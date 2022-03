REPRESIJOM VRAĆA GUBITAK UTJECAJA! Božinović pokazao da ne želi ostati u zapećku: ‘Osvećuje se jer mu je premijer okrenuo leđa’

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Misli da idu na njega i zato napada DORH, jedna je to od verzija priče o uhićenju bivšeg ministra graditeljstva Darka Horvata na koje je premijer Andrej Plenković burno reagirao obrušivši se na rad Državnog odvjetništva, baš kao što se nedavno obrušio na policiju i SOA-u zbog istrage o Danijelu Bezuku koji je pucao na Banske dvore, koja, prema premijerovim riječima, nije adekvatno provedena jer se tu ne spominju naznake terorizma, a on vjeruje da je napad upravo to bio. Još se tada po Vladinim kuloarima spekuliralo kako je Plenković time kritizirao svojeg ministra Davora Božinovića, koji je godinama slovio kao jedan od najvjernijih Plenkovićevih suradnika, situacija se, međutim, ako je vjerovati tezama iz HDZ-a, ozbiljno preokrenula te Božinović i premijer Plenković već neko vrijeme ne uspijevaju pronaći zajednički jezik. Zaiskrilo je među njima navodno zbog europskih optužbi na račun naših pograničnih policajaca koji batinaju migrante, dok je Božinović u tom konfliktu držao stranu svojih kolega policajaca, Plenković je inzistirao na tome da se provedu napuci iz Bruxellesa te da se policija ozbiljno pročešlja. Potom je sukob prešao i na HDZ jer Božinović nije odobravao to što se Plenković zbližio sa zadarskim šefom Božidarom Kalmetom, a kako mu je i načelno o stranačkoj i Vladinoj politici izravno i kritički iznosio svoja stajališta, tako je Božinović došao na listu onih s kojima Plenković nerado surađuje.

Svaka pohvala

Navodno je Božinović utjehu pronašao u kavama s Vanđelićem, koji sanja o premijerskoj fotelji, no priča na tome ne staje. U dijelu HDZ-a uvjereni su da Božinović preko USKOK-a i policije ‘zapovijeda’ Državnim odvjetništvom te da na taj način ruši Plenkovića jer ga je udaljio iz središta zbivanja. “Glavnu riječ u DORH-u ima Božinović, Plenković to uviđa jer je i sam prije ovoga preko njega rješavao neke stvari. Ovo je sukob Plenkovića i Božinovića koji je dao nalog za Horvatovo uhićenje, šaljući poruku ostalima preko dvojice ministara, on pokušava represijom vratiti ulogu u Vladi, a Plenković je zbog toga jako ljut”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a prenoseći jednu od verzija priče.

Nešto drugačiju verziju priče u svojem televizijskom nastupu ponudio je bivši glavni državni odvjetnik Krunislav Olujić. “Rijetko je kada postupanje DORH-a, pa tako i glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek, a ovog puta bih se usudio reći vjerojatno i Vanje Marušić, ravnateljice USKOK-a, zaslužilo svaku pohvalu. Pretpostavljam da je riječ o akciji provedenoj u petak kasno navečer i subotu ujutro i da je to bilo u vrijeme dok građanina Plenkovića, aktualnog premijera, nije bilo u Hrvatskoj ili se trijumfalno vraćao iz Bruxellesa. Imamo zahvaliti nešto i činjenici da je aktualni ministar unutarnjih poslova Davor Božinović zaražen koronom i u izolaciji pa vjerojatno ovog puta nisu imali koga obavijestiti. A možda je konačno sazrela svijest da ne treba obavještavati nadležna tijela izvršne vlasti. Ovaj, ministar unutarnjih poslova, očito nije bio obaviješten, a sudeći po njegovim izjavama, ni premijer nije ništa znao”, rekao je Olujić koji se referirao i na premijerovu konferenciju za novinare na kojoj je Plenković izjavio da je trenutak indikativan i da mu taj potez djeluje nerazmjerno, pozivajući glavnu državnu odvjetnicu da sve objasni. “To je dosad neviđen i nedoživljen udar na neovisnost i samostalnost DORH-a, glavne državne odvjetnice i ravnateljice USKOK-a. Da vam premijer drži presicu na kojoj drži urbi et orbi lekciju DORH-u o zakonitom postupanju… Apsurdno je govoriti o ‘tajmingu’, ne radi DORH samo do 16, 17 sati, radi cijeli dan, radi i vikendima…”

Tuđi kadar

“Ne vidim zašto aktualni ministar ne bi mogao biti priveden u subotu u ranim jutarnjim satima. Pozivanje na razmjernost, da postupanje nije razmjerno šteti polučenoj tim kaznenim djelom je apsurdno, a to se i potvrđuje informacijama koje dobivamo. Govoriti da je glavna državna odvjetnica dužna objasniti javnosti dok se provode tajni izvidi, odnosno tajni postupak ili pak govoriti da će je sam nazvati… Nazivanje govori o onoj tezi da je ona postavljena od Vlade na čelu s aktualnim premijerom Plenkovićem i da je, po stajalištu relativno dobrog pravnika Plenkovića, bila dužna obavještavati Vladu kao tijelo koje odlučuje o njezinu imenovanju. Onda se doista postavlja pitanje što je to, neki podređeni položaj ili je čak funkcija državnog odvjetnika kao produžene ruke izvršne vlasti”, rekao je Olujić.

Treba u kontekstu ove priče podsjetiti da je Plenković do posljednjeg trenutka branio Horvata kojega je smijenio na osobni zahtjev, no treba isto tako podsjetiti da Horvat kao ministar, ali i kao HDZ-ovac ne znači previše. Ovaj šef međimurske organizacije vladajuće stranke nacionalnu karijeru izgradio je kao kratkotrajni ministar poduzetništva u nekadašnjoj vladi Tomislava Karamarka i Tihomira Oreškovića. Tih je godina Horvat o Karamarku govorio biranim riječima, laskajući mu kao svojevrsnom političkom revolucionaru, to mora da je i bio jedan od razloga zašto ga Plenković nije prigrlio u svoju prošlu vladu. Oni koji poznaju odnose unutar HDZ-a reći će da je Horvat za Plenkovića bio posve neprimjetan, posebice zbog toga što vladajuća stranka u Horvatovu kraju ionako nikada nije ostvarivala neke primjetne izborne rezultate. Kako je HDZ kadrovski devastiran, Plenković je Horvata u svoju vladu bio prisiljen pozvati kao ministra gospodarstva u trenutku kada je njegove redove zbog afere Borg napustila Martina Dalić.

Sumnjiva osoba

Nikada do kraja Plenković nije bio zadovoljan Horvatom kao ministrom, prilično se loše postavio u krizi s Uljanikom, poslije ga se spominjalo i kao osobu koja koketira s Milijanom Brkićem pa je premijer s njime uvijek bio na oprezu, no unatoč tome, u stranačkoj hijerarhiji prodorni Međimurac dogurao je u stranačko predsjedništvo i uspio steći status jednoga od rijetkih članova Plenkovićeve vlade s iskustvom u takozvanom realnom sektoru, ali i bez iskustva u Domovinskom ratu, zbog čega su ga politički neistomišljenici nazivali dezerterom premda su oni koji su mu skloni i danas za njega spremni reći kako je on umjereni konzervativac, što je doista i odgovaralo imidžu Karamarkova HDZ-a. Zašto je Plenković Horvatu dao Ministarstvo graditeljstva i u svojoj novoj vladi, do danas je misterij i u samom HDZ-u, međutim, neki vjeruju kako je to učinio baš zbog toga što je stranka u Međimurju slaba pa ju je tom ministarskom foteljom barem donekle htio očvrsnuti.

Umjesto toga, Plenković je dobio traljavi proces obnove koja se u Horvatovu mandatu nije pomakla s mrtve točke, oni koji su s njim do jučer surađivali reći će kako je baš Horvat najodgovorniji za to jer problemima u kojima se našao nije dorastao. Dorastao ili ne, Horvat će, kako zasad stvari stoje, zavšrio u Remetincu, a uskoro bi se tim putem mogao još jedan bivši kolega, nekadašnji virovitičko-podravski župan Tomislav Tolušić, koji se odnedavno posvetio vlastitoj vinariji, premda ga politika i danas prati u stopu. U tu istu politiku koja ga prati u stopu, osim njegova političkog oca Josipa Đakića, pogurao ga je Tomislav Karamarko, koji je u spretnom županu prepoznao ministarski potencijal, predstavljajući ga naciji kao mladu nadu svoje stranke i Vlade. Mladi Tolušić s Plenkovićem je surađivao kao ministar poljoprivrede, no ta suradnja nikada nije bila idealna, ali je zato Tolušićeva moć u virovitičkoj organizaciji stranke bila neupitna pa ga je Plenković držao uza se sve dok se medijskim prostorom nisu počele kotrljati afere vezane uz nerazmjer njegove imovine. Kada se nakon rekonstrukcije Vlade Tolušić uključio u kampanju za HDZ-ove unutarstranačke izbore, postalo je jasnije da on i Plenković definitivno nisu dio istoga tima.

Učvršćena suradnja

Poražen na tim stranačkim izborima, Tolušić se okreće svojoj vinariji koja je nedavno spominjana u medijima zbog istrage nad bivšom ministricom Žalac, koja se navodno proširila i na Tolušića čiji je kum Petric priveden s tom HDZ-ovkom. Sada se pak Tolušića spominje zbog pogodovanja i sređivanja poticaja tvrtkama među kojima se nalazi i ona koja je gradila njegovu virovitičku vilu. Kadrom bivšeg predsjednika HDZ-a u aktualnoj Plenkovićevoj vladi smatra se i ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, čija je afera pala u drugi plan nakon što su medijske stupce napunili njegovi sadašnji i bivši kolege, međutim, nije nepoznanica da je Ćorića u probleme uvuklo svjedočenje njegova bivšeg pomoćnika Domagoja Validžića koji je u USKOK-u otkrio kako je hercegovačkom poduzetniku Milenku Bašiću pogodovao po ministrovoj molbi. Vjeruje se kako Ćorićeve afere na ovome neće stati te da bi i on uskoro mogao na druženje kod kolege Horvata. Kolegi Horvatu možda neće Josip Aladrović, no i ovaj mladi ministar rada u ozbiljnoj je nevolji zbog toga što je, dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, sređivao poslove prijateljima i stranačkim pulenima.

Iako Aladrović nije Karamarkov kadar, ne treba zaboraviti da je on izdanak požeške organizacije HDZ-a koja je uz blagoslov zaboravljenog Lucića uvijek bila naklonjenija Brkiću i Karamarku nego Plenkoviću. Upravo se Aladrovića nedavno po kuloarima počelo spominjati kao Plenkovićeva zamjenika pa premijeru u jednu ruku ide u prilog to što ga se ipak malo spustilo, jer je mladi ministar koji je odnedavno ušao u vodstvo zagrebačke organizacije HDZ-a ozbiljno poletio. Kada se vidi da su uglavnom posrnuli ljudi kojima Plenković nikada nije bio naklonjen, nije čudno što se po Plenkovićevoj stranci govori o tome da su njegove prozivke na račun Državnog odvjetništva igrokaz za javnost te da predsjednik Vlade i glavna državna odvjetnica surađuju i više nego dobro, kao što je to i dosad bilo.