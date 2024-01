Zvali su je Vučićevom marionetom hrvatskih korijena: Brnabić odlazi, a Srbija ostaje neuređena država

Autor: Iva Međugorac

Izbori koji su nedavno održani u Srbiji rezultirali su velikim prosvjedima oporbenih političara i nezadovoljnih građana, a iako je u fokusu srbijanske javnosti ondašnji predsjednik Aleksandar Vučić kao najmoćnija figura njihove političke scene, svojim posljednjim istupima pažnju javnosti i izvan same Srbije privukla je premijerka u tehničkom mandatu Ana Brnabić.

Ona je naime gostujući u Hit Tweetu zahvalila ruskim sigurnosnim službama koje su ih izvijestile o onome što se sprema u Beogradu, a što ona pripisuje režiji nekih zapadnih službi.

Prema onome što se tvrdi na N1 Brnabić je u spomenutoj emisiji na Pinku podsjetila da je i prije izbora upozoravala kako će dio opozicije pokušati osporiti rezultate izbora i nasilnim putem preuzeti vlast u Srbiji što je kulminiralo tijekom napada na Skupštinu grada Beograda.

Brnabić je shodno tome zahvalila ruskim sigurnosnim službama koje su podijelile tu informaciju sa svojim srpskim kolegama. ”Državni organi Srbije su tada tu informaciju podijelili s drugim predstavnicima međunarodne zajednice koji su je odbacili kao rusku dezinformaciju.

Svi drugi su rekli da su to lažne vijesti”, izjavila je Brnabić kao tehnička premijerka Srbije u kojoj je Srpska napredna stranka nedavno osvojila 128 mandata što znači da bez problema mogu samostalno formirati vladu i preuzeti sva ministarstva. No, prema pisanju srpskih medija ipak postoje dvojbe hoće li to zaista i učiniti, ali i tko će u novoj vladi biti premijer.

Male šanse

Sam je Vučić nedavno kazao da nije lako da Brnabić ostane premijerka podsjećajući da joj je prije izbora rekao kako je to njen posljednji mandat na toj funkciji. ”Teško da će ona opet biti premijerka. To sam joj rekao prije izbora, ali ona je dala srce i borila se tijekom cijele kampanje. Iza nje ostaju rezultati”, kazao je Vučić dodajući da je ponosan na nju.

Kao najizgledniji nasljednik premijerke Brnabić spominje se predsjednik SNS-a Miloš Vučević, a osim njega u tom se kontekstu spominje i Ivica Dačić kojemu kako tvrde Srbi rezultati izbora za sada ne idu na ruku.









Osim toga, u obzir dolazi i Siniša Mali kao i Goran Vesić, no kladionice u Srbiji još uvijek najveću šansu daju Brnabić međutim situacija za sada ostaje neizvjesna.

Ono što je poznato jest da je Brnabić u lipnju 2017-te na iznenađenje mnogih preuzela srpsku vladu kao prva deklarirana LGBT osoba na ovim prostorima koja zauzima tako visoku državnu funkciju zbog čega su očekivanja od nje bila ogromna posebice od strane srpske LGBT zajednice koja ju je u vrijeme kada je bila ministrica uprave proglasili gay ikonom za 2016-tu godinu.

Očekivalo se da će Brnabić kao netipična premijerka modernizirati srpsko društvo i odmaknuti Srbiju od nacionalizma te se posvetiti brizi o manjinskoj zajednici u toj zemlji, ali kako je vrijeme odmicalo tako se počelo pokazivati da je Brnabić zapravo samo Vučićeva marioneta iza koje se povremeno skrije kako bi Zapadu pokazao da je Srbija moderna i tolerantna zemlja.









Brnabić nije ispunila očekivanja

Za to vrijeme Vučić je neometano vladao zemljom pozicionirajući se kao najmoćniji srpski političar koji u šaci drži sve državne institucije i medije. Dogodilo se upravo ono na što je slabašna srpska oporba upozoravala u vrijeme dok je Brnabić bila ministrica koja je na tu poziciju stigla kao direktorica Continental Wind Serbia, američke tvrtke za razvoj vjetroelektrana. Taj posao u ovoj velikoj američkoj tvrtki ujedno je i jedna od prvih afera koje se vežu uz srpsku premijerkom.

Srpski su mediji naime svojedobno objavili transkripte razgovora bivše direktorice spomenute tvrtke Lidije Udovički koja se žalila na direktora Elektromreže Srbije Nikolu Petrovića koji je inače Vučićev kum. On je od nje tražio dva milijuna eura kako bi vjetroelektrane američke tvrtke priključio na srpsku elektroenergetsku mrežu.

Ključnu ulogu u zataškavanju te afere prema napisima srpskim medija odigrala je tadašnja direktorica Brnabić koja je osporila navode svoje prethodnice, a Vučić ju je za to nagradio prvo ministarskom pa onda i premijerskom foteljom. Osim što su Brnabić nazivali Vučićevom lezbom, u srpskim medijima spominjala se i priča o tome kako je Brnabić porijeklom Hrvatica no njeni poznanici i prijatelji za hrvatski tjednik Globus objasnili su kako je njena prava domovina ipak Srbija.

Hrvat je naime bio Anin djed po ocu Anton koji je rođen u Staroj Baškoj na Krku koji se kao mladić u Drugom svjetskom ratu priključio partizanima. Nakon rata bio je oficir, po činu potpukovnik koji je ostao u Jugoslavenskoj narodnoj armiji.

Trudila se demantirati veze s Hrvatskom

Aninu baku po ocu Anton je upoznao u Užičkoj Požegi, a ona je rodom iz Gorobilja kod Požege gdje i danas živi dio obitelji srpske premijerke za kojega je ona prilično vezana. Nakon što su se Anton i Anina baka po ocu vjenčali, njihov sin – Anin otac Zoran – rođen je 1950. godine, no obitelj srpske premijerke nikada nije živjela u Hrvatskoj. Njen otac Zoran završio je gimnaziju u Valjevu, a studije u Beogradu gdje se nastanio i zaposlio.

Oduvijek su živjeli u Beogradu, a tijekom ljeta Brnabić je dolazila na Krk. “Ana je Srpkinja, njena domovina je Srbija i ona uvijek ističe da je veliki patriot, zbog čega se i vratila u zemlju nakon šest godina boravka u inozemstvu”, rekla je za Globus svojedobno prijateljica srpske premijerke koja se školovala u Sjedinjenim Državama i Britaniji.

Početkom 2000-tih vratila se u Srbiju u kojoj je radila za brojne američke konzultantske tvrtke na projektima razvoja lokalne samouprave. Veliku pažnju u srpskoj javnosti osim same Brnabić privlačila je i njena partnerica doktorica Milica Đurđić za koju se pisalo da otvara kliniku zajedno s bratom crnogorskog premijera Dritana Abazovića što je ovaj i sam potvrdio navodeći da će ona u njegovom timu biti kao šefica radiologije.

Doktorica Đurđić na glasu je kao samozatajna plavuša koja je karijeru izgradila u Centru za radiologiju i magnetsku rezonanciju u Kliničkom centru Srbije.

Veza između Brnabić i Đurđić traje više od deset godina, a zajedno odgajaju sina Igora kojeg je Milica dobila pomoću izvantjelesne oplodnje. Centru za radiologiju i magnetsku rezonanciju u Kliničkom centru Srbije.Inače je partnerica srpske premijerke pozornost plijenila i kada se pojavila na naslovnici modnog časopisa L’Officiel, a u razgovoru za arapsko izdanje toga magazina progovorila je i o malenom Igoru.

Uz to što se posvećuje obitelji, poslu i sinu, Milica se bavi promicanjem srpske kulture pa je tako i u tom intervjuu u povodu EXPO-a 2020. u Dubaiju naglasila da njezin sin voli glazbu i Beogradsku filharmoniju.