RENATO PETEK O SLJEMENSKOJ ŽIČARI: ‘Žičara je trebala biti jedan od glavnih aduta Milana Bandića, a sada se pretvorila u jednu veliku aferu!’

Neovisni zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Renato Petek za portal Otvoreno ocjenio je kako je sljemenska žičara postala najveći simbol vladavine Milana Bandića u Gradu Zagrebu.

“Upozoravao sam na to i ranije kad sam prije desetak mjeseci predstavio ugovore, odnosno anekse na sve osnovne ugovore. Žičara je trebala biti jedan od glavnih aduta Milana Bandića, a sada se pretvorila u jednu veliku aferu zbog toga što su se potpisivali dodatni aneksi ugovora na osnovni ugovor koji je tada na javnom natječaju bio najpovoljniji i to je osvojila tvrtka GIP Pionir d.o.o.”, rekao je Petek istaknuvši da je Bandić povezan s tom tvrtkom te da su i sami istaknuli prilikom potpisivanja ugovora Bandić i vlasnik te tvrtke istaknuli da su višgodišnji prijatelji, rekao je gradski zastupnik i podsjetio kako gradonačelnik živi u stanu koji je gradila ta tvrtka.

“Interesantno je da je najbolji ponuđač dodatno osigurao na 300 milijuna kuna osnovnog ugovora bez PDV-a, dodatnih 90 milijuna kuna, što je maksimalni iznos da se ne bi poništavao taj javni poziv. Zakon ograničava da se aneksima ne smije prijeći tih 30 posto osnovnog ugovora, a oni su došli do 29, 5 posto. No sama žičara je simbol Bandića u kontekstu lošeg upravljana gradom. U početku se smatralo da će cijene biti 500 i nešto milijuna kuna s PDV-om, a sad su prešle na 800 milijuna kuna. Ne zna se točno na koliko je faktura ZET platio PDV-a, postoji mogućnost da se za jedan dio računa uštedjelo˝, rekao je Petek.

Istaknuo je da se početkom studenog založio da se Bandić prije puštanja u promet obrati zastupnicima i predložio je zaključak da mora donijeti račune i sva obrazloženja vezana za taj projekt.

“Na sjednici 8.prosinca to će biti točka dnevnog reda, on mora doći, obrazložiti povećanje cijena koje znamo da postoji. Mi ne znamo ukupnu cijenu svih četiri faza žičare; uklanjanje žičare, izgradnju tramvajske pruge i popratne objekte zemljišta za parking nasuprot donjoj postaji i razno razni priključci koji su vezani za žičaru. Za sad smo na 709 milijuna kuna, to je najprecizniji iznos bez PDV-a i u tom sam uključio 112 milijuna kuna kamata što ćemo na kredit morati vratiti u sljedećih 15 godina, no to ZET neće vraćati, već direktno grad Zagreb˝, rekao je Petek.

Grad Zagreb je za upravitelja Žičare Zagreb stavio ZET.d.o.o. koji je i preuzeo i financiranje kompletne žičare. Petek smatra da je ZET izdvojen da bi se mogao zadužiti i podići kredit, iako mu je jamac grad Zagreb.

“ZET se ionako financira iz gradskog proračuna za uslugu javnog prijevoza. Iznos koji se godišnje izdvaja za subvenciju javnog prijevoza je između 500 i 600 milijuna kuna, tako da će grad samo na taj iznosi ukoliko će moći, dodati ono što će biti potrebno kako bi ZET mogao plaćati kamate kada krenu obaveze prema bankama. Što se tiče prihoda ZET-a drastično je pao, 65 posto su smanjeni prihodi, a sve više će se ovisiti o Gradu Zagrebu, iako je i prije funkcionirao prema sistemu spojenih posuda”, rekao je Renato Petek.