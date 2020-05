RIJEČKO PODRUČJE POGODIO SNAŽAN POTRES 3.9! Čitateljica javlja: ‘Udar je bio dugačak i jak, svi smo u šoku izašli van’!

U Bribiru pored Crikvenice u 11.09 sati, zabilježen je potres magnitude 3.5 po Richteru, javio je EMSC.

Ubrzo se oglasila i Seizmološka služba RH na svoje službenom Tvitter profilu s procjenom da se radi ipak o potresu jačine 3.9. što doista objašnjava uznemirenost građana.

Građani javljaju da se potres snažno osjetio i na otoku Krku te cijelom okolnom području. Izbezumljena čitateljica s Krka nam javlja kako je potres bio dug i snažan. “Svi u susjedstvu smo izašli van iz kuća u šoku, bilo je jako neugodno”, govori nam čitateljica šokirana najnovijim potresom u nizu potresa koji već neko vrijeme potresaju ovu regiju.

Felt #earthquake (#potres) M3.3 strikes 31 km SE of #Rijeka (#Croatia) 1 min ago. Please report to: https://t.co/CPVszyyZ6R pic.twitter.com/Y5rY5unmLd

