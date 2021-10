RICHTER OBJASNIO ‘NE VJERUJ SRBINU’: ‘To je rekla moja prabaka Hrvatica pravoslavne vjere’

Autor: N.K

Dr. Darko Richter povukao se iz izbora i imenovanja na mjesto ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, a za N1 televiziju objasnio je razloge svog odlaska. Poručio je kako ne želi biti na teret i da mu se imputiraju izjave koje bez konteksta nezgodno zvuče.

“Ne vjeruj Srbinu”

Tvrdi kako mu je izjava “Ne vjeruj Srbinu” stavljena u usta te da je on citirao riječi svoje bake u kontekstu jedne prezentacije o feldmaršalu Boroeviću.

“To nisu moje riječi, nego moje prabake Mirke Borojević koja je bila pravoslavne vjere i hrvatske nacionalne identifikacije. Umrla je 1911. To je meni ispričao moj tata jer tad su se ljudi, u njezino vrijeme, počeli dijeliti po vjerskim crtama pa su pravoslavci rekli da su Srbi, a katolici su ostali Hrvati iako je katolika bilo i Mađara i Nijemaca… Ona se smatrala Hrvaticom. I zato je rekla, kad je vidjela neke koji su do jučer bili Hrvati, da su najednom postali Srbi, zato je rekla – ne vjeruj Srbinu”, ispričao je Richter i istaknuo:

“To sam iznio u nekoj prezentaciji o feldmaršalu Boroeviću gdje sam svjedočio da je bio Hrvat i da je moja prabaka bila Hrvatica pravoslavne vjere”, ispričao je Richter.

“Meni je to stavljeno u usta”

Kazao je između ostalog kako se protiv njega vodi hajka.

“I sad je to meni stavljeno u usta, a to je vrijeme pred više od 100 godina. Sad je to razlog da se mene diskvalificira kao ravnatelja? Ovima u Upravnom vijeću je to vjerojatno bilo previše, odlučili su da se ne mogu nositi s medijskom hajkom i dali su ostavke. Kad su oni dali ostavke, ja nisam bio obavezan dati ostavku, to su pristojni ljudi, bila je dobra komunikacija, već smo počeli neke stvari dogovarati. Sad sve ide od početka jer sam i ja onda odustao od postupka izbora i imenovanja na mjesto ravnatelja”, rekao je Richter.

Zaključio je kako sve uništeno zbog svjetonazora iako on uopće nije bitan za probleme koje je trebao riješiti.

“Bili smo u prilici kao ljudi različitih svjetonazora raditi na problemu koji sa svjetonazorom nema veze i to je sad uništeno”, rekao je Richter.