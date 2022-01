Zbog smrti djevojčice Tijane potraga za nestalim osoba u Srbiji je već nekoliko godina drugačija. Njezin otac komentirao je koji je najveći propust u Matejevom slučaju

U svibnju 2019. Srbija je uvela kaznu doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, uključujući teško ubojstvo, silovanje i obljubu djece, trudnica i nemoćnih osoba. Taj je zakon krajem prosinca 2019. stupio na snagu, a Srbija se tako pridružila tako brojnim zemljama svijeta koje imaju doživotnu kaznu.

Također u Srbiji je promjenjena jedna vrlo bitna stvar da policija više ne čeka da prođe 24 sata, već u potragu za nestalim detetom kreće odmah nakon prijave nestanka. Prije usvajanja zakona, u praksi policijskog rada, taj period je bio između 24 i 48 sati. A to je izuzetno važno u slučajevima nestanka osoba.

Sve te izmjene nazvane su Tijanin zakon po djevojčici koja je brutalno ubijena. Podsjećamo slučaj Tijane Jurić u kolovozu 2014. bio je jedan od strašnijih u novijoj povijesti Srbije i i imao je veliki utjecaj na promjene zakona. Godinu dana poslije zločina usvojen je preijdlog izmena Zakona o policiji, a izmijenjene su simbolično nazvane Tijanin zakon.

Tijana Jurić iz Subotice, imala je samo 15 godina, a sve njezin velike živote planove i želje brutalno je prekinuo Dragan Đurić, mesar iz beogradskog naselja Surčin. Visok dva metra i težak 100 kilograma oteo je, silovao i ubio djevojčicu, a potom je bacio na smetlište. Godinu dana kasnije ovaj monstrum je osuđen na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina.

Smrt ove nedužen djevojčice zahvaljujući njezinom ocu puno je toga promjenila u Srbiji u pristupu nestali osobama kako i u visina kazni za monstruzne zločine.

Što prije prijavite

Nakon nestanka Splćanina Mateja Periša, Igor Jurić, otac nestale i ubijene Tijane Jurić i djelatnik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu komentirao je za Novu tv cijeli slučaj ističući jedan pd glavnih problema: “Puno je vremena prošlo od kada je Matej nestao do same pretrage. Moram reći da su prijatelji jako kasnili s prijavom nestanka i tu vidim jako veliki propust. Apelirao bih i ubuduće da se obavezno prijavi odmah, jer je policija nakon prijave odmah krenula u potragu, ali prošlo je puno vremena. Tu vidim jedan ogroman propust, mislim da je to urodilo time da još ne znamo što se dogodilo”.