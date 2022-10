REKLA ŠTO MISLI O ANNI FRANK I DOBILA OTKAZ! Lijepa političarka ostala bez funkcije: Bijesna stranka najavila istragu zbog skandaloznih tvrdnji

Švedski demokrati smijenili su Rebecku Fallenkvist s funkcije nakon što je objavila svoje viđenje o Anni Frank.

Naime, u objavi na Instagramu koja je u međuvremenu obrisana, Fallenkvist je Annu Frank, između ostalog, nazvala “nemoralnom”, prenose švedski mediji.

Objava političarke izazvala je oštre reakcije židovskih udruga i izraelskog ambasadora Ziva Neva Kulmana.

“Snažno osuđujem ovu groznu uvredu, nepoštovanje sjećanje na Annu Frank”, napisao je na Twitteru.

I strongly condemn

this despicable insult, disrespectful of the memory of Anne Frank. It comes in sharp contrast to #Sweden’s efforts to preserve the memory of the #Holocaust. Unfortunately, there are many more bad weeds that must be uprooted. pic.twitter.com/ircMIVWbQ8

— Ziv Nevo Kulman 🇮🇱 (@zivnk) October 15, 2022