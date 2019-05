REKORDERI Gurao bicikl, pao i napuhao solidno, ali nije ni blizu ‘teškaša’

Autor: Dnevno

Međimurska policija je izvijestila o prometnoj nezgodi koja je lako mogla proći tragično, i to ne samo zbog prometa, već i zbog ogromne količine alkohola.

U nedjelju, 26. svibnja 2019. godine oko 20 sati u Pribislavcu, 58-godišnjak pod utjecajem alkohola od 4,27 promila gurao je bicikl Ulicom braće Radić. U jednom trenutku izgubio je ravnotežu i pao na kolnik. Vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u čakovečku bolnicu, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Nakon ukazane pomoći samovoljno je napustio bolnicu, javlja lokalna policija.

Ako mislite da je to neka vrsta rekorda, varate se. Neprikosnoveni “rekorder” u promilima je već 16 godina muškarac iz Makarske. Policija je na području Makarske 2003. godine intervenirala zbog obiteljskog nasilja. Nasilnik je bio toliko pijan da je već 16 godina nedodirljivi hrvatski rekorder. Izmjereno mu je 7,44 promila, a da dosegne ovaj rekord, navodno, trebalo mu je osam boca viskija.

Još je jedan slučaj zanimljiv iz policijske arhive, a u igri su opet bili bicikl i alkohol. Biciklizam obično ide ruku pod ruku sa zdravim životom, ali ne i u slučaju gospodina iz Jagodnjaka, dobrog poznanika policije. Do prosinca 2015., kada je postavio osobni rekord od 5,32 promila, bio je višestruko evidentiran zbog vožnje bicikla u alkoholiziranom stanju. I sam je bio šokiran promilima, jer je do 17.30 – kada je uhićen – popio samo “litru-dvije rakije i desetak piva”. A i to je “morao” jer je bio na svinjokolji, pa mu je, kako je rekao, alkohol trebao da se može koncentrirati na posao.