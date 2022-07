RIJEČKI HGSS SPASIO ČETVORO LJUDI: Krenuli plovilom do Krka, ali zbog bure nisu došli do cilja

Autor: Dnevno.hr

HGSS Rijeka je jučer u intervenciji kod otoka Krka spasio četiri osobe koje su iz Novog Vinodolskog krenule put otoka Krka, ali zbog bure nisu stigli na željenu destinaciju. Poziv u pomoć poslali su oko 22:15.

Detalje spašavanja su riječki HGSS-ovci objavili na svom Facebooku.

“Poziv u pomoć stiže oko 22:15 preko županijskog centra 112 pri čemu ispomoć traži središnjica za spašavanje i traganje na moru. Riječ je o 4 osobe koje su u uvali Zavratnica došle sa plovilom i izašle na obalu, te pritom nisu ozlijeđene. Radi bure nisu stigli na željenu destinaciju odnosno nisu uspjeli doći u Čižiće krenuvši iz Novog Vinodolskog. Pomorska policija pokušala je sa morske strane evakuirati unesrećene, no radi bure i uvjeta na moru to nije bilo izvedivo. Iz tog razloga na teren izlazi tim od 8 članova HGSS Rijeka sa 3 vozila pri čemu se nastoji sa vozilima doseći što južniju točku dostupnu južno od Vrbnika, a u smjeru uvale Zavratnica. Sa navedene točke tim se upućuje pješke prema unesrećenim osobama, te nakon 1.5 sata hoda nalaze unesrećene i pružaju im obuću kako bi mogli nastaviti hodanje. Slijedi povratak istim putem do vozila i transport unesrećenih osoba vozilima do Čižića nakon čega ova akcija završava u 3:10 ujutro”, zaključuju HGSS-ovci.