke za kredit koji je dobio preko APN-a i koji će mu subvencionirati hrvatski porezni obveznici. Banožiću je APN odobrio kredit od 100.000 eura na rok od 15 godina, a subvencija rata tog kredita će ukupno iznositi 26.306 eura. Kamata je 2,88 posto i fiksna je za vrijeme otplate.

Prema dostupnim informacijama, ministar je iskoristio ovaj povlašteni kredit za izgradnju nove kuće u Vinkovcima, unatoč tome što već posjeduje stan veći od 80 kvadrata na tom području. Nadalje, trenutno živi u državnom stanu od 92 kvadrata u centru Zagreba, za koji plaća najamninu od svega 61 euro mjesečno. Iako je imao mogućnost zatražiti subvenciju za stambeni kredit za kupnju ili izgradnju nekretnine veće od postojeće, izborom izgradnje nove kuće postavlja se pitanje opravdanosti subvencije u ovom slučaju.

Mora prodati stan

Začuđuje i činjenica da Banožić nije upisao stan na zemljište na kojem gradi kuću, nego na svoj stan u Vinkovcima. Zemljište ne vrijedi 100.000 eura dok se na njemu ne sagradi nova kuća, pa je možda zato upisana hipoteka na stan. Ali taj stan će Banožić morati prodati u roku dvije godine, pa će vrlo vjerojatno morati prenositi hipoteku povoljnog kredita na kuću kada je izgradi.





Kako je vidljivo iz Zemljišnih knjiga, Banožić je podnio zahtjev za upis založnog prava 15.srpnja, na neradnu subotu. Odmah prvog sljedećeg radnog dana, u ponedjeljak 17. srpnja, zahtjev mu je odobren i hipoteka upisana na stan. Baš u ponedjeljak su službenici i namještenici koji su sedmi tjedan u štrajku najavili da više neće raditi ni hitne predmete poput upisa založnih prava.

Kako su za 24 sata svjedočili čitatelji koji su u sličnoj situaciji u Zagrebu, oni muku muče i čekaju upis hipoteka za kredite APN-a. Ali Banožić je očito imao sreće što u njegovim rodnim Vinkovcima velika većina referenata nije u štrajku, a iz suda poručuju da sva založna prava redovno rješavaju. Glasnogovornica Općinskog suda u Vinkovcima Ivana Lovrić Vidaček nam je to rekla kada smo je nazvali pitati kojom brzinom zbog štrajka rješavaju upise vlasništva i založnog prava…

Samo jedan referent u štrajku

“Od pet referenata u zemljišnoknjižnom odjelu, u Vinkovcima je u štrajku samo jedan. Svi predmeti se zato redovno rješavaju po redu zaprimanja, a krediti i upis založnog prava su hitni predmeti koji imaju prvenstvo rješavanja. Kod nas u središnjoj službi u Vinkovcima sve normalno funkcionira i četvero referenata redovno obavlja svoje poslove. U područnim službama je postotak štrajkaša veći”, rekao je za 24sata Lovrić Vidaček.

Sasvim drugačije iskustvo u Zagrebu prepričala je jedna žena iz Zagreba. Ona je majka troje djece i prošla je svu proceduru APN-a, ali upis založnog prava još nije dobila.

“Dotad živimo kao podstanari s troje djece, najam nam je plaćen do 1. kolovoza. Riješili smo sve oko APN-a, solemnizaciju, bilježnik je slao požurnicu, a i ja osobno šaljem upite i zovem stalno. No ništa još. Mi spadamo pod Novi Zagreb, gospođa kod koje je došao naš predmet se potpuno oglušila. Čekamo doslovno tri minute njene dobre volje da izbjegnemo još jedan cijeli mjesec podstanarstva, ratu kredita i interkalarnu kamatu. To su nam tri jako bitne stavke. Investitor čeka svoj novac”, rekla je.