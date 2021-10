ŽELI GA PROTJERATI IZ DRŽAVE! SCHMIDT REAGIRAO, DODIK ZAGRMIO: ‘BiH nema visokog predstavnika, a ovaj što se lažno predstavlja, nije nikakav predstavnik!

Autor: L.B.

“Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika, a ovaj što se lažno predstavlja i koji je počeo pisati neka priopćenja, nije nikakav visoki predstavnik”, poručio je u utorak član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Komentirao je tako priopćenje visokog predstavnika Christiana Schmidta u kojem je naveo da Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS, koji je usvojen na posebnoj sjednici NS RS, predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti i nesmetanog funkcioniranja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

“BiH nema visokog predstavnika i ni jedna akcija niti dopis ovoga koji se zove Schmidt ne predstavlja ništa osim stavove jednog stranca. On je sad počeo prijetiti svakom članu parlamenta. To je neka nova praksa. On poziva na neko ispunjavanje obaveza u skladu sa Ustavom BiH. Pa mi to i radimo jer je zdravstvo u nadležnosti entiteta, a ne države”, rekao je Dodik.

‘Schmidt nema legitimitet’

Ponovio je da Schmidta nije imenovao Savjet sigurnosti UN-a te da stoga nema legitimitet. Da u BiH ima prava i pravde, kako tvrdi Dodik, iz ove države bi bio protjeran stranac koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik.

“Kako da ova zemlja funkcionira na ovaj način? Šefik Džaferović priča kako treba poštivati Dejtonski mirovni sporazum, a ne vraćati se nazad. To znači da sve ono što su maznuli od Republike Srpske treba tako i ostati. Ne može tako”, rekao je Dodik i istaknuo da vlast Republike Srpske želi da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, a onda se za nju kaže da je antidejtonska.

Dodik je ponovio da vlast Srpske nije za rušenje teritorijalnog integriteta BiH, već samo želi da se Ustav BiH primjenjuje onako kako je napisan, a ne kako je zamišljen.

‘Neka narod vidi što ih čeka’

“I prije deset godina sam govorio slovo, a ne duh Daytona. Nastavljamo dalje prema zacrtanom cilju. Nikakvih ugrožavanja neće biti. Srpska nema namjeru da s bilo kakvim snagama ulazi u FBiH. Nastavljamo da se borimo za mir i ekonomiju, koja ide dobro”, poručio je Dodik.

On se osvrnuo i na aferu “Kiseonik” ističući kako se ta priča zloupotrebljava. Ponovio je da je kisik ispravan i da nema mjesta panici.









Dodik je spomenuo i cjepivo, navodeći da ih ima dovoljno u Srpskoj, ali da se građani još nisu cijepili u dovoljnom broju. Pozvao je sve građane da se cijepe ističući da je to jedini način da se stane na kraj pandemiji.

Za kraj se dotaknuo i opozicije, navodeći da se ne može dogoditi da dođe stav iz SDS ili PDP, a da nije prethodno tako nešto priopćio Komšić.

“Neka narod vidi šta ih čeka kada bi oni odlučivali ovdje u Srpskoj”, naveo je Dodik.