Željko Komšić otkrio: hrvatska predsjednica u dogovoru je s Miloradom Dodikom

Autor: Dnevno B.V.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u razgovoru za sarajevsko “Oslobođenje”, optužio je Hrvatsku da odbija rješavanje otvorenih pitanja koja postoje u odnosima između dvije države. Komšić, koji sukladno sustavu osmomjesečne rotacije u subotu preuzima dužnost predsjedatelja Predsjedništva BiH od Milorada Dodika, kazao je, kako je dug popis otvorenih pitanja između dvije zemlje.

Krivnju je generalno svalio na nespremnost Hrvatske da riješi pitanja, ali nije poštedio ni kadrove HDZ-a BiH u Vijeću ministara koji, kako tvrdi, unutar svojih ministarstava opstruiraju rad na tim pitanjima. Kao primjer naveo je pitanje međudržavne granice, imovine tvrtki iz BiH u Hrvatskoj i planove za gradnju odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori uz granicu na Uni.

“Interesa od Hrvatske da se rješavaju ta pitanja nema. Sjećam se kada je vladu Hrvatske vodio pokojni Ivica Račan zaista je malo falilo da te krupne probleme riješimo ali je ipak sve zapelo jer je došlo do promjene vlasti u obje zemlje. I od tada ta pitanja opterećuju odnose između BiH i Hrvatske. Mi smo ih voljni rješavati u sljedećem razdoblju, imamo želju i dobru volju. Podsjećam kako smo mi bili jako korektni i konkretni u rješavanju imovine hrvatskih tvrtki i privatnih osoba u BiH, čak i bez uvjetovanja reciprociteta”, kazao je Komšić i dodao kako je isti proces u Hrvatskoj blokiran.

Komentirajući posljednji prijepor u Predsjedništvu BiH, u kojemu je Dodik uložio veto na odluku kojom bi se zaustavilo gradnju Pelješkog mosta do rješavanja graničnog pitanja na moru, Komšić je kazao kako je to rezultat dogovora njegovog srpskog kolege u državnom vrhu s hrvatskom predsjednicom.”Koliko znam Dodik je obećao hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović da će to zaustavljati u Predsjedništvu BiH”, izjavio je Komšić.