‘REKAO SAM I EMMANUELU I OLAFU!’ Vučić otkrio ‘crvenu liniju’, hvali se uspjehom: ‘Moramo razgovarati’

Autor: N.K

U intervjuu za Euronews na engleskom jeziku Vučić je naglasio da su, u pogledu uspostavljanja Zajednice srpskih općina (ZSO) na Kosovu pod pokroviteljstvom EU-a potpisana četiri sporazuma.

Beograd ustrajava u namjeri da formiranje ZSO mora biti početna i ključna točka za dalju implementaciju europskog prijedloga sporazuma za Kosovo jer je tu obvezu Priština preuzela u Bruxellesu, a Srbija EU smatra jamcem da se ta asocijacija formira. Kosovsko vodstvo, pak, misli da ZSO treba biti središnji dio sporazuma, ali tek kroz uzajamno priznanje.

“Sve već imamo potpisano i naravno to su potpisali predstavnici EU i to mora biti provedeno. I to nije krajnji cilj. Krajnji cilj je da Srbi i Albanci žive zajedno, da žive mnogo bolje i da se poštuju, bez neprijateljstva”, rekao je Vučić.





Ustupci

Na pitanje priprema li se za novu rundu razgovora s predstavnicima Kosova i koje su “crvene linije”, Vučić je rekao da ih imaju obje strane, a da je važnije pokušati doći do kompromisnih rješenja i da moraju mnogo raditi da bi se situacija normalizirala.

Upitan je li Srbija spremna na neke ustupke kosovskoj strani u pogledu članstva u Vijeću Europe ili bar prihvaćanja te procedure, Vučić je rekao da su oni “već pokrenuli tu proceduru”, a Srbiju nisu pitali jer im za to “nije potrebna”.

On je ponovio da je i predsjedniku Francuske Emmanuelu Macronu i njemačkom kancelaru Olafu Scholzu rekao šta misli o prijemu Kosova u UN, ali da je Beograd spreman da razgovara o drugim pitanjima.

“Znaju moje crvene linije”

“Moramo razgovarati i o nekim zakonima koji moraju biti usvojeni i o tome ću razgovarati u Ohridu s mojim sugovornicima i nekim drugim ljudima. Ali spremni smo razgovarati o mnogim pitanjima i oni znaju moje crvene linije”, rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje znači li to da se ne zatvaraju vrata za mogućnost da Srbija kaže “da” članstvu Kosova, on je rekao: “U nekim organizacijama da. Ne govorim o Vijeću Europe, to su već pokrenuli bez nas”.

Vučić je istaknuo da su ljudi “siti svih vrsta pritisaka” s kojima se Srbija suočava u pogledu Kosova, sankcija (Rusiji) “i svega drugog”.









Dodao je kako je Srbija puno napravila i da ako se tako nastavi, da će Srbija jednog dana postati članicom Europske unije.