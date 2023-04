‘REKLI SU DA JE NETKO DRUGI VOZIO, ALI NISU HTJELI REĆI TKO!’ Sletio s ceste u šipražje, pa se pokupio kući spavati: Promijenio priču, više dvoje djece ne spominje

Autor: Dnevno.hr

Tog se dana Ivan (27) do te mjere napio, da je tastovim vozilom skrivio nesreću, izletio s ceste i otišao kući spavati.

Prema presudi, sve se dogodilo lani u rujnu oko 18 sati u Ulici Matije Antolca kod kbr. 3 u Petrinji. Policija je navela kako je Ivan upravljao osobnim automobilom sisačke oznake pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 2,37 promila, piše Danica.

“Vozilom je prešao na suprotnu stranu kolnika gdje je prednjim lijevim kotačem udario u rubni kamen te sletio u odvodni kanal nakon čega je udario u prometni znak za označavanje ulice te se nastavio kretati i potom udario u zemljani nasip koji je služio za prelazak željezničke pruge nakon čega se zaustavio.





‘Više njih je reklo da je netko drugi vozio’

Kod sebe za vrijeme vožnje nije imao vozaču dozvolu, a nakon prouzročene prometne nesreće napustio je mjesto događaja, a da vlasniku oštećene stvari, Gradu Petrinji, nije ostavio podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću”, istaknula je prekršajna sutkinja.

Ivan je na suđenju rekao kako se zapravo ne sjeća cijelog događaja, niti se sjeća što je nakon prometne bio izjavio policiji.

“Tog dana bio sam na nekom rođendanu, napio sam se i čak pretpostavljam da je možda i netko drugi vozio moj automobil. Naknadno sam pitao te osobe koje su bile na rođendanu da li je možda netko vozio moj auto i više njih je reklo da je netko drugi vozio, a ne ja, ali da mi neće reći tko.

‘Ne želim otkriti tko su jer ne želim nikog petljati’

A tko su osobe koje mogu potvrditi da nisam ja vozio? Ma, ne želim reći jer ne želim u to nikoga petljati i kad sam razmislio želim prihvatiti krivnju i odgovornost za prekršaje. Ali, ne prihvaćam da kod sebe nisam imao vozačku jer me policajci nisu niti zatekli u vozilu, već kod kuće kako spavam.

Policijski službenici odvezli su me na mjesto događaja i nisam bio uzeo nikakve dokumente. Šogor mi je donio osobnu iskaznicu, a policajci su rekli da ne treba vozačka dozvola na uvid”, branio se Ivan.

Policajac koji je bio na očevidu svjedočio je pak kako su zatekli automobil u nekom šipražju kraj pruge, a utvrdili su da se radi o osobnom automobilu Ivanova punca.









‘Izbjegavao je dvoje djece’

“Dok sam obavljao očevid, Ivan je s mojim kolegama došao na mjesto događaja i sjećam se da je izjavio da je skrenuo vozilom lijevo jer je izbjegavao dvoje djece koja su se kretala kolnikom i da ih ne udari skrenuo je ulijevo.

Tražio sam ga vozačku dozvolu na uvid jer po utvrđivanju alkoholiziranosti ista mu se treba oduzeti i izdati mu se za to naredba, tako da se sjećam da on to nije predočio”, naglasio je policajac.

Sutkinja je Ivana na koncu proglasila krivim te ga osudila na 30 dana uvjetnog zatvora, 580 eura kazne i zabranu upravljanja na tri mjeseca. Kako je dva dana bio u policijskom pritvoru, kazna zatvora smanuje se na 28 dana.









Presuda je nepravomoćna i Ivan se na nju može žaliti u zakonom predviđenom roku.