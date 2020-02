RIJEKA SE DIČI ANTIFAŠIZMOM, A KOLIJEVKA JE FAŠIZMA; EPK 2020. blijeda je kopija D’Annunzijeve umjetničke države

Autor: Anri Paravić / 7dnevno

Kao što već svi znamo, Rijeka je postala Europska prijestolnica kulture 2020. godine, što se, naravno, iskoristilo i u političke svrhe, tako da se grad pokaže kao multikulturalno središte otvoreno prema svim različitostima, bile one nacionalnog, vjerskog, spolnog ili bilo kakvoga manjinskog i ugroženog karaktera, što je garnirano stalnim podsjećanjem na “slavnu” antifašističku povijest Rijeke. Naravno, odmah je došlo do sukoba pa su se mnoge udruge proizišle iz Domovinskog rata pobunile zbog jugoslavenske zastave u sklopu instalacija na riječkom Korzu koje prikazuju povijest grada, kao i zbog najavljenog podizanja crvene zvijezde na vrh riječkog nebodera, gdje je bila montirana 1945. godine kada su partizani ušli u grad. Svečano protokolarno otvaranje u riječkom HNK Ivana pl. Zajca u režiji Dalibora Matanića pod motom “Luka različitosti” vodili su transvestiti, a baletani su plesali u ženskim suknjicama, dok je ipak najveće ovacije publike izazvao performer koji je skočio na pozornicu ogrnut talijanskom zastavom i počeo urlati da je Rijeka bila, jest i uvijek će biti talijanska. Riječki kulturnjaci očito su s velikom pažnjom pratili trenutne pomodne svjetske trendove podilaženjima raznim LGTB zajednicama, pokretima poput Me Too, forsirajući svoju tolerantnost pa su praktički zaboravili da je Rijeka početkom dvadesetog stoljeća doista bila, i to svjetska, prijestolnica kulture pod vladavinom pjesnika, ratnog heroja i flambojantnog ekscentrika nezajažljivog seksualnog apetita, koji si je dao kirurški odstraniti par rebara kako bi se mogao oralno samozadovoljavati, Gabriela D’Annunzija.

Utjelovljeni anđeo

Pjesnik i pisac još se prije Prvoga svjetskog rata proslavio svojim književnim djelima i brojnim seksualnim eskapadama uglavnom s damama iz visokog talijanskog društva. Tijekom rata torpednim je čamcima napao austro-ugarske brodove u Bakarskom zaljevu, no njegova su torpeda pogodila brod koji je služio kao meta za vježbanje austrijskim artiljercima, tako da je napad bio potpuni fijasko iako ga je talijanski tisak proglasio maestralnim ratnim uspjehom i herojskim činom nezabilježenim u povijesti modernog ratovanja. Pjesnik je nešto bolje sreće bio u preletu nad Bečem, kada je iz krhkog aviončića Austrijance pozivao na predaju. Zahvaljujući svojoj književnosti i “ratnim herojstvima” u Italiji je D’Annunzija stekao kultni status, što je ionako narcisoidnom pjesniku s egomanijačkim tendencijama dalo još veća krila te je samo čekao priliku da iskoristi novostečenu popularnost. Kako je Londonskim ugovorom iz 1915. godine Italiji trebala pripasti Istra i veći dio dalmatinske obale, ali ne i grad Rijeka, nastali su problemi koji nisu riješeni ni Versajskim mirom iz 1919. godine, pa su grad pod svojom kontrolom do rješavanja političke krize između Italije i novouspostavljene kraljevine SHS pod svojom kontrolom držali talijanski, britanski, francuski i američki vojnici. Brojni Talijani, nezadovoljni razvojem situacije i tzv. okrhnutom pobjedom kojom Italija nije dobila ono što je zbog brojnih žrtava zaslužila, kovali su urotu kojom bi Rijeku pripojili Italiji. U uroti su sudjelovali mnogi gospodarstvenici, političari i visoki časnici, a kao vođu napada na Rijeku izabrali su D’Annunzija koji je u tom trenutku bio na vrhuncu popularnosti. Iako bolestan, pjesnik je sa zadovoljstvom prihvatio ponuđenu čast, navukao je na sebe odoru na koju je zakvačio svoja brojna zaslužena i nezaslužena odlikovanja, te sjeo u crveni kabriolet na čijim je vratima po njegovu naputku bila naslikana Gospa Loretska i nazaretska kućica u kojoj je anđeo Gabrijel Mariji navijestio Isusovo rođenje. Kućica je 1291. godine stigla na Trsat te se D’Annunzio, vođen “božanskim proviđenjem”, umišljajući da je utjelovljenje anđela Gabrijela, što mu je sugeriralo i njegovo ime, odlučio sa skupinom od oko tri tisuće Ardita, razvojačenih pripadnika talijanskih jurišnih trupa, Rijeci donijeti “svetu slobodu”. S oružjem u ruci, pjesnikovu je kolonu na granici s Rijekom zaustavio talijanski general, na što je D’Annunzio iskočio iz svog kabrioleta, skinuo bundu od nerca i rekao generalu neka puca u njegovu uniformu i ordenja. Na tu teatralnu i pomalo patetičnu gestu general se rasplakao, izgrlio pjesnika i skupa s njegovim Arditima pustio ga u grad. Savezničke trupe su se povukle, a D’Annunzija je većinsko talijansko riječko građanstvo dočekalo s oduševljenjem. S balkona Guvernerove palače održao je vatreni govor u kojem je konstantno ponavljao “Rijeka ili smrt”, a na njegovo pitanje kome pripada Rijeka, masa je klicala “nama”. Svoj upad u grad nazvao je Santa entrata (Sveti ulazak).

Država umjetnosti

Kako kraljevina Italija nije odmah htjela anektirati Rijeku, već pjesnikovu avanturu iskoristiti u budućim političkim pregovorima, D’Annunzio nije odlučio čekati razvoj situacije, nego je na svoju ruku osnovao državnu tvorevinu “Talijansku regenciju Kvarner”, a sebe proglasio Comandanteom (zapovjednikom). Takav politički eksperiment još nije bio viđen u svjetskoj povijesti. Po njegovoj ideji, trebala je zavladati diktatura umjetnosti, a po ustavu, sva izvorišta državnosti trebaju počivati na glazbi. Za simbol države na grbu i zastavi izabrao je urobor, antički simbol koji prikazuje zmiju koja jede vlastiti rep, što predstavlja ostvarenje punog ciklusa i vječnost. Uniformirao je svoje Ardite u crne košulje s fesovima na glavi, a državu je koncipirao po korporativnom principu koji je kasnije kopirao Mussolini, tako da je u Rijeci, koja se toliko diči svojim antifašizmom, fašizam zapravo i nastao. Tako je s rođenim Riječaninom Ninom Hostom Venturijem, koji je kasnije postao Mussolinijev ministar komunikacija, i ratnim herojem, zrakoplovcem, avanturistom i deklariranim homoseksualcem, plemićem Guidom Kellerom, osnovao svoju prvu vladu. D’Annunzijevu tvorevinu s oduševljenjem su prihvatili gotovo svi avangardni umjetnički pokreti, a posebnu je podršku dobivao od dadaista i modernista koji su iz cijelog svijeta hitali u “jedinu državu umjetnosti u kojoj caruje um”, a čak je i boljševički vođa Vladimir Iljič Lenjin talijanskog ekscentrika nazvao jedinim pravim revolucionarom koji ne samo da je preoblikovao državni sustav nego i duh ljudi. Ustav Talijanske regencije Kvarner napisao je anarhosindikalist Aleceste de Ambris, a svojom umjetničkom rukom ukrasio ga je sam D’Annunzio. To je bio najliberalniji ustav svih vremena. U njemu je prvi put ustavom zajamčena potpuna ravnopravnost spolova, kao i svake vrsti ljubavi, uključujući i istospolnu. Jamčena je potpuna sloboda svih vjeroispovijesti, kao i otvorena mogućnost ateizma, te istovremeno štovanje “vrhunskog stvoritelja” oko kojeg su se okupljali umjetnici svih vrsta. Istovremeno je ustav imao i izrazitu socijalnu notu koja je obuhvaćala obaveznu pripomoć za nezaposlene, besplatno zdravstveno osiguranje te doživotnu staračku skrb na teret države. Istovremeno su legalizirani svi narkotici, a posebno kokain za koji se smatralo da pripomaže razvoju umjetničke duše i omogućuje stvaranje dotad neviđenih artističkih kreacija. Razvod se dobivao bez ikakvih formalnih problema pa su tisuće nezadovoljnih bračnih parova iz Italije pohitale u Rijeku kako bi se razveli. Parlament je bio podijeljen u deset interesnih staleža u koje su spadali poslodavci, radnici, činovnici, ribari, obrtnici, ratnici, dok je deseti stalež bio određen za umjetnike svih vrsta, a kasnije je pridodan i jedanaesti, stalež mistika i tzv. nadljudi koji su se okupljali oko kulta “vrhovnog stvaratelja”, čija je vječna vatra gorjela na Danteovu trgu, današnjem trgu Republike Hrvatske. Osnivač dadaizma Tristan Tzara D’Annunzijevu je državu nazvo pobjedom dade, a u Rijeku se preselio i osnivač futurizma Filippo Tommaso Marinetti. No, dva egomanijaka vrlo su se brzo sukobila i razišla uz izrazito grube riječi. D’Annunzio je Marinettija nazvao fosforoscentnim idiotom, dok mu on nije ostao dužan pa je riječkog Comandantea prozvao kretenom s napadajima imbecilnosti.

Trijumf golotinje

Unatoč tim razmiricama, kulturna aktivnost nije prestajala. Japanskog pjesnika Harukichija Shimoija, kojeg je i nazvao “riječkim samurajem”, D’Annunzio je imenovao ministrom vanjskih poslova, a tadašnji najpoznatiji svjetski dirigent Arturo Toscanini održao je niz koncerata u Rijeci. No, u gradu se nisu održavale samo priredbe tzv. mainstream kulture, nego je cijeli grad bio prizorište raznih, ponekad i bizarnih umjetničkih nastupa. Tako je organiziran koncert u kojemu je orkestar trebao svirati uz pratnju eksplozija ručnih bombi koje su bacali Arditi, no performans je završio fijaskom jer je više glazbenika punih gelera završilo u bolnici. Održavalo se i ritualno klanje svinja, a ubojice su bila djeca kojima se trebao čeličiti duh za buduće ratničke pothvate. No, bilo je i manje opasnih performansa, poput poznatog “Trijumfa golotinje” u kojima su se muškarci i žene prešetavali u “Evinim i Adamovim kostimima”, a poanta je bila u tome da se po pjesnikovu naputku ne može točno raspoznati gdje prestaje eterična tkanina, a gdje počinje kao od majke rođena savršena golotinja, taku da su riječke švelje imale pune ruke posla te su morale ugađati hirovima zahtjevne klijentele. Pjesnikovi Arditi počeli su nositi sve ekstravagantnije uniforme, neki su se brijali na ćelavo, dok su drugi puštali duge kose i brade i nerijetko ih bojali zelenom ili crvenom bojom. D’Annunzijev ministar rata Guido Keller, koji je ujedno bio i ministar za gusarenje s obzirom na to da se država uzdržavala napadima na brodove koje su predvodili njegovi “uskoci”, osnovao je časopis Yoga koji za simbol uzima kukasti križ te promovira nudizam. Svoj pokret naziva “Savezom slobodnih duhova koji teže savršenstvu” te okuplja mlade Ardite promovirajući terapijski grupni seks i s njima golima maršira riječkim Korzom. Uz seksualne eskapade, Guido Keller se zalagao i za to da se “genij talijanske rase obnovi i da sa sebe zbaci buržoaske i demokratske ideale koji su ga izopačili”.

Parfemi i narkotici

Iako nelijepog i oniskog te već pomalo ostarjelog, šepavog pjesnika pratile su horde ljubavnica kojima nije smetala njegova bigamija. Kako bi podmirio potrebe brojnih ljubavnica, kao i stotina prostitutki koje su tražeći sreću pohrlile u grad “slobodne ljubavi”, i svoju vojničku sljedbu, glavni uvozni produkt Talijanske regencije Kvarner bili su ženski mirisi, žestoka pića i teški narkotici, tako da se tijekom njegove vladavine od nešto više od godinu dana Rijekom širio miris parfema i alkohola. D’Annunzio se nije htio zadovoljiti samo Rijekom, nego je imao aspiraciju i na cijelu Italiju, pa je nagovarao svog političkog istomišljenika Benita Mussolinija da pokrene revoluciju u Italiji. No, pragmatični budući Duce ogradio se od pjesnika jer se bojao da njega samog ne zasjeni D’Annunzijeva slava, tako da je mirno promatrao odluku talijanske vlade da uništi Talijansku regenciju Kvarner. Kako su se talijanske vlasti ipak bojale da se pjesnikovo ludilo ne proširi na Italiju, na Božić 1920. vojno su intervenirale u Rijeci i svrgnule Comandantea koji je taj napad prozvao “Krvavim Božićem” te se nakon tog političkog i kulturnog eksperimenta povukao u mir svoje vile na Lago di Gardi. Njegovi kritičari govorili su da se prema Rijeci ponio kao i prema svim svojim ljubavnicama, ostavivši ih osiromašene i opustošene.

Rijeka koja je danas Europska prijestolnica kulture svojom percepcijom tolerantnosti i ne sluti da je samo blijeda kopija D’Annunzijeve tvorevine otprije točno stotinu godina, koju su pohodila tadašnja najznačajnija imena kulture, dok na svečanom otvaranju u HNK Ivana pl. Zajca, iako Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije, nije bilo nikog od imalo važnijih stranih predstavnika.