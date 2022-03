RIJEČI NENADA LOME DUŠU, S LJUBAVLJU O KĆERKICI! Progovorio o obitelji i Mateju: ‘Više nisam isti čovjek, ali moram se vratiti u život, svojoj obitelji i supruzi’

Autor: N.K

Potraga za nestalim 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem koji je nestao uoči dočeka Nove godine u Beogradu i dalje traje.

Cijeli slučaj pretvorio se u veliki misterij s obzirom na snimke nadzornih kamera koje su upućivale na vrlo neobično ponašanje mladića koji je došao slaviti s prijateljima u noćni klub Gotik.

Trčao je ulicama Beograda, a posljednji put je viđen na nadzornoj kameri kako se spušta prema rijeci Savi.

“Morao sam se vratiti”

Nakon toga uslijedila je jedna od najvećih potraga u povijesti naše regije, međutim bez rezultata. Njegov otac Nenad Periš tek se nedavno vratio u Split, a za K1 televiziju otkrio je kako je sada u krugu obitelji.

Otac nestalog mladića bio je gost emisije “Kec na jedanaest” na K1 Televiziji i tom prilikom istaknuo je da je razlog njegovog povratka u Split to što je potreban obitelji kako bi uspjeli da se vrate životu kakav su živjeli prije nesreće koja ih je zadesila.

“Vratio sam se u Split, u moj grad, mojoj obitelji. Ali ja sam još uvijek u Beogradu, srcem, i dušom i razmišljanjem. Međutim, život je takav da moram funkcionirati, imam svoju obitelj, svoga sina Mateja i moram sve te činjenice staviti u realne okvire i nastaviti dalje. Apsolutno sam s Matejom, koji je tu pored mene, u mojim mislima, u mom srcu, u našem srcu, u srcu moje obitelji i ništa se nije promijenilo. Sve ono što sam tražio prvog dana kad sam došao u Beograd to i danas očekujem na udaljenosti od par stotina kilometara“, rekao je Nenad Periš gostujući na Televiziji K1.

Potom se osvrnuo na nedavno pronađeno tijelo muškarca kod Kostolca.

“Kada mi je načelnik u MUP rekao da to nije Matej zbog tenisica i odjeće koje je imao na sebi, prvo sam pomislio na roditelje tog čovjeka, to je nešto najgore što čovjek može doživjeti. Ali čovjek je spreman na sve, uz božju pomoć može sve proći, rekao je Nenad.

“Više nisam isti čovjek”

“Ja uopće nisam bitan, nisam ništa napravio što ne bi napravili svi roditelji koji bi se u ovakvoj situaciji našli. Čovjek kada dođe u ovakvu situaciju ima samo dvije mogućnosti, da potpuno izgubi kontrolu, ali ja sam se našao u situaciji da moram tražiti sina, da ostanem racionalan, moram pomoći ljudima koji ga traže, moram pomoći mojoj obitelji koja od mene očekuje informacije, moram pomoći sebi, i morate suzbiti emocije koje su vam sve, jer plakanjem ne možete pomoći nikome”, rekao je Nenad i objasnio što se vratio za Split:

“Moja obitelj je funkcionirala u granicama normalnog, moja kći je maloljetna, moram voditi računa o njoj. Moj život je bio na pauzi, razmišljao sam samo o jednoj stvari, to nije bio realan život. U Beogradu sam osjetio da moj život ide unazad, više nisam mogao pomoći policiji, nije bilo rezultata, to je bio razlog zbog kojeg sam se vratio u Splitu. Moram se vratiti u život, da pomognem mojoj obitelji i supruzi. Samo, više nikada neće biti isti Nenad Periš, to je drugi čovjek”, rekao je Nenad.