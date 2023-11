Rekla da mladi Hrvati žive bolje nego ikad pa dobila svoje: ‘Bježim iz ove grobnice’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jedna je korisnica Reddita izazvala pravu lavinu objavom u kojoj tvrdi da mladi Hrvati danas žive bolje nego ikada jer takve slučajeve primjećuje u svojoj okolini, a zanimljivo, to povezuje s društvenim statusom, a ne obiteljskim imetkom.

“Ovo se odnosi na mlade od 23-30 godina, otprilike moja generacija. Imam 28 godina. Većina ih radi za 1500+ eura, nebitno imaju li srednju ili faks, nerijetko su i uspješni poduzetnici, kupuju stanove, grade i kupuju kuće, voze nove BMW-e i Mercedese na firmu, putuju, idu u luksuzne restorane, odsjedaju u luksuznim hotelima i resortima. Uglavnom, žive mnogo bolje nego ista dobna skupina prije 10-15 godina.





Nisam iz Zagreba, već iz kraja Hrvatske koji je poznat po najnižim plaćama i to nisu djeca bogatih roditelja, nego srednjeg ili čak nižeg staleža. No 90 posto ih ima zajedničko to da su popularni u društvu, još od osnovne i srednje škole, većina ih nema faks ili su završili neki bezvezni. Dakle, možemo zaključiti da je društvena popularnost jedan od ključnih stavki za uspjeh u životu, osim ako nisi vrhunski programer ili keramičar. Imaju li oni manje socijalizirani šansu da uspiju u životu ili je to rezervirano samo za društvenu elitu?”, pitala je na kraju.

Lavina negodovanja u komentarima: Ni blizu istini

U komentarima su se mahom svi složili da im nije jasno gdje su ti mladi, turbo uspješni Hrvati koji zarađuju preko 1500 eura.

“Ne znam u kojim si ti krugovima, ali da mladi Hrvati, kako ti navodiš, imaju 1500+ eura plaću mi nikako ne izgleda realno. Možda mladi u Zagrebu da, ali rekao bi da 70% “mladih Hrvata” nema tolika primanja”.

“Ne znam u kakvim se ti krugovima krećeš, ali ni blizu istini prema mom iskustvu”, pišu korisnici Reddita.

‘Ganjam iskustvo, bježim iz ove grobnice talenata’.

Nadalje joj poručuju da im se čini kako je promašila univerzum i planetu.

“Imam 25 godina, mag. ing., 900€ neto. Ganjam iskustvo, učim jezik i bježim iz ove grobnice talenata”.

“Doslovno nemoguće da većina ima sve to, ako svi su bogati, nitko nije bogat. Možda mlađa generacija generalno trpi manje sra*a, prije će mijenjati posao, prije će se žaliti, prije će ići raditi što daje pare, a ne što ih zanima”, nadalje pišu ljudi u komentarima pa dodaju da većina onih koje poznaju, a nalaze se u ranim dvadesetima, rade za oko 700 do 800 eura mjesečno, uz iznimku Zagreba gdje su primanja potencijalno nešto veća. “Daj me spoji s tim ljudima da nađem kao student posao za 1500€ i odsjedam u luksuznim resortima”, pišu joj.









‘Ne mogu ni dići kredit, a ne radim za minimalac’

Izdvajamo još neke komentare:

“Imam 29 godina, iz Zagreba, i u mom krugu svi imamo 1000-1200 eura plaću, štedimo da možda jednog dana možemo dići kredit za neku staru garsonjeru ili gledamo da pobjegnemo van države”.

“Da je mladima tako dobro onda ih ne bi toliko otišlo iz Hrvatske”.

“Ne znam je li ovo luksuz i je li prije bio, no da je ovaj život dobar… i nije”.

“Ostavi se Instagrama, to je ti je iskrivljena slika realnosti”.









“Ja danas ne mogu niti kredit za stan dići, a nije mi plaća minimalac. Stanovi po ZG rijetko su ispod 400 eura, a ja baš i ne vidim kako se donekle kvalitetno hraniti za ispod 10 eura dnevno. Ako imaš auto i želiš makar pokoji vikend otići negdje, povremeno si kupiti kakvu robu, to je već dosta preko 1000 eura mjesečno”.

Netko misli da je ovo pisao Grlić Radman

Netko je komentirao, ovu objavu kao da je pisao jedan Plenkovićev ministar.

“Ovo je Grga-Radman, garant”.