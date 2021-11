RIBIĆ POSTAVIO PITANJE KOJE SVE ZANIMA: ‘Tko neće dobiti otkaz ako nema covid potvrdu?’ Evo što su mu odgovorili

Autor: Daniel Radman

Na danas održanoj sjednici Gospodarskog-socijalnog vijeća sve strane složile su se s uvođenjem covid potvrda, no nije bilo sve tako idilično kako se čini na prvi pogled.

Vlada je dobila primjedbe da se one uvode parcijalno te da je potrebno cjelovito rješenje, no imao je ministar zdravstva Vili Beroš odgovor i na to.

“U ovom trenutku bi bilo teško organizirati testiranje za sve. Moramo biti realni, a i prilagoditi se trenutku pandemije”, glasilo je njegovo objašnjene. No, ako se situacija pogorša, dodao je, upotreba covid potvrda će se proširiti.

Svima smo dali vremena

S druge strane, smatra Beroš, sada se svima dalo vrijeme da se “organiziraju, promisle o svojoj odgovornosti, cijepe se” te da su “zbog odgovornosti” prvo krenuli s uvođenjem potvrda u državnim i javnim institucijama. Ili, ako je to posložio ministar rada Josip Aladrović, država je kao poslodavac “poslala poruku”.

Ono što je sindikate najviše zanimalo, naglasio je Vilim Ribić, bilo je pitanje tko neće dobiti otkaz u slučaju da nema covid potvrdu.

“To je onaj koji ima medicinske razloge, a u svim graničnim situacijama odlučivat će ravnatelj ili čelnik“, otkrio je detalje sa sastanka Vilim Ribić.