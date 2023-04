‘REKLI SU MI DA IMAM RAK KIČME!’ Načelnik hrvatske općine prošao 22-godišnju agoniju, tužio bolnicu, sudski troškovi veći od odštete: ‘Iskasapili su me, dobio sam sepsu od toga’

Autor: Dnevno.hr

Nevjerojatan splet okolnosti učinio je od načelnika općine Perušić Ivice Turića (63) bolesnika koji već više od 20 godina proživljava zdravstvenu kalvariju.

Iako su mu rekli kako ima rak, srećom, to se ispostavilo netočnim, no nije ni sanjao kako je razlog njegovim nesnosnim bolovima puno banalniji

“‘Nije to tumor nego – tupfer! Ostavili su ti gazu, pa se na tom mjestu na kralježnici stvorila ‘septička jama‘, rekao mi je neurokirug Josip Paladino nakon operacije 4. ožujka 2015. godine u Neurokirurškoj klinici KBC Zagreb. Bio sam još pod posljedicama anestezije, pa nisam mogao procijeniti je li to san ili stvarnost. Ispostavilo se ipak da je riječ o strašnoj stvarnosti. U tijelu sam čak 22 godine nosio gazu koju mi nisu uklonili nakon operacije 6. veljače 2001. u Kirurškoj klinici KBC Rijeka gdje sam podvrgnut zahvatu nakon prometne nesreće”, kazao je za zadarski.hr načelnik Općine Perušić Ivica Turić.





Tražio 11 tisuća, nije dobio ni dvije

Iako je od zadnjeg operativnog zahvata prilikom kojeg je mu je u fibriznoj čahuri pronađeno strano tijelo – gaza, prošlo osam godina, zdravlje mu je trajno narušeno, a osim što bi mogao postati medicinski fenomen, ovih dana bi se njegov slučaj mogao uvrstiti i u pravosudne fenomene.

Naime, u tužbi koju je protiv KBC Rijeka podnio 3. srpnja 2015. godine dobio je odštetu za neimovinsku štetu u iznosu od 1.995,62 eura jer iako nije bilo sporno gdje je i kada gaza ostavljena, nije utvrđeno da mu je uzrokovala toliku štetu, odnosno koliko je prvotno zatražio.

Sutkinja Općinskog suda u Gospiću Vera Miočić odbila mu je kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelu u kojem traži naknada neimovinske štete u preostalom zatraženom iznosu od 11.011,22 eura imovinske štete, te dio od 185,81 euro u preostalom zatraženom iznosu jer je vještačenjima utvrđeno da se zbog posljedica gaze u tijelu nije liječio kod psihijatra, niti mu je to uzrokovalo veće zdravstvene probleme. Pridodano je i k tome kako iz medicinske dokumentacije nije bilo vidljivo da bi mu netko rekao da ima ‘rak kičme‘ te da bi u tom slučaju brže došao na MR, a ne bi za to čekao tri mjeseca.

‘Dobio sam sepsu od toga, iskasapili su me na kraju… To je strašno, strašno’

“Ne bih ja to ni bio prijavio, no prijatelj mi je rekao kako moram zbog drugih pacijenata. Odmah sam mu rekao nemoj… ispast ćemo budale, a tako je i bilo. Mislim to je strašno, dobio sam sepsu od toga, iskasapili su me na kraju… To je strašno, strašno…”, ogorčen je Turić opisujući kako su ga tijekom sudskog postupka ponižavali i govorili mu da laže.

Iako je nesporno utvrđeno da su mu liječnici u tijelu ostavili gazu još 2001. godine.

“Bio sam na jednom ročištu i nisam htio više dolaziti. Rekli su mi da sam lažov i bezobrazan, a ja sam im samo rekao: eto želim da vam bude kao meni. Zdravlje mi je nikakvo, liječim se sam već 20 godina. Ne rade mi ni crijeva ni ništa, uništili su me totalno – kaže.









Predmet sudskog postupka bila je naknada imovinske i neimovinske štete koja mu je nastala zbog liječničke pogreške kao posljedice operativnog zahvata obavljenog 6. veljače 2001. u Kirurškoj klinici KBC Rijeka kada je u tijelu zaostalo strano tijelo gaza, koje je uklonjeno 4. ožujka 2015. u Neurokirurškoj klinici KBC Zagreb. U tužbi je naveo kako je stradao u prometnoj nezgodi 24. travnja 1999. i tom prilikom zadobio politraumu sa prijelomom dva kralješka, rebara s izljevom krvi u desno prsište i motoričku slabost donjih ekstremiteta.

‘Učahurena gaza’

Zbog zaostale slabosti donjih ekstremiteta u više je navrata operativno tretiran i rehabilitiran, a posljednji operativni zahvat u području slabinske kralježnice obavljen je 6. veljače 2001. u KBC Rijeka kada je izvađen osteosintetski materijal. U daljnjem toku Turić je zbog pritiska i bolova u području kralježnice liječen analgeticima i fizikalnom terapijom sve do 11. mjeseca 2014. godine. Nakon pada na leđa u 11. mjesecu 2014. godine došlo je do akutizacije bolova u području slabinske kralježnice zbog čega je 14. studenoga 2014. učinjen MSCT slabinske kralježnice, a potom 22. svibnja 2015. i MR.

Tada je u području kralježnice dijagnosticirana ograničena tvorba dimenzije 4,8×3,2×5,0 cm, pa je nakon toga u KBC Zagreb obavljen operativni zahvat prilikom kojeg je fibriznoj čahuri pronađeno strano tijelo – gaza.









“Kada mi je 2014. godine rođena unučica okliznuo sam se i pao u kupaonici. Na kičmenom dijelu leđa napipao sam tada oteklinu veličine ‘pin pong‘ loptice. Operaciju sam čekao dva mjeseca. Na magnetu su mi vidjeli točku kraj kičme. U Zagrebu su mi utvrdili tumor, rak, kičme. Kada su mi to rekli više nisam mogao razmišljati. Zna se što je to. Kada sam konačno došao na operaciju zbog nesnosnih sam bolova rekao Paladinu. Profesore radite što hoćete. A nakon operacije imao sam što čuti. Sada imam platiti više sudskih troškova nego što sam dobio odštete”, kaže Turić.

U sudskom postupku je nesporno utvrđeno da je posljednji operativni zahvat u području njegove slabinske kralježnice obavljen 6. veljače 2001. u Kirurškoj klinici KBC Rijeka gdje je prilikom vađenja osteosintetskog materijala zbog liječničkog nemara zaostala – učahurena gaza!

‘KBC Rijeka postupila protivno dužnoj profesionalnoj pažnji’

Svjedoci Branislav Stanković i Miroslav Vukić, liječnici, potvrdili su da gaza ne smije zaostati u organizmu, a po navodima dr. Vukića riječ je o očitoj omašci i da se gaze uvijek moraju prebrojati kako bi se sve izvadile iz organizma nakon operacije.

U odgovoru na tužbu KBC Rijeke istaknuto je pak kako ni s čim nije dokazano da je strano tijelo zaostalo u jednom od njihova dva operativna zahvata posebice jer je Turić više puta operativno tretiran i imao je više zdravstvenih tegoba. Naglasili su kako je u otpusnom pismu KBC-a Zagreb od 6. ožujka 2015. jasno navedeno da je Turić bez većih subjektivnih tegoba, pa strano tijelo očito nije uzrokovalo nikakve trajne smetnje ni posljedice pa ni smanjenje životne aktivnosti.

U svojoj presudi sutkinja Općinskog suda u Gospiću Vera Miočić zaključila je kako iz provedenog postupka proizlazi da je KBC Rijeka postupila protivno dužnoj profesionalnoj pažnji.

“Može se govoriti o očitom propustu koji se nije smio desiti profesionalnom zdravstvenom osoblju tijekom operacije koja sama po sebi zahtijeva pojačanu pažnju. Time se zaključuje da su dokazani kumulativno svi elementi za dosudu naknade štete tužitelju od strane tuženika koji svoju krivnju nije otklonio tijekom ovog dokaznog postupka”, navela je sutkinja u obrazloženju.

Dodala je kako je odluka o pravičnoj novčanoj naknadi u slučaju povrede prava osobnosti tužitelja, uslijedila nakon provedenog medicinskog vještačenja sukladno naprijed navedenim zakonskim odredbama i primjenom Orijentacijskih kriterija Vrhovnog suda RH.