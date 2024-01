Revolucija iz Vatikana na pomolu: Papin savjetnik mijenjao bi stoljetnu tradiciju

Autor: Dnevno.hr

Visoki vatikanski dužnosnik rekao je da bi Rimokatolička crkva trebala revidirati svećenički celibat, dodajući da će neki tu ideju smatrati “heretičkom”. Naime, nadbiskup Charles Scicluna s Malte koji se inače nalazi u vatikanskom doktrinarnom uredu i savjetnik je pape Franje, rekao je ovako: “Da je na meni, revidirao bih zahtjev da svećenici moraju biti u celibatu. Iskustvo mi je pokazalo da je to nešto o čemu moramo ozbiljno razmisliti.”

“Crkva je izgubila mnoge velike svećenike jer su odabrali brak. Celibatu je bilo mjesta, ali Crkva je također morala uzeti u obzir da se svećenici ponekad zaljube i da su prisiljeni birati između toga i svog poziva. Neki svećenici s tim se nose upuštajući se u sentimentalne veze potajno”, rekao je u intervjuu za Times of Malta. “Ovo je vjerojatno prvi put da to javno govorim i nekima će to zvučati heretički”, dodao je.

Podsjećamo, Papa je poslao različite poruke o tom pitanju. Godine 2017. rekao je da bi Katolička crkva mogla razmotriti zaređenje oženjenih muškaraca koji bi potencijalno mogli raditi u udaljenim područjima, suočenim s nedostatkom svećenika. “Moramo razmisliti o tome koliko je to moguće”, rekao je Franjo, misleći na starije oženjene muškarce koji su već uključeni u crkvene poslove.

Papa ima svoj stav

Dvije godine kasnije odbacio je bilo kakvu promjenu pravila o celibatu. Godine 2021. odbio je prijedlog da se nekim starijim oženjenim muškarcima dopusti zaređenje u udaljenim područjima u Amazoniji, gdje nema dovoljno svećenika. Ali prošle je godine Franjo ponovno progovorio o pravilu celibata, rekavši da “nije vječan, poput svećeničkog ređenja”, već je “disciplina” koja se može revidirati.

Scicluna je u intervjuu dodao da su se svećenici smjeli ženiti u prvom tisućljeću crkvene povijesti, a da je brak danas dopušten u istočnom obredu Katoličke crkve i Pravoslavne crkve.