Riječi Netanyahua za Europu lede krv u žilama: ‘Ako padne Bliski istok…’

Američki državni tajnik Antony Blinken stigao je u Tursku u ponedjeljak u još jednoj etapi burne bliskoistočne diplomacije. Sastao se s izraelskim dužnosnicima u Tel Avivu te s ključnim regionalnim čelnicima uslijed sve većih poziva na prekid vatre u Gazi.

U međuvremenu, humanitarne agencije izgubile su kontakt s humanitarnim radnicima u Gazi, dok se palestinska enklava suočava s trećim nestankom komunikacija tijekom sukoba.

Izraelska vojska je u nedjelju navečer objavila da izvodi ‘značajan’ napad u Gazi, nakon što su ranije tog dana stigli do obale enklave. Izrael je rekao da je u nedjelju otvorio četverosatni prozor za evakuaciju civila dok ofenzivu koncentriraju na grad Gazu i sjeverni pojas. Dužnosnici kažu da je bijeg raseljenih stanovnika u južnu Gazu produbio tamošnju humanitarnu krizu.

20.30 Netanyahu: Ako padne Bliski istok, Europa je sljedeća

Premijer Izraela Benjamin Netanyahu pred 80 stranih veleposlanika u Tel Avivu poručio je da je njegova zemlja uključena u globalnu bitku protiv ‘osovine terora’ koju vodi Iran. Upozorio je da će, ako Bliski istok padne, Europa biti sljedeća. “Nema zamjene za pobjedu. Pobijedit ćemo Hamas. Razmontirati ćemo Hamas”, dodao je.

20.20 Izrael: Prepolovili smo Gazu

Izraelske obrambene snage kažu da su ‘podijelile Gazu na dva dijela’ nakon što su oklopni bataljoni opkolili grad Gazu pripremajući se za kopneni napad na Hamas, javlja Daily Mail.

Sada se očekuje bitka svih bitaka, da izraelske trupe uđu u grad Gazu u roku od 48 sati, navodi se u izraelskom tisku. Hamasu je tako dat ultimatum. To je operacija koja bi obilježila novo poglavlje sukoba koji je započeo prije gotovo mjesec dana kada su naoružani pripadnici Hamasa upali u Izrael.

‘Danas postoji sjeverna i južna Gaza’, rekao je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga Daniel Hagari novinarima, nazivajući to ‘najznačajnijom fazom’ u izraelskom ratu protiv militantne skupine Hamas koja vlada enklavom.

20.00 Guterres: Gaza postaje groblje za djecu

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da Gaza postaje groblje za djecu.

“Moramo djelovati sada da nađemo izlaz iz ove brutalne, užasne, agonizirajuće slijepe ulice razaranja”, rekao je Guterres novinarima, i ponovno pozvao na trenutni humanitarni prekid vatre.

“Gaza postaje groblje za djecu. Stotine djevojčica i dječaka biva ubijeno ili ranjeno svaki dan”, rekao je Guterres.

Rekao je da dolazi do kršenja jasnih međunarodnih humanitarnih zakona. Rekao je da UN treba 1.2 milijarde dolara da pomogne dostaviti pomoć za 2.7 milijuna ljudi u Gazi i Zapadnoj obali.

“Kopnene operacije Izraelskih obrambenih snaga i neprestano bombardiranje ciljaju civile, bolnice, izbjegličke kampove, džamije, crkve i ustanove UN-a – uključujući skloništa. Nitko nije siguran”, rekao je Guterres novinarima.

18.40 Oglasio se palestinski Crveni polumjesec

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca (PRCS) priopćilo je da njegova vozila hitne pomoći ometaju zatvorene ceste oko bolnice al-Quds u gradu Gazi.

Zatvaranje cesta utječe na sposobnost organizacije da dođe do ranjenih, rečeno je.

17.40 Oglasili se Palestinci: Izrael je ubio tri naša građana

Palestinsko ministarstvo zdravstva poručilo je kako su tri Palestinca ubijena nakon što su izraelske snage pucale na njihov automobil na Zapadnoj obali.

16.40 Hamasov glasnogovornik: Izrael cilja žene i djecu

Hamasov glasnogovornik ovog je ponedjeljka pozvao UN da obrati pažnju na bolnice u Gazi, kako bi “vidjeli izraelske ratne zločine i utvrdili da Hamas nema veze s tim”.

Okrenuo se ekranu pored sebe na kojem je fotografija s naslovom “Holokaust u Gazi”, prije nego je rekao da je Izrael namjerno gađao civile u Gazi, dodavši, da je pritom uništio oko 250.000 kuća.

“Vojska okupatora cilja… žene i djecu na otvorenom, na ulicama”, kaže on.

16.20 Hamas kaže da je ispalio 16 projektila

Hamasovo oružano krilo u Libanonu priopćilo je ovog ponedjeljka kako je ispalilo 16 projektila prema dva izraelska grada. Brigade Al Qassama priopćile su da su ciljale Nahariyyu i južnu Haifu, oba obalna grada na sjeveru.

Izraelska vojska je rekla da je 30 raketa ispaljeno na Izrael iz Libanona u posljednjih sat vremena. Odgovorili su topničkom vatrom prema lansirnim položajima, rekla je vojska.

15.15 Njemačka želi da Izrael da poštuje slobodu medija

Njemačka vlada u ponedjeljak je pozvala Izrael da poštuje slobodu medija, nakon što je ranije došlo do incidenta između izraelskih vojnika i tima njemačkih novinara koji su izvještavali na Zapadnoj obali pod izraelskom okupacijom

15.10 Iran kaže da SAD želi primirje u Gazi

Iranski ministar vanjskih poslova rekao je u ponedjeljak da je SAD poslao poruku Iranu u protekla tri dana u kojoj navodno traži primirje u Gazi.

“No u praksi nismo vidjeli ništa osim njihove podrške genocidu u Gazi”, rekao je Hossein Amirabdollahian za državnu televiziju.

14:15 Više od 10.000 ljudi ubijeno je u Gazi od početka rata, kaže ministarstvo zdravstva

Broj ljudi ubijenih u Gazi od početka rata popeo se na 10.022, prema podacima ministarstva zdravlja koje vodi Hamas. Od toga je 4104 djece, priopćilo je Ministarstvo.

Izraelske obrambene snage izvele su jučer 450 napada na enklavu, koja je također podložna širenju kopnenih operacija.

Najnoviji podaci UNRWA-e pokazuju da je više od 700.000 ljudi raseljeno od 7. listopada, kada su borci Hamasa izvršili upad u Izrael.

14:00 Prijelaz Rafah otvoren za Egipćane i strance

Vlasti kažu da je prijelaz Rafah u Egipat ponovno otvoren. Egipćani i strani državljani koji su na odobrenom popisu mogu prijeći, dodaje se.

12:30 Izrael o dolasku američke nuklearne podmornice

Izraelska vojska pozdravila je raspoređivanje američke podmornice s nuklearnim raketama u regiji.

“Uvijek je dobra vijest vidjeti da Amerikanci premještaju još sredstava”, rekao je ranije vojni glasnogovornik pukovnik Richard Hecht.

“Mi to vidimo kao neku vrstu odvraćajućeg, stabilizirajućeg aspekta u regiji.”

11:15 Izrael ‘spreman’ odgovoriti Hezbollahu

Viši savjetnik izraelskog premijera, Mark Regev, za Sky News je rekao da je zemlja “mobilizirana i spremna” za bilo kakvu prijetnju sa sjevera.

Ovo se događa nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo privremeno uklonilo dio osoblja veleposlanstva iz Libanona zbog pogoršanja sigurnosne situacije u zemlji..

11:10 Internetska i telefonska veza postupno se oporavlja u Gazi nakon prekida struje

Komunikacijske usluge polako se vraćaju u neke dijelove Gaze nakon što su prekinute diljem palestinske enklave, prema lokalnim pružateljima usluga.

“Željeli bismo najaviti postupni povratak komunikacijskih usluga (fiksnih, mobilnih i internetskih) u raznim područjima Pojasa Gaze, nakon što su isključene s izraelske strane”, rekla je u ponedjeljak palestinska telekomunikacijska kompanija PalTel.

10:15 IDF kaže da je otvorio humanitarni koridor za civile u Gazi

Izraelske obrambene snage (IDF) otvorile su humanitarni koridor na četiri sata kako bi omogućile civilima u sjevernoj Gazi da putuju prema jugu, prema glasnogovorniku.

“Danas će IDF ponovno dopustiti prolaz cestom Salah al Din između 10 i 14 sati (od 8 do 12 sati po britanskom vremenu)”, rekao je Avichay Adraee, glasnogovornik IDF-a za arapske medije.

“Ako vam je stalo do sebe i svojih najmilijih, krenite prema jugu prema našim uputama”, dodao je.

09:45 Hamas tvrdi da je od zore uništio četiri vozila IDF-a i jedan tenk

Oružano krilo Hamasa tvrdi da je od jutros uništilo četiri vozila Izraelskih obrambenih snaga (IDF) i jedan tenk, usred izvješća da su izraelske trupe opkolile glavni grad.

“Danas od zore brigade Al Qassama uništile su četiri cionistička vozila u predgrađu kampa Al Shati i četvrti Sheikh Radwan s projektilima Al-Yassin 105”, stoji u priopćenju. Kamp Al Shati je palestinski izbjeglički centar na sjeveru Pojasa, dok se četvrt Sheikh Radwan nalazi na sjevernoj periferiji grada Gaze.

U odvojenom ažuriranju, brigade Al Qassama su tvrdile da su također uništile IDF tenk u Tal Al Hawa – koji se nalazi na jugu grada Gaze. Izvješća su neprovjerena.

08:30 Izrael jučer napao 450 ciljeva u Gazi, tvrde da je ubijen zapovjednik Hamasa

Izraelske zračne snage priopćile su da su prošlog dana pogodile 450 ciljeva unutar Gaze, ubivši pritom višeg zapovjednika Hamasa.

“Tijekom prošlog dana borbeni zrakoplovi zračnih snaga napali su oko 450 ciljeva terorističke organizacije Hamas, uključujući vojne objekte, osmatračnice, protuzračne položaje i drugo”, stoji u priopćenju IAF-a. Mornaričke snage također su napale sjedište, položaje za lansiranje protutenkovskih projektila i druga promatračka mjesta za koja Izrael tvrdi da pripadaju Hamasu.

“Borbeni zrakoplovi zračnih snaga… eliminirali su dodatne zapovjednike Hamasa, uključujući Jamala Musu, koji je odgovoran za posebnu sigurnost”, dodaje se.

U priopćenju se također navodi da je IDF preuzeo kontrolu nad ispostavom Hamasa unutar Gaze, koja sadrži osmatračnice, objekte za obuku i tunele. Nekoliko militanata Hamasa ubijeno je tijekom operacije osiguranja ispostave, navodi se u priopćenju.

08:00 SAD će tražiti više pomoći u Gazi

Potpredsjednica Kamala Harris razgovarat će o sukobu Izraela i Hamasa sa stranim čelnicima kasnije danas, potvrdila je Bijela kuća. Ona će unaprijediti napore Bidenove administracije da poveća protok humanitarne pomoći civilima u Gazi

07:20 Jordan šalje medicinske potrepštine u bolnicu u Gazi

Jordan je avionom ispustio paket medicinske pomoći u bolnicu u Gazi, rekao je kralj Abdullah II u objavi na X, bivšem Twitteru.

Jordan graniči sa Zapadnom obalom i dom je mnogih palestinskih izbjeglica. Kraljeva žena, kraljica Rania, rođena je u obitelji Palestinaca i bila je otvorena u svojim kritikama Izraela u sukobu.

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL

— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023