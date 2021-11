ZBOG VUČIĆEVA JUNAŠTVA I SUPERMAN NA APARATIMA: Novo ulizivanje predsjedniku Srbije prešlo je granice dobrog ukusa

Autor: D.V

Mnogobrojni utjecajni srpski političari i poduzetnici, a bome i mediji, na sva zvona hvale poduhvate predsjednika Aleksandra Vučića. Prema mnogima on je junak nacije, nema mu ravnog, a sve što učini, pa čak i kad danima odijeva dolčevite, popraćeno je velikim publicitetom i zivkanjem analitičara. No, neke priče jednostavno su ‘kat iznad’ ostalih hvalospjeva.

Jedno od njih je i svjedočanstvo guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković koja se u emisiji kod Žike Šarenice prisjetila incidenta gdje je Vučić, sudeći po entuzijazmu kojim je pričala, u najmanju ruku ispao Superman.

Drama se odigrala prije 14 godina kada se Vučić s kćeri sastao s Tabaković na javnom mjestu, a baš su se tada pored njih svadili djevojka i mladić.

‘Koga si zamahnuo’

“Ja sam se malo uplašila. Aleksandar je ostavio mene i Milicu da stojimo, prišao je i rekao tom mladiću: ‘Koga si zamahnuo da udariš, zar ne vidiš da je to djevojka?’. Naravno, situacija se smirila”, prisjetila se guvernerka, a voditelj je jedva prikrio osmjeh i nevjericu.

“On se ispričao, Aleksandar je obranio djevojku, međutim, ja sam mu tada rekla, jer ja puno volim literaturu: ‘Slušaj Aleksandre, ti si za mene pravi vitez. To tvoje ponašanje bez računanja hoće li poslije imati posljedica, kako će to neko da shvati, on nije promijenio to svoje viteštvo'”, nastavila je Tabaković i dodala da to predsjednik nikako ne smije skrivati od javnosti.

Ovaj pjesnički opis nasmijao je mnoge korisnike društvenih mreža, a kako je točno izgledao ovaj susret i je li se uopće dogodio procijenite sami.