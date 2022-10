‘REMEK DJELO MERKEL, STOGA, HVALA TI ANGELA!’! Orban otkriva kako je ‘Mutti’ sredila Putina: Strahuje od oluje nad Europom, rekao konačno što misli o Rusiji

Autor: Zoran Meter/Gepolitika News

Ukrajina je ostala bez struje, dok se noću temperature spuštaju na 3C stupnja. Riskirati i pozivati na ponovno testiranje ruske vojne (ne)mogućnosti ili Putinove (ne)odlučnosti lako je činiti iz udobnih političkih i novinarskih fotelja. Međutim, staviti se u položaj običnih ljudi na ukrajinskom terenu malo tko želi od onih koji sada upravo na to pozivaju.

Riječi mađarskog premijera Viktora Orbana uvijek izazivaju pozornost političara i široke javnosti diljem Europe ne samo zbog njegove dosljednosti i čvrstoće u političkim stavovima (koji često izazivaju burne reakcije Bruxellesa i glavnih europskih prijestolnica zbog njihove kontroverze u odnosu na politički i ideološki mainstream EU). Još više tu pozornost plijene konkretni potezi koje Budimpešta poduzima s ciljem primarne zaštite svojih nacionalnih interesa (Hungary First), dok zajedničke EU politike provodi tak kada osigura ove prve.

Ovdje bih dodao kako su se sličnih politika (primarnog vođenja brige o svojim nacionalnim interesima) donedavno pridržavale i ključne članice Unije – Njemačka i Francuska (ali one su bile te koje su i definirale „pravila igre“ za svu EU). To su činile sve do predaje vanjske i energetske politike, kako svojih zemalja tako i čitave EU u ruke Washingtona nakon 24. veljače i početka ruske vojne intervencije u Ukrajini.





“Hvala ti, Angela”

Od tada vrijede neka druga pravila, a na djelu je, zapravo, de-suverenizacija država članica Unije, odnosno centralizacija EU sa svim svojim posljedicama o kojima više neki drugi put. Sada bih se ipak fokusirao na Viktora Orbana i njegov politički smjer.

Kritike „nekonvencionalnog“ mađarskog premijera nedvojbeno će se nastaviti i nakon što je on početkom tjedna stigao u službeni posjet Njemačkoj i nakon što je, jučer, u Berlinu, u E-Werku, sudjelovao na tribini „Oluja nad Europom“ – ukrajinski rat, energetska kriza i geopolitički izazovi”.

Mađarski premijer tom je prigodom odgovarao na pitanja urednika njemačkog časopisa za političku kulturu Cicero Alexandera Marguiera i izdavača medija Berliner Zeitung Holgera Friedricha. Tekst razgovora je objavljen u prvonavedenom mediju 11. listopada, a izdvajam najzanimljivije dijelove:

Orban smatra kako nema apsolutno nikakve sumnje da je Rusija prekršila međunarodno pravo u svezi aneksije Krima, zbog čega je Mađarska jasno na strani Ukrajine. Hvali bivšu njemačku kancelarku Angelu Merkel iako je s njom vodio teške sukobe oko migracijske politike.

Međutim, smatra Orban, način na koji je tadašnja kancelarka postupila u krimskoj krizi 2014. bio je “diplomatsko remek-djelo”. Jer Njemačka je odmah ušla u pregovore s Rusijom i tako izolirala sukob u okviru rusko-ukrajinskog te se nije proširio u Europu. “Stoga: hvala ti, Angela!”, kazao je Orbán.

U sadašnjem ratu u Ukrajini, pak, nitko nije niti pokušao pregovarati, zbog čega je sukob sada međunarodni, tijekom čega se nitko ne pita koji su interesi država poput Mađarske, smatra Orban i dodaje slijedeće: „Nisam spreman pomagati Ukrajincima na način da ekonomski uništim Mađarsku i da Mađari umru.”









Dalje kaže kako u Europi postoje dva tabora: ratni i mirovni. “Pripadam mirovnom taboru, pa sam za trenutačni prekid vatre – bez obzira što Ukrajinci misle o tome. To me razlikuje od onih koji žele odluke izvoditi iz ukrajinskih interesa”, prenosi Orbanove riječi njemački medij.

“Mi smo energetski patuljci”

„Nismo htjeli financirati Ruse, ali mi ih zapravo financiramo.” U šest mjeseci Rusija je zaradila 158 milijardi eura, od čega je polovica stigla iz Europe. Ne treba uzeti u obzir samo količinu sirovina, već i njihovu tržišnu cijenu. “Kad cijene rastu, Rusi prodaju manje plina, ali svejedno zarađuju više.”

Sankcije se isplate samo ako ste jači. “Što se tiče energije, mi smo patuljci, a Rusi su divovi. Patuljak sankcionira diva i onda se pita zašto ne funkcionira.”









Kako dalje navodi medij Cicero, u trenutačnim tektonskim geopolitičkim pomacima, Orbán Zapad vidi slabijim nego ikada. Navodi kako njega samog optužuju da je trojanski konj Putina, ali odmah dodaje i kako se „veliki dio svijeta – Indija, afričke zemlje – također nije složio s pozivom SAD-a na savezništvo protiv Rusije“.

Takvo ignoriranje SAD-a ne bi postojalo u prijašnjim vremenima, navodi šef mađarske vlade i dodaje kako „nikada nismo bili tako slabi na globalnoj razini. Stoga: “Prekid vatre, odmah”. U protivnom će „deseci tisuća poginuti, a rat će se prenijeti u Europu.” „Papa, Henry Kissinger i Jürgen Habermas također su za prekid vatre umjesto dugotrajnog dogmatizma”.

Ovdje treba dodati kako je Viktor Orban izjavio i da bi bilo najbolje da pregovore o završetku rata u Ukrajini vode Donald Trump i Vladimir Putin jer je aktualni američki predsjednik Joe Biden otišao predaleko kada je ruskog predsjednika Vladimira Putina nazvao ratnim zločincem ili masovnim ubojicom.

Treba konstatirati kako su pozivi na dijalog, kao jedini mogući način razrješenja ukrajinskog sukoba, sve češći i s druge strane Atlantika, neovisno o nastavku službene oštre retorike protiv Rusije i Putina osobno, kao i izjava o nastavku vojne i svake druge pomoći Ukrajini sve dok to bude potrebno.

Problem je, naravno, kako pomiriti potpuno suprotstavljene stavove: dok jedni traže, kao preduvjet, potpuno povlačenje ruske vojske (što je krajnje nerealno, tim više što je Moskva nedavno i formalno-pravno priključila četiri ukrajinske jugoistočne regije u sastav Ruske Federacije (gotovo identično kao i Krim 2014.g.), Rusija podsjeća na svoje zahtjeve koje je Zapadu službeno predočila krajem prošle godine i koji će se „morati ispoštovati“.

Kompromisno rješenje, u takvim uvjetima, jednostavno nije vidljivo na horizontu. Pri tom je stanje u Ukrajini opasno eskaliralo nakon terorističkog napada na Krimski most i posljedičnih ruskih masovnih raketnih i zračnih napada diljem te zemlje, izvršenih u ponedjeljak i utorak. Osim toga, stiglo je i Putinovo upozorenje da će se takvi napadi nastaviti još intenzivnije u slučaju novih terorističkih napada na ključnu rusku infrastrukturu.

Moskva pojačava pritisak na Ukrajinu

Ponovno ignoriranje navedenih upozorenja ruskog čelnika, ili minoriziranje uspjeha ruskih raketnih napada od strane pojedinih zapadnih medija i navodnom učinkovitom suprotstavljanju istima od strane ukrajinskih sustava PZO i PRO nije dobro (jer sugerira na nastavak sukoba u smislu moguće ukrajinske pobjede na polju boja) i, što je najvažnije – nije istinito. Gradonačelnik Lavova Andrey Sadovoy u svom je telegram kanalu jučer napisao kako su ruski raketni napadi na kritičnu infrastrukturu tog grada uništio četiri trafostanice i da će trebati mjeseci da se obnove, a da svo to vrijeme u značajnom dijelu grada neće biti struje i td.

Slično je i diljem drugih velikih ukrajinskih gradova i regija gdje je sada svima jasno da „Rusija misli ozbiljno“.

Kako upravo piše njemački medij Bild, Moskva Kijevu nudi opcije između „hladne zime“ i mira uz osiguranje ruskih uvjeta. “Ono što vidimo je strategija za postizanje mira koji diktira Rusija i sprječavanje novog zimskog rata”, izjavio je za njemački medij stručnjak za Istočnu Europu Andreas Umland. On smatra da se napad upozorenja izvodi s ciljem kako bi sam ukrajinski narod izvršio pritisak na svoju vladu. Naime, zemlja je ostala bez struje, dok se noću temperature spuštaju na 3C stupnja.

Zaključio bih sa slijedećim: riskirati i pozivati na ponovno testiranje ruske vojne (ne)mogućnosti ili Putinove (ne)odlučnosti lako je činiti iz udobnih političkih i novinarskih fotelja. Međutim, staviti se u položaj običnih ljudi na ukrajinskom terenu malo tko želi od onih koji upravo sada na to pozivaju.