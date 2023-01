REKLI DA OSNIVAJU UDRUGU, A RAZMIŠLJAJU O POLITICI! ‘Rasprostranit ćemo se diljem Hrvatske’: Dolaze im govornici, ne znaju ništa o političkom angažmanu

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Veliko iznenađenje čeka hrvatsku političku scenu koju, polako ali sigurno, preplavljuju formati na koje Hrvati još nisu sasvim navikli.

Naime, u najavi je okupljanje istaknutih imena hrvatske politike, aktera koje bi, u tradicionalnim okvirima ljevice i desnice, teško stavili u istu sobu, a kamoli okupili iza zajedničke političke inicijative.

U subotu 21. siječnja održat će se osnivačka skupština udruge ‘Hrvatsko bilo’, iza koje stoje javnosti itekako poznati dr. Herman Vukušić, Darijo Žepina i Damir Katulić.





U priopćenju kojim najavljuju osnivanje udruge navode kako je hrvatsko društvo suočeno s cijelim nizom izazova od kojih neki predstavljaju vitalne nacionalne interese RH, a svjedoci smo da, nažalost, u populaciji postoje vrlo izražene ideološke i svjetonazorske podjele.

Počinje kucati ‘Hrvatsko bilo’

Tvrde, cilj ‘Hrvatskog bila’ nije biti samo jedna u nizu udruga koje promoviraju ‘jednodimenzionalne stavove’, već pokušati pronaći konsenzus oko krucijalnih tema. Ponajviše oko boljitka hrvatskih građana u područjima demografije, zdravstva, gospodarstva, nacionalne sigurnosti, dijaspore, branitelja i društveno ranjivih skupina.

Kažu, to su samo neke od tema kojima će se baviti i nuditi rješenje uz pomoć eminentnih stručnjaka.

Zato će na osnivačkoj skupštini o tim područjima biti iznesena mišljenja eminentnih stručnjaka poput prof. Stjepana Šterca, koji će govoriti o demografskim izazovima, a osim prof. dr. Mire Jakovljevića i dr. Hermana Vukušića, izlaganja će imati i prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander te Damir Katulić s konceptualnom analizom aktualnog položaja RH unutar Europske unije.

Dolaze ‘nespojivi’: Zurovec, Prkačin, Ostojić i Bernardić

No, osim inicijatora osnivanja udruge i izlagača, intrigantna su imena sudionika. Naime, najavljeno je da će na osnivačkoj skupštini prisustvovati saborski zastupnici Ružica Vukovac, Dario Zurovec, Ante Prkačin i Rajko Ostojić.

Primjećujemo, ideološki zaista šarolika skupina. Ali valja biti korektan i reći da, iako ovo jest iznenađenje, osnivanje udruge s jasnim političkim ciljevima nije potpuna novost. Podsjetimo, toga se dosjetio i bivši šef Fonda za obnovu, Damir Vanđelić, koji je osnovao udrugu ‘Zrin’ po dosta sličnom principu: detekcija problema – nuđenje rješenja stručnjaka.









Mnogima tada, a ni dan danas nije jasno zašto bi netko tko želi biti aktivni politički dionik, barem što se tiče rješavanja problema i izazova u zajednici – što bavljenje politikom de facto jest, osnovao udrugu, a ne političku stranku. Također, postavlja se pitanje, hoće li ta ista udruga u jednom trenutku i postati stranka?

Iste dileme javljaju se s najavom osnivanja udruge ‘Hrvatsko bilo’, a odgovore na sva ta pitanja dao nam je jedan od članova Inicijativnog odbora, u politici već poznat Darijo Žepina.

Žepina: Hrvatima je dosta praznih političkih priča

Za početak, objasnio je zašto udruga, a ne stranka.









“Hrvatima je dosta praznih političkih priča u smislu stranaka i platformi. Bio sam glavni tajnik u jednoj stranci, na sam skup u subotu doći će ljudi iz znanstvene pozicije, poduzetničkog sektora i pet saborskih zastupnika”, rekao je uvodno i odmah otkrio malo iznenađenje.

Naime, osim već navedenih, na osnivačkoj skupštini očekuju i Davora Bernardića.

“Imat ćemo širok spektar ljudi, od ljevice do desnice, s tim da ćemo postaviti standard i platformu koja će biti prihvatljiva svakom patriotu. Ne zanima nas strančarenje niti ćemo se na taj prizeman način baviti politikom. Govorit ćemo o tri važne teme: demografiji, mentalnom zdravlju Hrvata nakon koronavirusa te položaju Hrvata unutar Europske unije. Jesmo li zaista punopravni članovi? Pokrenut ćemo širu raspravu, pozvali smo govornike koji će obraditi te teme. Usudim se reći da te ljude ne može okupiti jedna politička opcija. Mi ćemo nuditi rješenja. Političke stranke govore o problemima, no ne nude odgovore i kvalitetna rješenja”, rekao nam je Žepina, inače bivši glavni tajnik Domovinskog pokreta.

‘Rasprostranit ćemo se diljem Hrvatske’

Da su im planovi zaista ozbiljni, potvrđuju činjenice da planiraju djelovati na području cijele države, ali i šire.

“Rasprostranit ćemo se diljem Hrvatske u filijalama, mi sada osnivamo temeljnu udrugu, a uskoro će u svim županijama osnovati svoje podružnice”, rekao nam je.

Šuška se da je konačni cilj ipak stranka: ‘To nije u planu’

No, u kuloarima se šuška da tome baš i nije tako i da su im planovi zapravo drugačiji. I nas je zanimalo kako to da odbacuju navode da će u jednom trenutku postati stranka kada već postoji tako razrađena mreža.

“Vjerujte mi, to neće biti stranka. Kakva bi to stranka bila u koju bi došli, primjerice, Bernardić i Prkačin, svatko iz svoje sfere. Stranka nije u planu, niti nemamo namjeru osnovati političku stranku i da za šest mjeseci ili kada se već približe izbori kažemo ‘pridobili smo ljude i tu ćemo udrugu pretvoriti u platformu kao Možemo!”.

‘Ograđujem se od SDSS-a i Možemo! za vijeke vjekova’

No, jednu drugu opciju za direktnijim političkim angažmanom ne isključuju.

“Hoćemo li podržati neku stranku? Apsolutno postoji šansa da stanemo iza neke političke opcije koja je stvarno spremna provesti rješenja koja ćemo nuditi. Postoji li bolji stručnjak od Šterca? Svi mu kimaju glavom, no nisam vidio da je ijedna stranka u programu prihvatila neka njegova rješenja”, kaže nam Žepina.

Ipak, nekima podršku nikada neće dati i tu su kategorični.

“Ograđujem se od SDSS-a i Možemo! kao takve za vijeke vjekova”.

A kome bi podrška bila moguća?

“Od SDP-a do stranke na daljnjoj desnici. Iako, općenito je deplasirano pričati o ljevici i desnici. Suverenizam u Hrvatskoj ne stanuje. Mi ćemo se potruditi i pokazati da stvari mogu biti drugačije. Zadnjih 30 godina su krive stvari navedene kao meritum, tu govorim o svim Vladama. Imamo doticaj s terenom i ljudima, oni koji će biti na osnivačkoj skupštini su ljudi koji mogu napraviti dobro za Hrvatsku. Sve Vlade radile su krive poteze nauštrb Hrvata i naših građana. Pretvorili smo se u poslušničku državicu na Balkanu”, odlučan je Žepina.

No, građane bi svejedno moglo zbuniti to lijevo-desno miješanje pod jednim krovom zajedničkih interesa jer se to u Hrvatskoj dosad nije realiziralo.

‘Mi smo patrioti, to je temelj. Zar i ljevičari nisu domoljubi?’

Zato smo Žepinu pitali da nam što preciznije opiše kako kuca ‘Hrvatsko bilo’.

“Pod broj jedan, mi smo patrioti, temelj svih naših potencijalnih rješenja kreće s Domovinskim ratom. To je svetinja. Nemamo ništa protiv, kolokvijalno rečeno, ljevičara. Zar i ljevica kao takva ne bi trebala biti domoljubna? Njihov je kut gledanja malo liberalniji od krajnje desnice, ali to su nijanse. Nama treba konsenzus na nacionalnim pitanjima, po tome nismo ni desničari ni ljevičari”, tvrdi Žepina.

Ljudi koji dolaze na osnivanje ‘Hrvatskog bila’ u subotu tek trebaju odlučiti hoće li biti članovi.

“Nadamo se da hoće, razgovarali bi o suradnji sa Štercom i eminentnim stručnjacima, o njima ovisi hoće li biti članovi, a mi ćemo baštiniti sve ideje koje zastupaju iz pozicije struke. Ova je inicijativa ponikla s terena, imamo jako puno simpatizera i ljudi koji čekaju da krenemo s radom. Naglasak je i na hrvatsku dijasporu prema kojoj se država maćehinski odnosi, svaku njihovu inicijativu smo satrali u temelju”, zaključuje Žepina.

Vukušić: Ne volim Tomaševića, ali dobru mrežu su napravili

Još jedan od inicijatora udruge, dr. Herman Vukušić rekao nam je da želi adresirati pitanja post-pandemijske medicine koja je, kako smatra, zagađena kulturološkim ratovima, podjelama na cijepljenje i necijepljene. Govorit će i o temi bitnoj za djecu, a radi se o transseksualizmu.

“Ako to znanstveno krenete propitivati, odmah ste homofob”, kaže Vukušić.

‘Možda ćemo u budućnosti podržati neke stranke’

I on tvrdi, ‘Hrvatsko bilo’ neće biti stranka.

“Možda ćemo u budućnosti podržati neke stranke i ideje, svejedno je jesu li dobra rješenja s lijevog ili desnog spektra. Kada je nešto dobro, treba podržati. Ali stranka nije intencija i ovog trenutka o tome nije bilo ni minute razgovora”.

Zatim nam je rekao kako za to ima ‘negativan primjer, ali primjer dobre organizacije’.

“Ja sam veliki kritičar Tomaševića, ali oni su se u nevladinom sektoru dobro organizirali. Imali su široku mrežu nevladinih aktivističkih udruga, postali su politički cilj. Naša intencija je da budemo platforma koja je važna za trenutni politički moment”, zaključio je dr. Vukušić.

Šterc: Dolazim govoriti o demografiji

Poznati demograf Stjepan Šterc potvrdio nam je da će govoriti na osnivačkoj skupštini udruge ‘Hrvatsko bilo’, no rekao je kako ga nitko nije zvao da se učlani i da još nije niti imao vremena proučiti sve detalje o samoj udruzi. Kaže, pričat će o svom polju – demografiji.

Buljan Flander: Nikad nisam bila članica stranke, niti ću biti

Nazvali smo i doktoricu Gordanu Buljan Flander kako bismo ju pitali stoji li iza njezinog najavljenog izlaganja i nešto više od govora o temi kojom se profesionalno bavi.

“Kolega Vukušić me zamolio da održim desetominutno predavanje o problemu seksualnog zlostavljanja djece. Nisam nikada bila članica niti jedne stranke, niti ću biti”, odbacila je mogućnost političkog angažmana.

Prkačin: Oni će jednom sigurno na izbore

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin potvrdio nam je kako je pozvan na osnivačku skupštinu ‘Hrvatskog bila’ te da su to njegovi prijatelji i dragi ljudi.

“Ne znam hoću li biti u Zagrebu, ako budem mogao, dolazim. Rado bih im dao potporu, neka rade”, rekao nam je Prkačin. On je mišljenja da će ‘Hrvatsko bilo’ u nekom trenutku sigurno na izbore, ali ne zna u kojem svojstvu.

“Možda koaliraju i s Domovinskim pokretom, ne znam, to tako ja razmišljam”, rekao nam je Prkačin.