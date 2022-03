RIJEČI PEDOFILA SAZBLAZNILE VARAŽDINSKI SUD! Obratio se i roditeljima: ‘Imam tvoje slike, daj mi još ili će biti javne’

Autor: N.K

Na Općinskom sudu u Varaždinu nepravomoćno je osuđen V.S koji je na društvenim mrežama od maloljetnice tražio da mu šalje eksplicitne fotografije sebe, prijetio javnom objavom tih slika, pretraživao stranice koje prikazuju djecu, a sve kako bi zadovoljio spolni nagon.

Zatvorska kazna preinačena mu je u rad za opće dobro, piše Večernji list.

S djevojčicom je stupio u kontakt putem lažnog profila na Facebooku. Napisao joj je da ima 15 godina, a ona njemu da ima 13.

Poslala mu 18 fotografija

Kako stoji u presudi, on je od maloljetnice tražio obnažene fotografije. Poslala mu ih je 18, a neke su posve eksplicitne. Tražio ju je da se nađu uživo, a i on je njoj slao fotografije, ali ne svoje, nego one koje je pronašao na internetu.

Zauzvrat joj je slao bonove za mobitel. Kad je napisala da više neće slati, on joj je zaprijetio da će sve javno objaviti.

“Aha, a znaš da sam ja u prednosti od tebe jer imam tvoje gole slike? Ja želim ih još ili će biti javne.” Zamolila ga da to ne čini jer je i njezin otac na Facebooku.

Slao joj prijetnje

“Ok, ali mi daj još par odmah isto golih i neću ih staviti javno”, odgovorio joj je, piše Večernji list.

Sud je zaključio da je V.S. kao punoljetna osoba predlagao da se nađu i da je pritom imao namjeru izvršiti nad njom bludnu radnju jer je pronađena poruku u kojoj piše: “Joooj kako bi te ljubio i mazio ljepotice moja.